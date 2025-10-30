Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Мэр из ХМАО зачистил пресс-службу предшественницы

Глава Нефтеюганска отправил в отставку пресс-секретаря
30 октября 2025 в 08:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Глава Нефтеюганска Юрий Чекунов обновляет состав пресс-службы

Глава Нефтеюганска Юрий Чекунов обновляет состав пресс-службы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов обновляет состав пресс-службы. По данным источников URA.RU в местном истеблишменте, он отправил в отставку своего пресс-секретаря Анастасию Ключникову, которая работала в администрации при бывшем градоначальнике — Эльвире Бугай.

«Прессек мэра Ключникова покинула пост, проработав около года при новом главе города. По слухам, она перешла на работу в один из местных телеканалов. Обсуждаются и другие отставки в пресс-центре», — отметил инсайдер.

Ключникова подтвердила отставку. Она покинула пост до скандального ареста вице-мэра Павла Гусенкова, курировавшего внутриполитический блок и медиа. Экс-прессек сообщила, что нашла новую работу, и из города пока переезжать не планирует.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал