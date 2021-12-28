Как и где отдохнуть на Новый год в ХМАО без QR-кода

Рассказываем, как попасть на хаски-тур, уехать на стойбище и где кататься на лыжах

29 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

Непривитым жителям ХМАО будут доступны развлечения на открытом воздухе Фото: архив «Клуб северных ездовых НВ» Власти ХМАО 15 декабря продлили ряд коронавирусных ограничений, которые ограничивают в выборе мест для досуга всех, кто не вакцинирован. Для непривитых граждан не доступны большинство культурных мероприятия, запрещены походы в рестораны. Но возможности провести новогодние праздники непривитых жителей округа все равно есть: можно уехать на стойбище к ханты, посетить горнолыжный курорт или отправиться в путешествие на собаках. В Ханты-Мансийске свободной от QR-кодов зоной, помимо археопарка (Скульптурный комплекс «Мамонты») под открытым небом, останется «Чумовая улица». Здесь можно покататься на оленях, снегоходах, стать участником игр коренных народов севера и попробовать традиционные блюда ханты и манси. Познакомиться с культурой обских угров можно будет ежедневно с 11 утра и до семи вечера. Также на территории будет работать ярмарка, где можно купить северные деликатесы и сувениры, а расплатиться «Пушкинской картой». Доступным для непривитых будет и биатлонный центр имени Александа Филипенко. Отправиться на прогулку здесь можно только со своим снаряжением. На «Чумовой улице» в Ханты-Мансийске можно стать участником традиционных национальных игр, попробовать блюда кухни коренных малочисленных народов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Сургуте к новому году открыли самый большой каток в регионе, он расположился на центральной площади, размер ледового покрытия — 3700 квадратных метров. Сюда можно попасть без QR-кода, но следует не забывать взять с собой теплые носки, ведь поступившие в пункт проката коньки без утеплителя. Непривитым свои услуги также предлагает горнолыжный курорт «Каменный мыс». Он самый большой по количеству трасс, здесь их восемь, а общая длинна более 3,5 километров. Скай-пасс обойдется посетителям в сумму от 2000 рублей. Организаторы, однако, предупреждают, что без прививки и ПЦР-теста попасть в кафе и гостиницу не получиться, лучше позаботиться о наличии справки заранее. Горнолыжный комплекс предлагает прокат горных и беговых лыж, сноубордов, тюбингов и коньков. Также здесь есть более сложные трассы для опытных спортсменов и фристайлеров, а для новичков доступны занятия с инструктором. Из Сургута можно отправиться в путешествие в хантыйское стойбище Кантеровых, но организаторы из туристического сообщества «Олени в городе» предупреждают, что добираться до места встречи с группой в Сургутском районе придется на своем автомобиле. Стойбище располагается недалеко от города Лянтор. Там можно увидеть промысловую национальную рыбалку, попробовать национальные блюда из оленины, посмотреть на быт северных народов в настоящем стойбище и сфотографироваться с оленями. Весь путь от автомобильной трассы участники тура преодолеют на снегоходах, экскурсионная группа формируется из 10-12 человек. Более подробную информацию можно получить в официальном аккаунте « Олени в городе » в социальной сети Instagram. Дед Мороз и Снегурочка в упряжке, запряженной настоящими северными ездовыми хаски, поздравят с Новым годом Фото: из архива «Хаски Югра» Если вы хотите подарить сказочное поздравление своему ребенку на новый год или устроить фотосессию с настоящими ездовыми собаками, то вам к « ХаскиЮгра ». В Сургуте и близлежащих городах вам помогут организовать поздравление Деда Мороза и Снегурочки в настоящей северной упряжке, но запрягать будут не оленей, а северных хаски. Организаторы из «Хаски Югра» планируют также катать всех желающих на площади у здания «Газпрома» и возле СурГУ в новогодние праздники. Отправиться в тур с хаски могут и жители Нижневартовска, QR-код здесь также не потребуют. Администраторы « Клуба северных ездовых собак » будут катать жителей по Комсомольскому озеру и устроят персональные туры в лес. Длинна трассы — 10 километров. В ходе поездки можно будет научиться управлять упряжкой, а с собой забрать профессиональные фотографии с собаками. В мэрии Сургута создали « Онлайн-резиденцию Деда Мороза », на сайте размешена вся информация о ледовых городках, мастер-классах и спектаклях для детей. На сайте также можно заказать новогоднее видеопоздравление для ребенка, достаточно просто перейти на вкладку «письмо от Деда Мороза» и оставить заявку. Горнолыжные склоны «Трехгорья» включают шесть трасс общей протяженность более 1,5 километров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помимо лесного путешествия жители Нижневартовска без QR-кодов могут посетить горнолыжные склоны «Трехгорья». Этот комплекс находится в 15-ти километрах от столицы Самотлора и добраться туда можно только на машине по ледовой переправе. Также в мэрии Нижневартовска рассказали URA.RU, что в городе планируется праздничный фейерверк. Его можно будет наблюдать на городской набережной 1 января в 2 часа ночи. В мэриях крупных городов ХМАО отмечают, что для участия в культурных и спортивных мероприятиях под открытым небом QR-коды также не потребуются. А весь перечень мероприятий можно посмотреть на сайтах горадминистраций. В новогодние праздники также пройдут различные онлайн-акций, показы и мастер-классы: всего по округу их пройдет более 1000. