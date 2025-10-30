Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Трампу задали вопрос о начале ядерных испытаний США

30 октября 2025 в 08:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп не ответил на вопрос журналиста о начале ядерных испытаний, следует из трансляции Белого дома

Трамп не ответил на вопрос журналиста о начале ядерных испытаний, следует из трансляции Белого дома

Фото: Official White House / Tia Dufour

Президенту США Дональду Трампу задали вопрос по поводу причин начала проведения ядерных испытаний, однако тот выставил журналистов из зала. Произошло это на встрече американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Журналисты поинтересовались у Трампа, в чем причина распоряжения немедленно начать проведение ядерных испытаний. На вопрос американский лидер не ответил, а сразу завершил диалог: «Всем большое спасибо!». После этого журналистов попросили выйти из места проведения встречи. Трансляция велась в соцсети X Белого Дома.

Ранее Дональд Трамп объявил о немедленном начале испытаний ядерного оружия США, объяснив это необходимостью ответить на аналогичные действия других стран и подчеркнув, что шаг предпринимается на равноправной основе. Перед этим он прокомментировал запуск российской ракеты «Буревестник», а также призвал к эвакуации из столицы Ирана на фоне нарастания международной напряженности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал