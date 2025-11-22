Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Водитель, сбивший подростка в Тобольске, не найден спустя двое суток

В Тобольске вторые сутки ищут водителя, сбившего подростка на «зебре»
22 ноября 2025 в 06:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ДТП произошло утром 20 ноября на проспекте Комсомольском

ДТП произошло утром 20 ноября на проспекте Комсомольском

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) на Комсомольском проспекте 20 ноября водитель на белом кроссовере сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся. О происшествии водитель в ГИБДД не сообщил. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекция по Тюменской области в telegram-канале.

«Сотрудники Госавтоинспекции в Тобольске устанавливают обстоятельства ДТП с участием 15-летнего школьника, который утром 20 ноября был сбит автомобилем на проспекте Комсомольском. Школьник получил ранения», — рассказывают в посте.

Подросток пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу по пути в школу. Водитель, сбивший его, отвез пострадавшего в медучреждение, но в полицию не обратился. Сейчас его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Продолжение после рекламы

Госавтоинспекция просит свидетелей ДТП сообщить информацию по телефонам: 02, 25-23-70, 25-54-66, а также в группу «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что 64-летний житель Тюмени обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек в Чувашии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал