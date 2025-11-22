Логотип РИА URA.RU
Биатлонисты ХМАО поборются за миллион рублей на международном турнире

22 ноября 2025 в 06:28
В программе турнира — масс-старт и смешанная эстафета

Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Сборная Югры 22 ноября в составе четырех спортсменов примет участие в открытии биатлонного сезона в Ханты-Мансийске. Призовой фонд гонок составляет миллион рублей. Об этом сообщает телеканал «Югра» в telegram-канале.

«В окружной столице стартует биатлонный сезон. Начнется с международной лиги клубного биатлона. Победители гонок получат один миллион рублей», — пишут в посте.

Биатлонисты выступают не за регионы, а за команды, сформированные по их собственному выбору. В программе турнира — масс-старт и смешанная эстафета.

В составе сборной ХМАО на этих стартах выступят Виктория Метеля, Екатерина Мошкова, Алексей Вагин и капитан команды Никита Поршнев. Как отмечается, квартет обладает большим опытом, что дает ему шансы на успех как в личном, так и в командном зачете.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на базе центра специальной подготовки «Сибирский легион» провели чемпионат по скоростной сборке-разборке макета автомата Калашникова. В соревнованиях приняли участие юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов города.

