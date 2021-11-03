Застройщики проверят мэра Екатеринбурга на прочность

Говорят, Алексей Орлов (справа) в кулуарах и сам критикует Алексея Бубнова (слева), но старается не выносить это с третьего этажа администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время главу Екатеринбурга Алексея Орлова ждет испытание от девелоперов. По данным URA.RU, они готовят обращение к градоначальнику с требованием уволить вице-мэра по транспорту и благоустройству Алексея Бубнова, который работает в этом статусе с октября 2018-го. Фронда имеет предысторию и лидера, бьющегося за влияние в бизнес-тусовке.

Основная претензия строителей в том, что им не нравится, как проходят согласования объектов благоустройства рядом с новыми домами, поделился источник URA.RU в отрасли. Показателен спор Бубнова с замгендиректора «Форум-групп» Сергеем Мяминым. Мямин просил городские власти поменять регламенты содержания обновленных улиц, а также объектов благоустройства и озеленения. Девелопер дал понять мэрии, что та выделяет недостаточно средств на эти цели. В ответ Бубнов призвал не проектировать то, что потом дорого обслуживать. Было видно, что Мямину такая реакция не понравилась.

Одним из недовольных вице-мэром называют Сергея Мямина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Недовольство есть не только у Мямина. Кому-то, как ему, не нравится, что администрация не дает денег на обслуживание новых общественных пространств, кого-то не устраивают сроки: все согласовывается очень долго», — объяснил другой собеседник URA.RU на рынке.

В сентябре группа строителей (список участников альянса держится в тайне) собиралась писать Орлову письмо с просьбой уволить Бубнова. Но до этого не дошло: кто-то из мэрии попросил не выступать. «В конце ноября-начале декабря у Орлова пройдет совещание с застройщиками (его сейчас готовят), где будут подводиться итоги года. И предполагается, что этот вопрос поднимут там», — рассказал один из собеседников.

От успеха кампании против Бубнова может зависеть прочность аппаратных позиций Вячеслава Трапезникова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидером протеста называют председателя гильдии строителей Вячеслава Трапезникова. И у него есть особый интерес. «Трапезников пытается демонстрировать товарищам, что может быть посредником между ними и властями, что может заходить к кому угодно в мэрии и решать вопросы. Один из главных его аргументов — соседство с Орловым: их дома в поселке Карасьеозерском-1 находятся совсем рядом», — описывают в объединении.

Бубнов мешает такому внутреннему пиару. Знакомые девелоперы пересказывают кейс с разборками вокруг участка на Ботанике (в районе ул. 8 Марта, 204), якобы принадлежащего «Синаре-Девелопмент». По неофициальной информации, некоторое время назад компания приобрела его для строительства жилья. Но впоследствии выяснилось, что работы невозможны, пока поблизости находится МБУ «Зеленстрой» (это учреждение курирует Бубнов). И якобы через Трапезникова «Синара» предложила «серому дому» компромисс: перенести «Зеленстрой» на другое место — например, в отдаленный микрорайон Новокольцовский, который к Универсиаде-2023 застраивает компания. «Естественно, Бубнов отказался, посчитав это нерациональным. Трапезникова это бесит», — рассказал источник. В пресс-службе «Синары» корреспонденту заявили, что в действительности дела обстоят не совсем так, как описано, однако более подробное разъяснение обещали дать после ноябрьских праздников. Трапезников отказался от комментариев по теме, Бубнов не ответил на звонок корреспондента.

Позиция бизнеса не является консолидированной. «На него [Бубнова] давно некоторые жалуются. У меня с его службами работа идет нормально», — дал понять URA.RU статусный екатеринбургский застройщик. Его коллега, представляющий крупную местную ФПГ, высказался схоже. «Единственное, мне не нравится, что комитет по благоустройству почему-то не разрешает делать парковки, примыкающие к дорогам», — оговорился он.

Недавно что-то похожее в отношениях застройщиков с администрацией уже было, но при мэре Александре Высокинском. Девелоперам не нравился его профильный зам Алексей Бирюлин (слишком, по их мнению, несговорчивый). На пике противостояния, в начале декабря 2020-го, бизнесмены в присутствии Высокинского попросили губернатора Евгения Куйвашева Бирюлина убрать. Это произошло, но позднее — лишь спустя четыре месяца.

У застройщиков пока нет единого мнения об отставке Алексея Бубнова, и это может спасти его Фото: Анна Майорова © URA.RU

Орлов уже давал понять, что при принятии кадровых решений не особо восприимчив к внешнему давлению. Наиболее показательна — история с выборами в Госдуму и Заксобрание. Говорят, 20 сентября, на следующий день после голосования, неформальный советник Куйвашева Ринат Хазеев указал шефу, что горадминистрация провалила кампанию, как бы намекая на необходимость увольнения вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина. И по слухам, Орлов, как бы ни описывали его отношение к Плахотину, тут же поехал в резиденцию главы региона, чтобы доказать, что это неправда. В итоге Плахотин остался.