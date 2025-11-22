Водитель, сбивший подростка в Тобольске, не найден спустя двое суток

ДТП произошло утром 20 ноября на проспекте Комсомольском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) на Комсомольском проспекте 20 ноября водитель на белом кроссовере сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся. О происшествии водитель в ГИБДД не сообщил. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекция по Тюменской области в telegram-канале.

«Сотрудники Госавтоинспекции в Тобольске устанавливают обстоятельства ДТП с участием 15-летнего школьника, который утром 20 ноября был сбит автомобилем на проспекте Комсомольском. Школьник получил ранения», — рассказывают в посте.

Подросток пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу по пути в школу. Водитель, сбивший его, отвез пострадавшего в медучреждение, но в полицию не обратился. Сейчас его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.

