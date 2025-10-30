ВСУ атаковали север Ростовской области
30 октября 2025 в 07:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Очередная атака украинских беспилотников была отражена в Ростовской области. Силы российской ПВО перехватили и уничтожили вражеские дроны в северных районах: Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
