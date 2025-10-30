Трамп начал испытания ядерного оружия: какой арсенал могут использовать США

США имеют более пяти тысяч ядерных боезарядов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В США начались испытания ядерного оружия — американский президент Дональд Трамп заявил, что это является ответом на фоне испытаний соответствующего вооружения в других странах. На данный у Вашингтона чуть более пяти тысяч ядерных боеголовок. При этом вся техника для запусков ядерных боезарядов или сами эти боезаряды требуют модернизации — Вашингтон расписал дорожную карту на 50 лет вперед и собирается потратить на это почти 300 миллиардов долларов. Об истории ядерного оружия в США, их арсенале и о том, какая страна все же может их сдерживать — в материале URA.RU.

США начали испытания

Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

На фоне испытаний ядерного оружия в других государствах, Минобороны США приступило к тестированию собственного национального ядерного арсенала. Об этом сообщил Дональд Трамп в своих соцсетях, отметив, что меры принимаются на условиях паритета — равных условиях с другими странами.

Ядерная доктрина США

Согласно «Обзору ядерной политики» (Nuclear Posture Review, NPR), основные задачи американского ядерного арсенала включают:

Продолжение после рекламы

сдерживание агрессии потенциальных противников,

обеспечение безопасности союзников и партнеров (так называемый ядерный зонтик),

выполнение военных целей в случае, если ядерное сдерживание не сработает.

В документе не раскрываются конкретные сценарии применения ядерного оружия. США не берут на себя обязательство не использовать ядерное оружие первыми (first use), хотя такая идея обсуждалась в начале президентства Джо Байдена. Однако отказ от политики first use, как отмечают эксперты, вызвал бы опасения у союзников, таких как Япония.

При этом NPR фиксирует, что ядерное оружие может быть применено Вашингтоном только в «чрезвычайных обстоятельствах» для защиты жизненно важных интересов США и их союзников. Также журнал выделяет основной перечень потенциальных противников: Китай, Россия, Иран и КНДР, при этом Россия остается для Штатов соперником с самыми мощными и разнообразными силами.

История ядерного оружия в США

Жертвами от ядерного удара США по Японии стали 450 тысяч человек Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Штаты создали атомную бомбу в июле 1945 года в рамках проекта «Манхеттен» и таким образом стали первой ядерной державой. Первое испытание, «Тринити», прошло 16 июля, а меньше чем через месяц — 6 и 9 августа — Вашингтон сбросил атомные бомбы Little Boy («Малыш») и Fat Man («Толстяк») на японские города Хиросима и Нагасаки, уничтожив более 250 тысяч человек, а включая тех, кто умер от последствий — почти полмиллиона. С тех пор США активно развивают свою программу.

Перечень ядерных сил

По некоторым данным, на январь 2023 года ядерный арсенал США оценивается в 3708 боеголовок, примерно половина из которых развернута, а остальная часть находится на складах. По информации американского журнала о ядерном оружии Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень учёных-атомщиков»), в 2025 году Штаты имеют уже примерно 5177 ядерных боеголовок. Из них задействованы 1770, зарезервированы — 1930, списаны — 1477.

Ядерная триада США

Все стратегические вооруженные силы США распределены между тремя ключевыми компонентами так называемой ядерной триады:

Наземный (межконтинентальные баллистические ракеты — МБР),

Морской (подводные лодки с баллистическими ракетами — ПЛАРБ),

Воздушный (стратегические бомбардировщики).





США - одна из немногих стран, обладающая ядерной триадой Фото: Министерство обороны США

Наземный компонент: устаревшие МБР «Минитмэн-III» (Minuteman III)

Основу наземного сегмента составляют твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III. В строю находится 400 таких МБР, еще 50 — в запасе. Каждая ракета несет от одной до трех боеголовок мощностью 300–335 килотонн. Для сравнения, сброшенная на Хиросиму атомная бомба «Малыш» имела мощность от 13 до 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Другие характеристики «Минитменов-III»:

Продолжение после рекламы

дальность: около 9,5 тысяч километров;

скорость: 23-24 тысячи километров в час;

высота — 1,12 километра.

В последние годы тестовые запуски «Минитменов-III» вызывали вопросы в надежности системы. Последний неудачный запуск, имевший место 1 ноября 2023 года, вновь поставил вопрос о необходимости ускоренной модернизации. Сейчас на смену ракетам готовится LGM-35 Sentinel: первый испытательный пуск этой МБР был отложен на 2024 год, начало серийных поставок — на период с 2029 по 2036 годы.

