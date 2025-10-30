Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США могут пригрозить Китаю ракетами HIMARS

CBS News: США может продемонстрировать силу перед Китаем с помощью ракет HIMARS
30 октября 2025 в 07:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Цели для ударов ракетами HIMARS неизвестны, указано в материале

Цели для ударов ракетами HIMARS неизвестны, указано в материале

Фото: Sgt. 1st Class Steven Queen / U.S. Department of Defense

США могут провести «демонстрацию силы» в Южно-Китайском море. Операция будет проведена с помощью ракет HIMARS. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США на этой неделе без лишнего шума отдало приказ провести „демонстрацию силы“ в ответ на недавнюю Китая в Южно-Китайском море», — указано в материале CBS News. Неизвестно, на какие цели будут направлены ракеты HIMARS, однако в издании отметили, что операция будет направлена на демонстрацию силы США и возможность противостоять присутствию Пекина в регионе.

Контекстом этих действий США стала их недавняя инициатива по увеличению численности подводного флота в Тихом океане для противодействия усилению Китая и других соперников в регионе. Ранее американские СМИ отмечали трудности с наращиванием военного присутствия, а аналитики подчеркивали, что главная задача — воспрепятствовать продвижению иностранных сил в стратегически важных водах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал