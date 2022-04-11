Путин присвоил свердловскому космонавту звание Героя России

12 апреля 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Космонавт Прокопьев получил звания Героя Российской Федерации и почетного звания «Летчик-космонавт РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил свердловского космонавта Сергея Прокопьева званиями Героя России о «Летчика-космонавта РФ». Испытатель из Екатеринбурга приставлен к государственным наградам в день космонавтики, 12 апреля. «Космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Сергей Прокопьев удостоен звания Героя Российской Федерации и почетного звания „Летчик-космонавт Российской Федерации“», — передает ТАСС. Награждение состоялось на космодроме Восточный в монтажно-испытательном корпусе. Президент России отметил особый вклад Прокопьева, который во время первой космической экспедиции совершил два выхода в открытый космос. Также глава страны заявил, что космонавт-испытатель провел сложнейшие обследования внешней поверхности корабля, что войдет в историю мировой космонавтики. Сам уральский космонавт отметил, что российская космонавтика является предметом гордости русского народа. «Космонавты всегда стремятся поддерживать уровень той планки, которая была заложена еще нашими предшественниками. Мы хотим, чтобы наш народ, наша страна и в дальнейшем гордились нашей космической отраслью», — сказал Прокопьев. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Президент России Владимир Путин наградил свердловского космонавта Сергея Прокопьева званиями Героя России о «Летчика-космонавта РФ». Испытатель из Екатеринбурга приставлен к государственным наградам в день космонавтики, 12 апреля. «Космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Сергей Прокопьев удостоен звания Героя Российской Федерации и почетного звания „Летчик-космонавт Российской Федерации“», — передает ТАСС. Награждение состоялось на космодроме Восточный в монтажно-испытательном корпусе. Президент России отметил особый вклад Прокопьева, который во время первой космической экспедиции совершил два выхода в открытый космос. Также глава страны заявил, что космонавт-испытатель провел сложнейшие обследования внешней поверхности корабля, что войдет в историю мировой космонавтики. Сам уральский космонавт отметил, что российская космонавтика является предметом гордости русского народа. «Космонавты всегда стремятся поддерживать уровень той планки, которая была заложена еще нашими предшественниками. Мы хотим, чтобы наш народ, наша страна и в дальнейшем гордились нашей космической отраслью», — сказал Прокопьев.