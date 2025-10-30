Логотип РИА URA.RU
Миронов призвал отдавать недвижимость коррупционеров участникам СВО

30 октября 2025 в 07:54
Недвижимость коррупционеров должна быть передана безвозмездно, заявил Миронов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Участники СВО должны безвозмездно получить недвижимость коррупционеров. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Недвижимость казнокрадов надо передавать участникам СВО в безвозмездное пользование», — заявил Миронов. Его слова приводит РИА Новости. Помимо этого он отметил, что ранее призывал Правительство РФ дать возможность фонду «Защитники Отечества» возможность распоряжаться недвижимостью, которая была обращена в собственность государства.

Ранее Сергей Миронов предлагал государству выкупать у застройщиков пустующие квартиры и передавать их в социальную аренду нуждающимся гражданам, включая молодые семьи, студентов и работников социальной сферы. По его мнению, такие меры помогут расширить доступ к жилью и одновременно поддержат строительную отрасль. Инициативы направлены на то, чтобы государственная недвижимость приносила дополнительную пользу обществу.

