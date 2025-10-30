Украинский беспилотник попал в сотовую вышку Волгограда
ВСУ атаковали вышку сотовой связи в Волгограде
30 октября 2025 в 08:15
Фото: © URA.RU
ВСУ атаковали Волгоградскую область. Дежурные силы ПВО нейтрализовали несколько вражеских дронов. О случившемся сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Из сообщения главы области известно о повреждении вышки сотовой связи.
«Силы ПВО отразили атак4у украинских беспилотников. Повреждена вышка связи», — говорится в сообщении Бочарова. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале администрации Волгоградской области.
