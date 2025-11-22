Выиграл, пока парился в бане: как лотерея сделала людей миллионерами
Свердловчанка выиграла в лотерею со случайной выбранной комбинацией чисел
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бухгалтер из Свердловской области Наталья Байнова выиграла более миллиона рублей в лотерее «Рапидо Драйв». Победу ей принесла случайно выбранная комбинация чисел, сообщили URA.RU в компании «Столото».
Победительница поделилась, что, осознав размер выигранной суммы, почувствовала, как по ее телу пробежали мурашки. Они с мужем приняли решение разместить средства в банке на депозите, чтобы в будущем приобрести жилье для сына. Подробнее об других выигрышах людей— в материале URA.RU.
Бухгалтер выиграла в лотерее
Бухгалтер Наталья Байнова из Свердловской области стала обладательницей крупного выигрыша в лотерее «Рапидо Драйв». По информации компании «Столото», женщина выиграла более миллиона рублей. Победа пришла к Наталье в 9493-м тираже, она выиграла суперприз в размере 927 535 рублей.
«Благодаря дополнительно отмеченным в билете числам общий выигрыш счастливицы увеличился на 139 000 рублей и составил 1 066 535 рублей», — рассказали URA.RU в гослотерее. Комбинацию чисел Наталья выбрала наугад.
Пермяк стал миллионером
Житель Пермского края стал новым российским миллионером — он выиграл миллион рублей в лотерее. Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи». В тираже №164 общая сумма выигрышей превысила 36 миллионов рублей, а количество выигрышных билетов составило более 210 тысяч.
«9 ноября 14 участников воскресного розыгрыша „Мечталлион“ выиграли по одному миллиону рублей каждый. Победители представляют разные регионы страны: Москву, Камчатский, Краснодарский, Пермский и Хабаровский край, Республику Башкортостан, Ленинградскую и Ростовскую области», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе лотереи.
Свердловчанин не знает о своем выигрыше
Житель Свердловской области стал обладателем одного миллиона 690 тысяч рублей в лотерее, но пока не забрал свой выигрыш. Как сообщили URA.RU в компании «Столото», суперприз был разыгран в 165265-м тираже государственной лотереи «Рапидо Старт».
Отмечается, что счастливчик приобрел лотерейный билет всего за 30 рублей. Победу жителю принесли следующие числа: в первом поле билета — 1, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, а во втором — число 4.
Выиграл, пока парился в бане
Водитель пригородного автобуса Геннадий Полуянов из Свердловской области выиграл миллион рублей. Счастливый билет мужчина купил незадолго до своего дня рождения в тираже «Русского лото». На выигранные деньги свердловчанин планирует приобрести дом. О выигрыше URA.RU сообщили в компании «Столото».
«В один из выходных дней сестра помогла отсканировать билеты, пока я парился в бане. Прихожу, и тут новость. Был ошарашен, это очень приятно и неожиданно!», — отреагировал победитель. Он подчеркнул, что это хороший подарок на день рождения.
