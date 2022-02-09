Финансисты раскрыли, куда инвестировать в эпоху неопределенности

Советы от самого крупного в России брокера — «БКС Мир инвестиций»

09 февраля 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

В 2021 году россияне вложили в ПИФы 393,9 млрд рублей — на 53% больше, чем в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начало 2022 года оказалось не самым спокойным для инвесторов. Волнения на рынках усилились, и на то было сразу несколько причин. В мировом инвестсообществе говорили о повышении ставок Федеральной резервной системы США, инвесторы переживали из-за возможного усугубления ситуации с инфляцией, а также беспокоились по поводу рисков новой волны пандемии. Для рублевых активов еще и осложнился геополитический фон — в западных СМИ муссировалась информация о якобы готовящемся военном вторжении России на Украину. В ситуации неопределенности, а она началась еще в прошлом году, инвесторы обратили внимание на пассивные инвестиции через паевые фонды. По данным Investfunds, в 2021 году россияне вложили в ПИФы 393,9 млрд рублей. Это на 53% больше, чем в 2020 году и в три раза больше, чем в 2019-м. В целом ожидания инвесторов оправдались. К примеру, пай ОПИФ «БКС Российские акции» за прошлый год подорожал почти на 30%. Чем ПИФы привлекательны для начинающих инвесторов? ПИФы часто выбирают начинающие инвесторы, которые пока не готовы самостоятельно сформировать диверсифицированный портфель ценных бумаг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «ПИФы все чаще выбирают те, кто только начинает путь как инвестор и пока не уверен, что готов самостоятельно сформировать для себя грамотно диверсифицированный портфель ценных бумаг и эффективно им управлять, регулярно посвящая этому свое время. Ценность грамотного управления активами особенно очевидна в периоды рыночной турбулентности. Профессиональное управление защищает ПИФы от резких взлетов и обвалов», — пояснил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. Неслучайно именно паевые фонды глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала оптимальной точкой входа на фондовый рынок для начинающего розничного инвестора. Еще одно важное преимущество ПИФов для новичков — доступность и низкий порог входа, а также возможность регулярно довносить небольшие суммы (скажем, по 5-10 тысяч рублей ежемесячно). Стоимость пая может начинаться от нескольких сотен рублей, но даже с покупкой одного пая инвестор фактически приобретает долю в бизнесе или долговые обязательства сразу целого ряда перспективных компаний. Однако не все бумаги доступны инвесторам с небольшими капиталами: акции отдельных эмитентов («Лукойла», например) могут стоить тысячи рублей. ПИФы могут инвестировать как в российские, так и в зарубежные акции и облигации. Последние также показали неплохой результат за минувший год. Так, по итогам 12 месяцев ОПИФ «БКС Перспектива» занял первое место в рейтинге российских фондов открытого типа объемом более 1 млрд рублей, инвестирующих в иностранные акции. Стоимость пая выросла за год более чем на 20%. В некоторых ПИФах инвестор может получать доход в иностранной валюте. Таким образом снижаются еще и валютные риски. По словам Кузина, в идеале доля валютных вложений в портфеле инвестора, получающего основной доход и несущего основные расходы в рублях, должна составлять не менее 30-40%. Важное преимущество ПИФов для новичков — доступность и низкий порог входа. Стоимость пая может начинаться от нескольких сотен рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU «Купив доли четырех-пяти ПИФов, инвестор по сути получает готовый диверсифицированный портфель, через который может вкладываться одновременно в десятки, а то и сотни ценных бумаг. И для управления подобным портфелем не нужно обладать глубокими знаниями финансов и квалификацией», — комментирует Михаил Кузин. Приобретать финансовые продукты сейчас предельно просто. Это можно делать, не выходя из дома, через мобильное приложение «БКС Мир инвестиций». Там новички могут как купить паи фондов, так и подключаться к стратегиям доверительного управления. Еще один важный момент для приобретателей ПИФов: все они — как открытые, так и биржевые — по закону имеют налоговые преимущества. Внутри фонда нет налога на прибыль, что позволяет управляющим реинвестировать «сэкономленные» на налогах средства. А при удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на налоговый вычет — до 3 млн рублей ежегодно. Какие фонды покупать? По словам Кузина, из ПИФов новичкам можно присмотреться к облигационным фондам (пример — ПИФ «БКС Основа»). Облигации, отметил эксперт, — очень консервативный инструмент, и именно такие фонды часто являются первой ступенькой к инвестированию. Доходность облигаций федерального займа сейчас близка к 10%. Кузин уверен, что с высокой долей вероятности при нормализации инфляции и снижении ключевой ставки ЦБ РФ (во второй половине 2022 года) паи облигационных фондов на горизонте двух лет могут показать прирост на уровне 12% годовых. В некоторых ПИФах инвестор может получать доход в иностранной валюте. Таким образом снижаются еще и валютные риски. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Также Кузин советует обратить внимание на фонды, инвестирующие в американские технологичные компании. В течение последнего года БКС запустил более 20 новых продуктов в области коллективных инвестиций, среди них есть в том числе и редкие для рынка фонды, позволяющие инвестировать в высокие технологии. Это и первый в России ПИФ на блокчейн «Цифровая галактика», и фонд «Инновации», в портфеле которого акции 100 самых передовых компаний, развивающих прорывные решения будущего. «Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и российский рынок акций, который на текущих уровнях стоит кратно дешевле американского и европейского и предлагает инвесторам одну из лучших дивидендных доходностей в мире. Отмечу, что инвестору важно помнить о фундаментальном принципе инвестирования — чем дольше срок вложений, тем лучше результат можно получить. Портфель инвестора должен быть хорошо диверсифицирован и служить достижению его долгосрочных целей», — резюмирует Михаил Кузин из «БКС Мир инвестиций».

