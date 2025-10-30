На Украине начинается процесс ликвидации УПЦ: что известно о попытках Киева запретить православие

На Украине массово притесняют УПЦ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Первое судебное заседание по делу о ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) состоится в Киеве. Ранее его проведение было запланировано на 30 сентября, однако рассмотрение дела было перенесено. Зачем запрещают УПЦ и с какими притеснениями уже сталкиваются верующие, читайте в материале URA.RU.

Закон о запрете УПЦ

Владимир Зеленский фактически был инициатором законопроекта, который запрещает в стране деятельность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Он обратился к Всеукраинскому совету церквей и религиозных организаций с призывом поддержать соответствующий законопроект, заявив, что, по его словам, «Москва использует церковь в качестве инструмента для подрыва независимости других государств».

Документ одобрила Верховная рада Украины. УПЦ был дан девятимесячный срок для прекращения связей с Русской православной церковью, а епархиям и приходам предписано за этот же период выйти из ее состава, пишут «Известия».

УПЦ хотят запретить

29 августа Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести подала иск о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины и передачи ее имущества, финансовых средств и активов в собственность государства.

С конца мая 2025 года ведомством проводилась проверка на предмет возможных связей УПЦ с Русской православной церковью (РПЦ). 27 августа служба официально признала УПЦ организацией, имеющей аффилированность с РПЦ, что послужило поводом для обращения в суд. В ответ руководство УПЦ направило встречный иск, требуя признать незаконным и отменить приказ о признании церкви аффилированной с РПЦ.

Что известно о притеснениях УПЦ

Более 1900 общин УПЦ перерегистрировались в ПЦУ с 2019 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С начала 1990-х годов группы украинских националистов и сторонники автокефальной церкви организовывали нападения на храмы УПЦ, что усилилось после событий 2014 и 2022 годов, пишет ТАСС. В захватах участвуют власти, силовики и представители Православной церкви Украины (ПЦУ): например, в 2023 году захватили кафедральные соборы в Ивано-Франковске, Львове и Чернигове, а также в Черкассах. Суды выносят решения о выселении УПЦ из исторических зданий, таких как Свято-Богоявленский монастырь в июле 2025 года. С марта 2022 года местные власти издали более 80 распоряжений о запрете деятельности УПЦ в нескольких областях, передаче храмов ПЦУ и конфискации земель.