Евгений Куйвашев не дал конкретного ответа на закрытой встрече Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Застройщики Екатеринбурга попросили заменить куратора строительной отрасли, вице-мэра Алексея Бирюлина. По данным URA.RU, это произошло 4 декабря на закрытой встрече (ее детали скрывались) ключевых участников рынка с губернатором Евгением Куйвашевым, мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, главой минстроя Михаилом Волковым и некоторыми другими членами свердловского правительства.

«Во время дискуссии было озвучено, что застройщикам так и не удалось найти точки соприкосновения с Бирюлиным, за два года диалог не сложился. И работать так дальше нельзя, нужен другой переговорщик. Эту позицию представили как консолидированную», — поделился один из участников совещания, уточнив, что глава региона и мэр не дали на это конкретный ответ. Впрочем, другой источник агентства сказал, что не помнит, чтобы что-то подобное обсуждалось.

На момент публикации Высокинский и Бирюлин не ответили на звонки корреспондента. Дозвониться до руководителя департамента информполитики региона также не удалось. Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил URA.RU, что «работа администрации ведется в штатном режиме». «Все спокойно исполняют обязанности на своих местах», — сказал он.

Алексей Бирюлин работает вице-мэром с октября 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликт между застройщиками Екатеринбурга и мэрией длится с конца 2019 года. В октябре, когда едва не сорвалось принятие гордумой новых — компромиссных — правил землепользования и застройки (которые позволят возводить больше объектов в более короткие сроки), строители объявили мэрии бойкот, заподозрив чиновников в интриге. По их мнению, городские власти ограничивают отрасль — подолгу согласовывая градостроительную документацию и не отвечая на их запросы, а также злоупотребляя различными нормами законодательства. В мэрии, в свою очередь, говорят о желании навести порядок в уральской столице и по возможности остановить проекты, вредные для жителей и архитектуры.