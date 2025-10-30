Трампу задали вопрос о начале ядерных испытаний США

Трамп не ответил на вопрос журналиста о начале ядерных испытаний, следует из трансляции Белого дома Фото: Official White House / Tia Dufour

Президенту США Дональду Трампу задали вопрос по поводу причин начала проведения ядерных испытаний, однако тот выставил журналистов из зала. Произошло это на встрече американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Журналисты поинтересовались у Трампа, в чем причина распоряжения немедленно начать проведение ядерных испытаний. На вопрос американский лидер не ответил, а сразу завершил диалог: «Всем большое спасибо!». После этого журналистов попросили выйти из места проведения встречи. Трансляция велась в соцсети X Белого Дома.