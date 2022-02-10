Суд в Тюмени принял беспрецедентное для России решение

Страховая компания добилась отмены банкротства, несмотря на доводы АСВ

10 февраля 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Решение суда было неожиданным для всех участников процесса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял беспрецедентное для России решение. «Национальную страховую группу — «Росэнерго» в первой инстанции признали банкротом. Но в ходе апелляции суд неожиданно для всех отменил решение, поставив под сомнение доводы временной администрации и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). История вопроса «НСГ — «Росэнерго» основана в 1999 году в Горно-Алтайске. Со временем она выросла до общероссийских масштабов с 75 офисами по всей стране. По итогам 2017 года организация занимала 30-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 12-е место — по сборам ОСАГО. Проблемы начались в 2020 году. Центробанк РФ отозвал у «НСГ — «Росэнерго» лицензии на страховую деятельность. Регулятор заявил, что капитал компании более чем на 20% меньше принятых страховщиком обязательств. Проблемы у «НСГ — «Росэнерго» начались в 2020 году, когда Центробанк РФ отозвал у компании лицензии на страховую деятельность Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Перед отзывом лицензии у страховой компании и регулятора были длительные споры по оценке активов страховой компании — пятизвездочного отеля в республике Алтай и крупного участка земли в элитной локации под Новосибирском. Оценка, заказанная регулятором, занизила стоимость активов в девять раз. Именно это занижение позволило ЦБ сделать вывод о нарушении соотношения. Позже сами представители ЦБ инициировали переоценку, где стоимость части активов увеличили впятеро», — рассказал экс-генеральный директор «НСГ — «Росэнерго» Василий Марьин. ЦБ назначил временную администрацию от АСВ. В ходе проверок та пришла к выводу, что финансовая ситуация в компании сложная, и восстановить платежеспособность невозможно. Было открыто конкурсное производство. Позиции сторон Во время суда представитель АСВ называл разные оценки финансового состояния компании. Так, на 30 сентября 2020 года активы были оценены в 3,9 млрд руб., размер обязательств — в 6 млрд руб., резервы по страхованию — в 5,1 млрд руб. В ходе последнего заседания Арбитражного суда Западно-Сибирского округа представитель конкурсного управляющего Илья Богданов назвал другие цифры: активы в 2,4 млрд руб. и обязательства в 3 млрд руб. Расхождения представители АСВ не пояснили. В «НСГ — «Росэнерго» не согласились с позицией конкурсного управляющего. Там заявили, что владели достаточными денежными ресурсами, чтобы исполнить все обязательства перед кредиторами. «Ha расчетных счетах и депозитах у компании было более 1,65 млрд руб. денег, более 250 млн руб. ценных бумаг листинга «А», недвижимости у компании на сумму более 1,3 млрд руб.» — рассказал генеральный директор «НСГ — «Росэнерго» Василий Марьин. Заседание прошло в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Кроме того, по словам руководителя, у «НСГ — «Росэнерго» имеются крупные объекты недвижимости и туристической инфраструктуры в республике Алтай, Красноярском крае и Новосибирской области. В их число входит эко-курорт «Марьин остров» — пятизвездочный отель на Чемале. «Компания никогда не была убыточна — своевременно платила зарплату, создавала рабочие места, оплачивала налоги, не имела долгов перед кредиторами и страхователями. При регулярных проверках ЦБ — в 2015, 2018, 2020 году — компании ни разу не выставлялись предписания о нарушении финансовой устойчивости», — прокомментировал Марьин. Спикер уверен, что финансовая проверка временной администрацией была проведена неверно. К примеру, два объекта недвижимости в санаторном комплексе «Марьин остров» в селе Чемал площадью 1750 кв. м, включая действующую пятизвездочную гостиницу вместе с 44 сотками земли, были оценены всего в 38 млн руб., тогда как реальная стоимость в 20 раз выше. Вдвое была занижена стоимость офисного здания в Бийске, а также стоимость нежилого помещения в Барнауле, втрое — стоимость земельных участков в бору вблизи Бердского залива под Новосибирском. Вообще не была определена стоимость пяти объектов, в том числе трех спальных корпусов санатория «Мать и дитя» в Речкуновской зоне отдыха, заявили в компании. «НСГ — «Росэнерго» потребовала в суде проведения независимой оценки, но получила отказ. Вопросы к работе временной администрации В компании уверены, что конкурсный управляющий вообще не был заинтересован в оздоровлении организации, а, наоборот, добивался ее банкротства. Например, именно с подачи временной администрации у страховщиков были отозваны все лицензии, хотя срок на устранение нарушений еще не истек. Также временный управляющий не принял меры по сохранности имущества. Без составления описи из офиса вынесли документы, что создало возможности для злоупотреблений. Могли потеряться важные документы, необходимые для оценки финансового состояния страховой организации. Банкротное дело в отношении «НСГ — «Росэнерго» вернут обратно в первую инстанцию. Скорее всего, суд назначит независимую оценку стоимости активов компании Фото: CCO/succo/Pixabay URA.RU по телефону не удалось оперативно получить комментарий представителя конкурсного управляющего Ивана Андриевского. В пресс-службе АСВ агентству пояснили, что они участвовали в деле в качестве третьего лица и не заявляли самостоятельных требований. «Поскольку на официальном сайте суда текст постановления в полном объеме пока не опубликован, прокомментировать принятое постановление по существу не представляется возможным. Какие-либо комментарии в пределах компетенции агентства могут быть даны только после изучения мотивировочной части постановления», — сказали там. Судьба компании По мнению представителя Василия Марьина Маргариты Вознесенской, АСВ выгодно банкротство компаний, поскольку агентство обеспечивает за счет них свою деятельность. «АСВ заходит как временная администрация с высокой целью по восстановлению платежеспособности. Однако на деле получается, что если в эти клещи попадают предприятия, то они вряд ли из них выпутываются. Поэтому это беспрецедентное судебное решение, позволяющее пересмотреть выводы суда и дать шанс на восстановление платежеспособности компании», — прокомментировала представитель Воскресенская. Согласно решению суда, банкротное дело в отношении «НСГ — «Росэнерго» вернут обратно в первую инстанцию. Скорее всего, суд назначит независимую оценку стоимости активов компании и сопоставят ее с оценкой обязательств перед кредиторами. Если выяснится, что оснований для банкротства действительно нет, то собственники покроют долги и сохранят компанию, рассказала Воскресенская. Страховщики заявляют, что сумеют выполнить обязательства. По данным экс- генерального директора «НСГ — «Росэнерго» Василия Марьина, сумма всех обязательств компании — около 2,7 млрд руб., при объеме активов в 4,5 млрд руб.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял беспрецедентное для России решение. «Национальную страховую группу — «Росэнерго» в первой инстанции признали банкротом. Но в ходе апелляции суд неожиданно для всех отменил решение, поставив под сомнение доводы временной администрации и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). История вопроса «НСГ — «Росэнерго» основана в 1999 году в Горно-Алтайске. Со временем она выросла до общероссийских масштабов с 75 офисами по всей стране. По итогам 2017 года организация занимала 30-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 12-е место — по сборам ОСАГО. Проблемы начались в 2020 году. Центробанк РФ отозвал у «НСГ — «Росэнерго» лицензии на страховую деятельность. Регулятор заявил, что капитал компании более чем на 20% меньше принятых страховщиком обязательств. «Перед отзывом лицензии у страховой компании и регулятора были длительные споры по оценке активов страховой компании — пятизвездочного отеля в республике Алтай и крупного участка земли в элитной локации под Новосибирском. Оценка, заказанная регулятором, занизила стоимость активов в девять раз. Именно это занижение позволило ЦБ сделать вывод о нарушении соотношения. Позже сами представители ЦБ инициировали переоценку, где стоимость части активов увеличили впятеро», — рассказал экс-генеральный директор «НСГ — «Росэнерго» Василий Марьин. ЦБ назначил временную администрацию от АСВ. В ходе проверок та пришла к выводу, что финансовая ситуация в компании сложная, и восстановить платежеспособность невозможно. Было открыто конкурсное производство. Позиции сторон Во время суда представитель АСВ называл разные оценки финансового состояния компании. Так, на 30 сентября 2020 года активы были оценены в 3,9 млрд руб., размер обязательств — в 6 млрд руб., резервы по страхованию — в 5,1 млрд руб. В ходе последнего заседания Арбитражного суда Западно-Сибирского округа представитель конкурсного управляющего Илья Богданов назвал другие цифры: активы в 2,4 млрд руб. и обязательства в 3 млрд руб. Расхождения представители АСВ не пояснили. В «НСГ — «Росэнерго» не согласились с позицией конкурсного управляющего. Там заявили, что владели достаточными денежными ресурсами, чтобы исполнить все обязательства перед кредиторами. «Ha расчетных счетах и депозитах у компании было более 1,65 млрд руб. денег, более 250 млн руб. ценных бумаг листинга «А», недвижимости у компании на сумму более 1,3 млрд руб.» — рассказал генеральный директор «НСГ — «Росэнерго» Василий Марьин. Кроме того, по словам руководителя, у «НСГ — «Росэнерго» имеются крупные объекты недвижимости и туристической инфраструктуры в республике Алтай, Красноярском крае и Новосибирской области. В их число входит эко-курорт «Марьин остров» — пятизвездочный отель на Чемале. «Компания никогда не была убыточна — своевременно платила зарплату, создавала рабочие места, оплачивала налоги, не имела долгов перед кредиторами и страхователями. При регулярных проверках ЦБ — в 2015, 2018, 2020 году — компании ни разу не выставлялись предписания о нарушении финансовой устойчивости», — прокомментировал Марьин. Спикер уверен, что финансовая проверка временной администрацией была проведена неверно. К примеру, два объекта недвижимости в санаторном комплексе «Марьин остров» в селе Чемал площадью 1750 кв. м, включая действующую пятизвездочную гостиницу вместе с 44 сотками земли, были оценены всего в 38 млн руб., тогда как реальная стоимость в 20 раз выше. Вдвое была занижена стоимость офисного здания в Бийске, а также стоимость нежилого помещения в Барнауле, втрое — стоимость земельных участков в бору вблизи Бердского залива под Новосибирском. Вообще не была определена стоимость пяти объектов, в том числе трех спальных корпусов санатория «Мать и дитя» в Речкуновской зоне отдыха, заявили в компании. «НСГ — «Росэнерго» потребовала в суде проведения независимой оценки, но получила отказ. Вопросы к работе временной администрации В компании уверены, что конкурсный управляющий вообще не был заинтересован в оздоровлении организации, а, наоборот, добивался ее банкротства. Например, именно с подачи временной администрации у страховщиков были отозваны все лицензии, хотя срок на устранение нарушений еще не истек. Также временный управляющий не принял меры по сохранности имущества. Без составления описи из офиса вынесли документы, что создало возможности для злоупотреблений. Могли потеряться важные документы, необходимые для оценки финансового состояния страховой организации. URA.RU по телефону не удалось оперативно получить комментарий представителя конкурсного управляющего Ивана Андриевского. В пресс-службе АСВ агентству пояснили, что они участвовали в деле в качестве третьего лица и не заявляли самостоятельных требований. «Поскольку на официальном сайте суда текст постановления в полном объеме пока не опубликован, прокомментировать принятое постановление по существу не представляется возможным. Какие-либо комментарии в пределах компетенции агентства могут быть даны только после изучения мотивировочной части постановления», — сказали там. Судьба компании По мнению представителя Василия Марьина Маргариты Вознесенской, АСВ выгодно банкротство компаний, поскольку агентство обеспечивает за счет них свою деятельность. «АСВ заходит как временная администрация с высокой целью по восстановлению платежеспособности. Однако на деле получается, что если в эти клещи попадают предприятия, то они вряд ли из них выпутываются. Поэтому это беспрецедентное судебное решение, позволяющее пересмотреть выводы суда и дать шанс на восстановление платежеспособности компании», — прокомментировала представитель Воскресенская. Согласно решению суда, банкротное дело в отношении «НСГ — «Росэнерго» вернут обратно в первую инстанцию. Скорее всего, суд назначит независимую оценку стоимости активов компании и сопоставят ее с оценкой обязательств перед кредиторами. Если выяснится, что оснований для банкротства действительно нет, то собственники покроют долги и сохранят компанию, рассказала Воскресенская. Страховщики заявляют, что сумеют выполнить обязательства. По данным экс- генерального директора «НСГ — «Росэнерго» Василия Марьина, сумма всех обязательств компании — около 2,7 млрд руб., при объеме активов в 4,5 млрд руб.