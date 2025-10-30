США могут пригрозить Китаю ракетами HIMARS
Цели для ударов ракетами HIMARS неизвестны, указано в материале
Фото: Sgt. 1st Class Steven Queen / U.S. Department of Defense
США могут провести «демонстрацию силы» в Южно-Китайском море. Операция будет проведена с помощью ракет HIMARS. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США на этой неделе без лишнего шума отдало приказ провести „демонстрацию силы“ в ответ на недавнюю Китая в Южно-Китайском море», — указано в материале CBS News. Неизвестно, на какие цели будут направлены ракеты HIMARS, однако в издании отметили, что операция будет направлена на демонстрацию силы США и возможность противостоять присутствию Пекина в регионе.
Контекстом этих действий США стала их недавняя инициатива по увеличению численности подводного флота в Тихом океане для противодействия усилению Китая и других соперников в регионе. Ранее американские СМИ отмечали трудности с наращиванием военного присутствия, а аналитики подчеркивали, что главная задача — воспрепятствовать продвижению иностранных сил в стратегически важных водах.
