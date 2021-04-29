Пермские инсайды: губернатор в гневе

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Для губернатора Дмитрия Махонина в Березниках мэрия устроила показуху, но не справились даже с этой задачей. Чиновники среднего звена пребывают в напряжении, а ЛДПР и КПРФ сливают кампанию в Госдуму. Школьный директор где-то берет немаленькие деньги, а депутат Игорь Сапко вместе со своим помощником Михаилом Мухиным живут в иллюзиях.

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Губернатор устроил разнос подчиненным

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин устроил выволочку подчиненным и подрядчикам во время посещения микрорайона «Любимов» в Березниках, куда переселяют горожан из зоны техногенной катастрофы. Злые языки утверждают, что больше всего досталось представителям стройфирмы, которая возводит в «Любимове» физкультурно-оздоровительный комплекс. «Их то ли не предупредили, что едут ревизоры из края, то ли они думали, что „прокатит“, и губернатор не зайдет на стройплощадку. На стройке даже во время визита Махонина было всего 12 рабочих, а должны быть несколько десятков. К тому же, темпы строительства у них явно провалены. Вот их губернатор и отчитал», — говорит источник. Поговаривают, будто жесткий разговор у Махонина был и с руководителем КРПК (Корпорация развития Пермского края) Алексеем Бураковым. Последнему сейчас приходится отдуваться за недоделки подрядчика, который строил жилые дома. С ним у КРПК сейчас идут судебные тяжбы.

В администрации губернатора царит напряжение

Чиновники среднего звена, которые сейчас работают в аппарате правительства и администрации губернатора Пермского края очень нервничают. Источники сообщают, что госслужащие пытаются понять, кто из них лишится работы в результате начавшейся реформы, а кто — сохранит должность. «Нет никакой определенности, нет никакого понимания, уведомления о сокращении никому не дали. Люди просто не понимают, стоит ли что-то планировать. И такой стресс почти месяц», — говорит инсайдер.

Новому пермскому министру не хватает опыта

Ходят слухи, что и. о. министра сельского хозяйства края Юрию Крестьянникову будет очень трудно, практически невозможно, разрешить финансовые проблемы АО «Пермский свинокомплекс». «Он пока только набирает опыт в минсельхозе, вникает во все дела, а проблемы на свинокомплексе уже давно и не он первый из министров с ними сталкивается. Пока что ни одному из них не удавалось вывести предприятие из кризиса», — рассуждает источник.

ЛДПР и КПРФ сливают кампанию в Госдуму

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Источники сообщают, что пермские коммунисты и либерал-демократы намерены лишь изобразить конкуренцию на выборах в Госдуму по одномандатному округу № 60. Этот округ за собой хочет оставить депутат-единоросс Дмитрий Скриванов, который уже заявился на партийные праймериз. «ЛДПР планирует выдвинуть кандидатом друга Скриванова, про которого только известно, что зовут его Олег. КПРФ выдвинет генерала полиции, депутата заксобрания края Владимира Чулошникова, который тоже вроде бы как зависим от Скриванова», — говорит инсайдер. Он добавляет, что «полным сливом кампании в пользу единороссса» будет лишь выдвижение еще от «Справедливой России» депутата заксобрания Дарьи Эйсфельд, которая была помощницей Скриванова.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Горбунова мстит Бойченко

Выдвижение депутата пермской гордумы Ирины Горбуновой в краевой парламент против его старожила Александра Бойченко, по слухам, имеет драматичную предысторию. Говорят, за раскруткой скандалов вокруг ее лицея N 9 стоял именно он. Якобы именно его команда была главным интересантом интрига не группа того же оппозиционера Константина Окунева. «Горбунова не осмелилась бы в одиночку пойти на Бойченко. Она замахнулась на место в ЗС, заручившись поддержкой неких влиятельных сил», — полагает источник и добавляет, что элиты ждут схватку двух ресурсных депутатов от одной территории.

Откуда деньги у школьного директора?

Скандальный директор нескольких пермских школ Ирина Горбунова на этой неделе неоднократно отметилась в информационном поле. «По сути, кандидат и в гордуму и в законодательное собрание встала на тропу противостояния с „Единой Россией“ и промышленниками. Неуправляемость Горбуновой известна, но интересно другое, — откуда на это она берет деньги?» — удивляются в кулуарах. Слухачи утверждают, что ответ может заинтересовать не только СМИ, но и правоохранителей. Говорят, что средствами ей помогают родители бывших учеников. Якобы Ирина Горбунова по-прежнему руководит фондом помощи школы №105, откуда была изгнана. «Ходят слухи, что оттуда она вывела 25 миллионов рублей, но сделала это крайне неаккуратно», — полагают в кулуарах.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бурнашов подставил сторонников

В пермской политической тусовке удивляются поведению пока еще действующего депутата Госдумы Алексея Бурнашова. «Раньше казалось, что уж он то настоящий боец и свой округ не отдаст никому, не подведёт своих сторонников. И очень удивительно наблюдать, что Бурнашов стал единственным из действующих депутатов Госдумы — олномандатников, который вообще никак не стал бороться за свой округ и благополучно слил его оппоненту — советнику губернатора Роману Водянову», — обсуждают слухачи. Они же в качестве примера приводят Игоря Шубина и Дмитрия Сазонова. «Первый буквально „выгрыз“ свой округ у Игоря Сапко. А второй неожиданно развернул серьезную информационную кампанию в округе, чего от него никто не ожидал, и округ уже „отдали“ Ирине Ивенских» — шепчут в кулуарах. Бурнашов же исчез из повестки, хотя на праймериз «Единой России» заявился. По одной из версий, Бурнашов находится сейчас примерно в том же расположении духа, в каком он пребывал в декабре 2019 года, когда написал в одной из соцсетей заявление о сложении с себя депутатских полномочий, которое потом удалил.

