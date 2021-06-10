Свердловские инсайды: Екатеринбург ждет Мишустина

12 июня — День России Коллаж: URA.RU

Пока в резиденции свердловского губернатора наметилось слияние двух департаментов, к самому главе региона выстроилась очередь из представителей ФПГ. Единороссы же после праймериз расслабились, а зря. Как минимум двоим из претендентов на новый срок могут сгуститься тучи.

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Мишустина ждут в Екатеринбурге

Михаил Мишустин может приехать на «Иннопром» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловская элита обсуждает возможный визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина. «Вокруг одни разговоры, что он приедет в Екатеринбург. Говорят, что премьер будет у нас в июле — на выставке „Иннопром“», — судачат сплетники. Выставка пройдет в Екатеринбурге в 11-й раз в период с 5 по 8 июля.

Губернатор Куйвашев недоволен министром Карловым

Рассказывают, что в последнее время губернатор Евгений Куйвашев очень внимательно следит за работой главы минздрава Андреем Карловым. И, говорят, увиденное ему не нравится. «Претензии связаны как с показателями ведомства, так и с периодически возникающими скандалами. Если так будет продолжаться и дальше, после выборов Карлова сменят», — говорят инсайдеры. Они намекают и на кандидатов. Одним из них может быть главврач областного онкодиспансера Владимир Елишев, другим — бывший замминистра Олег Рейнблат.

В резиденции Куйвашева ожидается война

В кулуарах резиденции свердловского губернатора все чаще обсуждается вопрос о слиянии департаментов внутренней политики и по работе с муниципалитетами. Ожидается, что это произойдет после выборов. Таким образом, встает вопрос о том, кто станет руководителем объединенного ведомства — Антон Третьяков (руководит департаментом внутренней политики) или Вадим Дубичев (курирует муниципалитеты).

ФПГ выстроились в очередь к губернатору

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, подписав на Питерском международном экономическом форуме соглашение с главой «Реновы» Виктором Вексельбергом, создал ажиотаж в бизнес-среде. По слухам, сейчас многие руководители ФПГ выстраиваются в очередь, чтобы заручиться аналогичной поддержкой руководства области.

Куйвашев может повести «ЕР» на выборы в одиночку

Равных Евгению Куйвашеву по политическому весу фигур в регионе нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

По информации из свердловского штаба «Единой России», рассматривается вариант, при котором региональный список партии в заксобрание возглавит только губернатор Евгений Куйвашев. «По закону это возможно и, больше того — прагматично, поскольку равновеликих фигур в области нет», — говорит инсайдер.

Шмыкову угрожает Чемезов…

В резиденции губернатора все громче разговоры о постоянно возрастающей активности замгубернатора Олега Чемезова. Говорят, что он продолжает свою политику расширения влияния. Причем делает это так, что очередной жертвой чиновника может стать коллега — первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Все отчетливее стало заметно, что Чемезова интересует промышленный потенциал региона и возможное перераспределение финансовых потоков.

…, но к замгубернатора копятся претензии

МФЦ стал узким местом в оказании цифровых услуг в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В то же время, говорят, к самому Олегу Чемезову копится недовольство со стороны руководства области. Раздражение начальства вызывает как и слабые позиции региона в рейтинге многофункциональных центров, так и слабое предоставление госуслуг. «Плохо работающий МФЦ стал узким местом в оказании цифровых услуг при высоком спросе на них», — в голос говорят инсайдеры.

Один из них вспоминает еще пару не менее значимых провалов Чемезова — сорвавшийся конкурс на должность главы областного минцифры и морально устаревшие сайты свердловских госорганов. Говорят, в связи с этим губернатор Евгений Куйвашев вызвал Чемезова «на ковер».

