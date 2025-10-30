Аномальное тепло с дождями ожидается в Тюмени

В Тюмени 30 октября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня ожидается повышение температуры воздуха до +12 градусов, при этом на протяжении дня прогнозируются осадки в виде дождя.