Начало 2022 года оказалось не самым спокойным для инвесторов. Волнения на рынках усилились, и на то было сразу несколько причин. В мировом инвестсообществе говорили о повышении ставок Федеральной резервной системы США, инвесторы переживали из-за возможного усугубления ситуации с инфляцией, а также беспокоились по поводу рисков новой волны пандемии. Для рублевых активов еще и осложнился геополитический фон — в западных СМИ муссировалась информация о якобы готовящемся военном вторжении России на Украину. В ситуации неопределенности, а она началась еще в прошлом году, инвесторы обратили внимание на пассивные инвестиции через паевые фонды. По данным Investfunds, в 2021 году россияне вложили в ПИФы 393,9 млрд рублей. Это на 53% больше, чем в 2020 году и в три раза больше, чем в 2019-м. В целом ожидания инвесторов оправдались. К примеру, пай ОПИФ «БКС Российские акции» за прошлый год подорожал почти на 30%. Чем ПИФы привлекательны для начинающих инвесторов? «ПИФы все чаще выбирают те, кто только начинает путь как инвестор и пока не уверен, что готов самостоятельно сформировать для себя грамотно диверсифицированный портфель ценных бумаг и эффективно им управлять, регулярно посвящая этому свое время. Ценность грамотного управления активами особенно очевидна в периоды рыночной турбулентности. Профессиональное управление защищает ПИФы от резких взлетов и обвалов», — пояснил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. Неслучайно именно паевые фонды глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала оптимальной точкой входа на фондовый рынок для начинающего розничного инвестора. Еще одно важное преимущество ПИФов для новичков — доступность и низкий порог входа, а также возможность регулярно довносить небольшие суммы (скажем, по 5-10 тысяч рублей ежемесячно). Стоимость пая может начинаться от нескольких сотен рублей, но даже с покупкой одного пая инвестор фактически приобретает долю в бизнесе или долговые обязательства сразу целого ряда перспективных компаний. Однако не все бумаги доступны инвесторам с небольшими капиталами: акции отдельных эмитентов («Лукойла», например) могут стоить тысячи рублей. ПИФы могут инвестировать как в российские, так и в зарубежные акции и облигации. Последние также показали неплохой результат за минувший год. Так, по итогам 12 месяцев ОПИФ «БКС Перспектива» занял первое место в рейтинге российских фондов открытого типа объемом более 1 млрд рублей, инвестирующих в иностранные акции. Стоимость пая выросла за год более чем на 20%. В некоторых ПИФах инвестор может получать доход в иностранной валюте. Таким образом снижаются еще и валютные риски. По словам Кузина, в идеале доля валютных вложений в портфеле инвестора, получающего основной доход и несущего основные расходы в рублях, должна составлять не менее 30-40%. «Купив доли четырех-пяти ПИФов, инвестор по сути получает готовый диверсифицированный портфель, через который может вкладываться одновременно в десятки, а то и сотни ценных бумаг. И для управления подобным портфелем не нужно обладать глубокими знаниями финансов и квалификацией», — комментирует Михаил Кузин. Приобретать финансовые продукты сейчас предельно просто. Это можно делать, не выходя из дома, через мобильное приложение «БКС Мир инвестиций». Там новички могут как купить паи фондов, так и подключаться к стратегиям доверительного управления. Еще один важный момент для приобретателей ПИФов: все они — как открытые, так и биржевые — по закону имеют налоговые преимущества. Внутри фонда нет налога на прибыль, что позволяет управляющим реинвестировать «сэкономленные» на налогах средства. А при удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на налоговый вычет — до 3 млн рублей ежегодно. Какие фонды покупать? По словам Кузина, из ПИФов новичкам можно присмотреться к облигационным фондам (пример — ПИФ «БКС Основа»). Облигации, отметил эксперт, — очень консервативный инструмент, и именно такие фонды часто являются первой ступенькой к инвестированию. Доходность облигаций федерального займа сейчас близка к 10%. Кузин уверен, что с высокой долей вероятности при нормализации инфляции и снижении ключевой ставки ЦБ РФ (во второй половине 2022 года) паи облигационных фондов на горизонте двух лет могут показать прирост на уровне 12% годовых. Также Кузин советует обратить внимание на фонды, инвестирующие в американские технологичные компании. В течение последнего года БКС запустил более 20 новых продуктов в области коллективных инвестиций, среди них есть в том числе и редкие для рынка фонды, позволяющие инвестировать в высокие технологии. Это и первый в России ПИФ на блокчейн «Цифровая галактика», и фонд «Инновации», в портфеле которого акции 100 самых передовых компаний, развивающих прорывные решения будущего. «Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и российский рынок акций, который на текущих уровнях стоит кратно дешевле американского и европейского и предлагает инвесторам одну из лучших дивидендных доходностей в мире. Отмечу, что инвестору важно помнить о фундаментальном принципе инвестирования — чем дольше срок вложений, тем лучше результат можно получить. Портфель инвестора должен быть хорошо диверсифицирован и служить достижению его долгосрочных целей», — резюмирует Михаил Кузин из «БКС Мир инвестиций».