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО 15 декабря продлили ряд коронавирусных ограничений, которые ограничивают в выборе мест для досуга всех, кто не вакцинирован. Для непривитых граждан не доступны большинство культурных мероприятия, запрещены походы в рестораны. Но возможности провести новогодние праздники непривитых жителей округа все равно есть: можно уехать на стойбище к ханты, посетить горнолыжный курорт или отправиться в путешествие на собаках. В Ханты-Мансийске свободной от QR-кодов зоной, помимо археопарка (Скульптурный комплекс «Мамонты») под открытым небом, останется «Чумовая улица». Здесь можно покататься на оленях, снегоходах, стать участником игр коренных народов севера и попробовать традиционные блюда ханты и манси. Познакомиться с культурой обских угров можно будет ежедневно с 11 утра и до семи вечера. Также на территории будет работать ярмарка, где можно купить северные деликатесы и сувениры, а расплатиться «Пушкинской картой». Доступным для непривитых будет и биатлонный центр имени Александа Филипенко. Отправиться на прогулку здесь можно только со своим снаряжением. В Сургуте к новому году открыли самый большой каток в регионе, он расположился на центральной площади, размер ледового покрытия — 3700 квадратных метров. Сюда можно попасть без QR-кода, но следует не забывать взять с собой теплые носки, ведь поступившие в пункт проката коньки без утеплителя. Непривитым свои услуги также предлагает горнолыжный курорт «Каменный мыс». Он самый большой по количеству трасс, здесь их восемь, а общая длинна более 3,5 километров. Скай-пасс обойдется посетителям в сумму от 2000 рублей. Организаторы, однако, предупреждают, что без прививки и ПЦР-теста попасть в кафе и гостиницу не получиться, лучше позаботиться о наличии справки заранее. Горнолыжный комплекс предлагает прокат горных и беговых лыж, сноубордов, тюбингов и коньков. Также здесь есть более сложные трассы для опытных спортсменов и фристайлеров, а для новичков доступны занятия с инструктором. Из Сургута можно отправиться в путешествие в хантыйское стойбище Кантеровых, но организаторы из туристического сообщества «Олени в городе» предупреждают, что добираться до места встречи с группой в Сургутском районе придется на своем автомобиле. Стойбище располагается недалеко от города Лянтор. Там можно увидеть промысловую национальную рыбалку, попробовать национальные блюда из оленины, посмотреть на быт северных народов в настоящем стойбище и сфотографироваться с оленями. Весь путь от автомобильной трассы участники тура преодолеют на снегоходах, экскурсионная группа формируется из 10-12 человек. Более подробную информацию можно получить в официальном аккаунте «Олени в городе» в социальной сети Instagram. Если вы хотите подарить сказочное поздравление своему ребенку на новый год или устроить фотосессию с настоящими ездовыми собаками, то вам к «ХаскиЮгра». В Сургуте и близлежащих городах вам помогут организовать поздравление Деда Мороза и Снегурочки в настоящей северной упряжке, но запрягать будут не оленей, а северных хаски. Организаторы из «Хаски Югра» планируют также катать всех желающих на площади у здания «Газпрома» и возле СурГУ в новогодние праздники. Отправиться в тур с хаски могут и жители Нижневартовска, QR-код здесь также не потребуют. Администраторы «Клуба северных ездовых собак» будут катать жителей по Комсомольскому озеру и устроят персональные туры в лес. Длинна трассы — 10 километров. В ходе поездки можно будет научиться управлять упряжкой, а с собой забрать профессиональные фотографии с собаками. В мэрии Сургута создали «Онлайн-резиденцию Деда Мороза», на сайте размешена вся информация о ледовых городках, мастер-классах и спектаклях для детей. На сайте также можно заказать новогоднее видеопоздравление для ребенка, достаточно просто перейти на вкладку «письмо от Деда Мороза» и оставить заявку. Помимо лесного путешествия жители Нижневартовска без QR-кодов могут посетить горнолыжные склоны «Трехгорья». Этот комплекс находится в 15-ти километрах от столицы Самотлора и добраться туда можно только на машине по ледовой переправе. Также в мэрии Нижневартовска рассказали URA.RU, что в городе планируется праздничный фейерверк. Его можно будет наблюдать на городской набережной 1 января в 2 часа ночи. В мэриях крупных городов ХМАО отмечают, что для участия в культурных и спортивных мероприятиях под открытым небом QR-коды также не потребуются. А весь перечень мероприятий можно посмотреть на сайтах горадминистраций. В новогодние праздники также пройдут различные онлайн-акций, показы и мастер-классы: всего по округу их пройдет более 1000.