Депутат Госдумы Сапко живет в иллюзиях

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источники сообщают, что депутат Госдумы Игорь Сапко ходит по высоким кабинетам и говорит там, что согласован Кремлем на переизбрание. «Такое ощущение, что он в каком-то своем розовом мире живет. Либо думает, что от постоянного произношения слова „сахар“ во рту станет сладко», — говорит инсайдер. Сообщается, что Сапко будто бы пытается убедить других в том, что он окажется в партийной тройке на выборах в Госдуму. «Только там два проходных места, а Сапко нет шансов даже на четвертое», — утверждает инсайдер.

Зампреда общественной палаты края стали называть маленьким Сапко

Поговаривают, что заместитель председателя общественной палаты Пермского края, помощник депутата Госдумы Игоря Сапко Михаил Мухин единственный, кто верит в переизбрание своего шефа. «Он либо верит в Сапко, либо верит самому Сапко, либо просто выполняет его указание и тоже пытается всех убедить, что его шеф сохранит свой пост», — говорит инсайдер. Говорят, что Мухина уже стали сравнивать с самим Сапко, поскольку их поведение очень похоже. «Мухин практически перестал заниматься реальной работой. У него сейчас две фишки: Сапко-молодец и Мухин-молодец. К любой теме пытается себя или своего патрона притянуть», — добавляет инсайдер.

Новому главе Кировского района помог депутат

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В политтусовке Пермского края обсуждают возможную связь между депутатом Госдумы Игорем Шубиным и новым главой Кировского района Перми Михаилом Борисовым. «Говорят, что именно Шубин пролоббировал назначение Борисова. Они уже давно в каком-то тандеме работают, а тут еще и район в округ и, соответственно, зону интересов Шубина входит», — добавляет инсайдер. Он отмечает, что кто-то в шутку даже называет Борисова чуть ли не внебрачным сыном Шубина.

Депутат Филиппов заявился на праймериз для отвода глаз

Поговаривают, что депутат гордумы Александр Филиппов заявился на праймериз «Единой России» исключительно формально. «Филиппов перейдет в мэрию. Но делать это прямо сейчас опасно — дума потеряет еще одного депутата, а это уже риски для принятия решений», — говорит инсайдер. Он утверждает, что именно Филиппов с прошлого года практически на 100% на уровне полномочий мэрии занимается выборами на уровне Перми, забрав эти функции у замглавы администрации города Лидии Королевой. «Назначение Филиппова — это вопрос времени. Просто если бы он не заявился, то могли появиться лишние вопросы», — говорит инсайдер.

В протестной пермской думе продолжаются скандалы

Инсайдер рассказывает, что смена власти в протестном пермском Александровске не изменила политическую ситуацию. Теперь в условную оппозицию ушли те, кто еще недавно возглавлял городской округ. «Договариваться с новой главой Александровска Ольгой Лавровой и руководством Александровской думы они не собираются, продолжая оспаривать в суде смену власти. Заседания гордумы больше похожи на базарные разборки — никакого конструктива», — отмечает инсайдер. Сама же Лаврова, придя к власти, уже якобы мстит вероятным зачинщикам потасовки с депутатами, которая случилась этой зимой.

Пермского олигарха попросят выгнать директора телеканала

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Источники сообщают, что шатание кресла под директором телекомпании «Рифей-Пермь» Анной Климовой стало неприлично сильным. «Есть определенные „сложности“ в работе городской и краевой власти с ее сотрудниками. Это нельзя назвать неисполнением контрактов, но чаша терпения переполнилась», — говорит инсайдер. Он утверждает, что с конечным владельцем телекомпании олигархом Андреем Кузяевым обсудят возможный уход Климовой. «Там, похоже, есть к Климовой вопросы по поводу окупаемости телекомпании и со стороны самого Кузяева», — добавляет инсайдер, напоминая, что фактически именно Климова руководит еще и вторым пермским телеканалом Кузяева — ТК «ВЕТТА».

Бизнес пермского экс-депутата терпит убытки

По слухам, бизнес экс-депутата пермского парламента Алексея Луканина терпит убытки. «Он несколько лет назад создал компанию во Владивостоке по разведению моллюсков и стал ее совладельцем. Но компания не смогла конкурировать с местными игроками за потребителя. В результате, бизнес не первый год несет убытки», — поделился слухами источник. Якобы Луканин даже подумывает о закрытии бизнеса в Приморье.

Экс-руководитель пермского «Альянса врачей» поссорился с Анастасией Васильевой

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По данным инсайдера, бывший председатель пермского профсоюза «Альянс врачей» Керим Кусаев покинул профсоюз из-за серьезных разногласий с руководителем «Альянса врачей» Анастасией Васильевой. «Последние месяцы взгляды на дальнейшее развитие и деятельность профсоюза у Васильевой и Кусаева не совпадали. Кирим высказывал свою позицию, которая Васильеву в корне не устраивала — она делала акцент на том, что профсоюз должен сосредоточиться на поддержке Алексея Навального. Кусаев так не считал, но решил „не выносить сор из избы“ и ушел из „Альянса“», — говорит источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.