Морской компонент: требующие замены подводные лодки «Огайо» (Ohio)

Морская составляющая признана Пентагоном наиболее жизнеспособной: боевая мощь развернутых на субмаринах боеголовок обеспечивает до 70% всего ядерного арсенала США. Сейчас эту роль выполняют 14 атомных подлодок типа «Огайо», вооруженных ракетами Trident II D5. Их характеристики:

дальность: чуть выше семи тысяч километров;

скорость: до 29 тысяч километров в час;

стоимость одного боезаряда — почти 31 миллион долларов.

Одна субмарина «Огайо» несет до 20 баллистических ракет (на всех лодках — до 280, реально — меньше из-за регламентных работ). Каждая ракета несет до 8 ядерных боеголовок разной мощности (от 8 до 455 килотонн). Сейчас ведется переход на новую платформу — подводные лодки типа Columbia (12 единиц вместо 14), года ввода в строй — с 2027 по 2042.

Воздушный компонент: бомбардировщики, уходящие в историю

Воздушная часть триады представлена стратегическими бомбардировщиками B-2A Spirit (20 самолетов, могут нести ядерное оружие) и B-52H Stratofortress (из 87 машин — 46 ядерных). Их данные:

Spirit может лететь 11 тысяч км без дозаправки, максимальная высота — 15 тысяч км, полезная нагрузка — 18 тонн;

Stratofortress может лететь 14 тысяч км без дозаправки, его максимальная высота — 15 тысяч км, полезная нагрузка — чуть более 30 тонн.

Арсенал ядерных боеприпасов для авиации составляет 788 боеголовок — это авиабомбы B61 и B83, а также крылатые ракеты AGM-86B и перспективный вариант LRSO. На смену B-2 готовится новый стелс-бомбардировщик B-21 Raider.





Все из имеющегося у США арсенала требует модернизации Фото: Министерство обороны США

Нестратегическое ядерное оружие: тактические бомбы

У США есть лишь один тип нестратегического (тактического) ядерного оружия — авиабомба B61 (версии 3 и 4 с мощностью до 170 кт). На вооружении около 200 таких бомб, половина которых размещены на шести авиабазах НАТО в Европе.

Цель применения подобных боезарядов — выполнение ограниченных задач на поле боя. По оценкам ICAN, тактическим считают любые вооружения вне договорного определения стратегических систем.

Модернизация американского оружия

Американская программа модернизации ядерных сил стартовала в конце 2000-х и оценивается в сумму более 264 млрд долларов на период до 2075 года. Подрядчиками выступают такие гиганты, как Northrop Grumman, Lockheed Martin и General Dynamics.

Продолжение после рекламы

Ядерное сдерживание в системе НАТО

Ядерное оружие США — ключевой элемент коллективной обороны НАТО. Программа ядерного обмена (Nuclear Sharing) регламентирует совместное владение рисками и преимуществами ядерного сдерживания. Боевые авиабомбы США хранятся на базах в пяти странах — Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции, размещение осуществляется под полным контролем Вашингтона и без нарушения ДНЯО.

Как отмечает альянс в стратегической концепции 2022 года, использование ядерного оружия рассматривается как исключительно маловероятное и только в ответ на угрозу жизни. При принятии решения об использовании ядерных средств союза требуется согласие всех членов Группы ядерного планирования НАТО, а также непосредственное разрешение президента США и премьер-министра Великобритании.

Кто может противостоять Штатам

Советский союз бросил вызов ядерной монополии США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия обладает самой мощной и современной ядерной группировкой, способной к ударам по разным континентам. США оставляют за собой право вести переговоры с Россией о новом договоре после окончания срока действия ДСНВ (2026 год).

Советский Союз стал первой страной, вступившей в ядерное противостояние со Штатами, проведя испытания собственного ядерного оружия в 1949 году. В последующие годы СССР стремительно сокращал отставание по количеству ядерных боеголовок — к 1986 году арсенал достигал 45 тысяч боезарядов, что било все мировые рекорды. А США, едва-едва достигшие пика в 30 тысяч зарядов в 1960 году, затем лишь сокращали производство.

После распада СССР правообладателем советского ядерного арсенала стала РФ. Кроме того, ядерные вооружения, размещенные на территории Белоруссии, Казахстана и Украины, были переданы России.

По информации исследовательской организации SIPRI, на сегодняшний день Россия располагает более чем 5400 ядерными боеголовками, что делает ее обладательницей крупнейшего подобного арсенала в мире. Российские стратегические ядерные силы представлены всеми тремя основными компонентами: наземным, морским и воздушным.