Казакова прокатала деньги на такси

Виктория Казакова ездила на такси во время ПМЭФ из-за пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Разбирательства вокруг непонятных трат свердловской делегации на ПМЭФ-2021 дали интересный результат. Выяснилось, что за все дни форума на транспортные услуги свердловские чиновники потратили более 260 тысяч рублей. Относительно всех трат, сумма невелика, но очень нервирующая общественность. Более того, никто не взял на себя ответственность за эти расходы, поэтому путем нехитрых опросов выяснилось, что основная масса чиновников пользовалась шаттлами, а на такси ездила министр Виктория Казакова. В ее окружении это объяснили противоэпидемическими соображениями.

Главу минтранса подводит монополия

Большие вопросы вызывает работа министра транспорта Свердловской области Василия Старкова. Особо наблюдательные участники рынка заметили, что при ремонте мостов, в том числе, в Екатеринбурге, формируется определенная монополия. А это, замечают наблюдатели, нарушает качество и сроки строительства.

«Единая Россия» жалуется на главу района

Слухмейкеры в мэрии Екатеринбурга говорят, что в ближайшее время может встать вопрос о новом главе Верх-Исетского района Екатеринбурга. Шепчутся, что нынешний — Андрей Морозов — вызывает недовольство у областного штаба «Единой России». «Возможно, мэр Алексей Орлов пойдет навстречу области и сменит руководителя района», — говорят инсайдеры.

Швиндта подозревают в саботаже

В кулуарах свердловского правительства шепчутся, что сорвать сделку губернатора по строительству «Академического-2» всячески пытался замгубернатора Сергей Швиндт. Слухмейкеры вспоминают, что он до сих пор является порученцем экс-замгубернатора Владимира Тунгусова. Последний якобы не заинтересован в реализации крупного жилищного проекта в регионе.

Свердловский министр спас мэрию Екатеринбурга от разноса из Москвы

Министр Смирнов воспользовался связями в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов спас мэрию Екатеринбурга от нареканий за неисполнение плановых показателей по федеральному голосованию за проекты благоустройства. От горадминистрации требовали больше всего голосов — свыше 200 тысяч, а получилось набрать около 140 тысяч (говорят, главная причина в том, что это голосование совместили с праймериз «Единой России»).

И на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) Смирнов, как рассказывают его коллеги, якобы договорился с товарищами из Москвы, чтобы те снизили планку для Свердловской области — с 587 тысяч голосов по региону в целом до 450 тысяч. «В итоге мы даже перевыполнили показатели. Поэтому к Екатеринбургу теперь вопросов нет», — смеются в областном правительстве.

«Иннопром» лишился главной жемчужины

Слухмейкеры поговаривают, что на выставке «Иннопром» не будет стенда РМК. «Получили релиз со списком участников и не нашли там РМК. Это очень странно, ведь ранее на каждой выставке компания была представлена, ее стенды был жемчужинами „Иннопрома“», — говорят слухачи. Другие источники уверяют, что это лишь досадное недоразумение: «Вряд ли их не будет. Ждем».

Влияние Кузнецова падает

Позиции Андрея Кузнецова (справа) пошатнулись после визита Сергея Миронова (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что влияние лидера свердловских эсеров Андрея Кузнецова постепенно падает. «Это стало заметно после визита в Екатеринбург [главы партии „Справедливая Россия — За правду“ Сергея] Миронова. Тогда и решился окончательно вопрос о том, что партию в регионе будет представлять [депутат Госдумы Дмитрий] Ионин», — считает собеседник из политической тусовки.

Единороссы рано расслабились

Удачно проведенные праймериз так окрылили свердловских единороссов, что те решили сильно не тратиться на кампанию. «Кандидаты думают сократить бюджеты. Они считают, что у них и так все хорошо. Но на самом деле даже не самым бедным стоит задуматься: они сильно рискуют, если сейчас спустят все на тормозах», — считают в кулуарах. Среди тех, кто напрасно расслабился раньше времени, называют депутатов: Льва Ковпака (Госдума) и Александра Серебренникова (заксобрание).

