WhatsApp* может потерять права на товарные знаки в 2025 году

30 октября 2025 в 07:32
Заявка на регистрацию товарного знака WhatsApp* была подана в 2015 году, указано в материале

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ) находится под угрозой потери товарных знаков в России. Это следует из электронной базы Роспатента.

«Согласно документам, российский правообладатель „ВотсАпп ЛЛК“, имеющий в Роспатенте четыре товарных знака для работы мессенджера в стране, может потерять их в декабре 2025 года», — указано в материале РИА Новости, которое приводит данные. Отмечается, что заявки на регистрацию подавались в 2015 году, а зарегистрированы знаки были лишь два года спустя. 

Ранее в России уже вводились частичные ограничения на работу WhatsApp из-за несотрудничества компании Meta с правоохранительными органами. Пользователи на юге страны сообщали о сбоях в работе мессенджера, а Роскомнадзор заявлял о запрете сервиса до выполнения требований по защите граждан.

*принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ

