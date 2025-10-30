Аномальное тепло с дождями ожидается в Тюмени
В течение дня будет лить дождь
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени 30 октября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня ожидается повышение температуры воздуха до +12 градусов, при этом на протяжении дня прогнозируются осадки в виде дождя.
«В четверг, 30 октября, в Тюмени облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Днем +7, +12 градусов. Ночью +1, +6», — отмечается в сообщении ведомства.
Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80%.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!