Во власти Екатеринбурга снова обсуждают отставку директора «Водоканала»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городских структурах власти появились новые слухи о возможной отставке директора ЕМУП «Водоканал» Евгения Лузгина. «Говорят, он может уйти 15 июня. Даже называют фамилии потенциальных кандидатов на его место», — делится собеседник агентства. В то время как на самом предприятии уверены: это не более чем домыслы. «Директор на своем месте, работает спокойно. У него впереди реализация инвестпрограммы, подготовка к Универсиаде», — описал инсайдер.

Новый вице-мэр Екатеринбурга получил подарок с намеком

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замглавы Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов — несмотря на то, что скрывал свой недавний день рождения — все-таки получил символичный презент от коллег. По данным URA.RU, топ-чиновнику подарили картину, на которой изображен старый Екатеринбург. «Чтобы, развивая город, Рустам Ахмедович не забывал о сохранении его самобытности. Хотя с этим проблем и так, уверен, нет», — передают замысел в горадминистрации.

Передачу актива мэрии Екатеринбурга топам УГМК могут отложить

Передача в концессию крупнейшего по числу работников актива мэрии Екатеринбурга — МУП «Гортранс» — может быть отложена на неопределенный срок. По словам источника агентства в областных структурах власти, основная причина — загруженность бюджета другими амбициозными проектами в сфере государственно-частного партнерства. Один из них — новая трамвайная концессия в Академическом. На нее, как и на «Гортранс», претендуют структуры «Трансмашхолдинга», связанные с первыми лицами УГМК.

Офицеров полиции разнесли из-за прививок

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области Петр Кривегин на утренней планерке 11 июня устроил разнос руководителям муниципальных отделов полиции. Причина — рост заболеваемости коронавирусом среди личного состава МВД и низкие темпы вакцинации. «Больше всех досталось Асбесту, где полицейские якобы не меряют температуру и не носят маски», — поделился один из участников разговора.

Автору главного сюрприза на выборах в Екатеринбурга дали «зеленый свет»

Свердловские власти не станут чинить препятствий депутату Заксобрания от «Единой России» Валентину Лаппо, который неожиданно победил на праймериз ЕР общественника Константина Мочалова (его чиновники видели фаворитом гонки и предоставляли ему админресурс). «Мочалов сам виноват в проигрыше: не нашел денег на кампанию, сидел сложа руки. Поэтому к Лаппо никаких претензий быть не может. Он и пойдет на выборы. Переговоров о снятии его кандидатуры нет», — описывает ситуацию источник.

Против ректора подняли бунт

Слухмейкеры из кабинетов Уральского медуниверситета рассказывают о событиях, которые можно трактовать как угрозу влиянию ректора Ольги Ковтун. На недавних выборах руководства кафедры высшего сестринского и социального образования провалилась ставленница руководства — Наталья Шкиндер. «Ожидалось, что в процессе голосования за ее кандидатуру будет если не подавляющее, но большинство. Однако выборы были совсем не в пользу Шкиндер», — рассказывают инсайдеры, встревоженные за статус ректора.

Пожар в центре Екатеринбурга мог вызвать поджог

Местные жители подозревают, что постройку подожгли, чтобы построить новый ЖК Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге подозревают, что причиной пожара рядом с домом на Бажова, 134 в Екатеринбурге мог быть поджог. «Дело в том, что один застройщик давно ведет переговоры о выкупе здания Уральского техникума экономики и права, который находится рядом (С. Морозовой, 180, — прим.ред.), чтобы устроить на его месте точечную застройку», — рассказывает местный житель. Он уточняет, что места во дворе немного.

«Вчера даже пожарные машины кое-как проехали, а коммуникации для очередной свечки во дворе не готовы. Однако огонь с заброшенной мастерской не перекинулся на колледж, все выдохнули», — отмечает еще один очевидец. Но добавляет, что в центре Екатеринбурга ничего просто так не горит.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.