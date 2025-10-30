Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Аномальное тепло с дождями ожидается в Тюмени

30 октября 2025 в 08:00
В течение дня будет лить дождь

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 30 октября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня ожидается повышение температуры воздуха до +12 градусов, при этом на протяжении дня прогнозируются осадки в виде дождя.

«В четверг, 30 октября, в Тюмени облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Днем +7, +12 градусов. Ночью +1, +6», — отмечается в сообщении ведомства.

Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80%.

