Происшествия

Украинский беспилотник попал в сотовую вышку Волгограда

ВСУ атаковали вышку сотовой связи в Волгограде
30 октября 2025 в 08:15
Фото: © URA.RU

ВСУ атаковали Волгоградскую область. Дежурные силы ПВО нейтрализовали несколько вражеских дронов. О случившемся сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Из сообщения главы области известно о повреждении вышки сотовой связи.

«Силы ПВО отразили атак4у украинских беспилотников. Повреждена вышка связи», — говорится в сообщении Бочарова. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале администрации Волгоградской области.

