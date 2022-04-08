Санкции изменили отношение россиян к Путину

Жители отреагировали на давление Запада сильнее, чем на спецоперацию на Украине

08 апреля 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Внешнее давление сплотило россиян вокруг Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Запада сплотили россиян вокруг президента Владимира Путина. На это указывает выросший рейтинг доверия к главе РФ, опубликованный Фондом общественное мнение (ФОМ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), объясняют URA.RU эксперты. По их словам, давление США и ЕС воспринимается людьми, как действия коллективного врага. «По мнению 82% [рост за неделю на 3%] респондентов, Путин хорошо работает на своем посту. 79% [+2%] опрошенных доверяют президенту» — говорится на сайте ФОМ. Всего с начала спецоперации (24 февраля) рейтинг главы государства вырос на 19%. Так, 20 февраля он составлял 60%, 27 февраля, когда проводился следующий опрос, — 71%, уже 3 апреля достиг 79%. Россияне воспринимают Запад в качестве врага, что повлияло на рост рейтинга президента Фото: unsplash.com Такие же тенденции выявил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По результатам опроса, опубликованного в пятницу, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента увеличился с 62,9% до 78,9%, а индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Рейтинг Путина находится близко к максимальному уровню, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Такие же цифры в районе 78%-80% были в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. [Нынешний рост рейтинга] — это реакция общества на действия президента и проводимую им политику», — считает социолог. URA.RU также обратилось за комментарием в ФОМ. На момент публикации ответа не поступило. На поддержку Путина больше повлияли санкции Запада, чем спецоперация на Украине, считает директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. «Когда началась спецоперация, роста еще не было, как только началось санкционное давление и противостояние с Западом, рейтинг пошел вверх», — отметил политолог. По словам эксперта, Украину россияне не воспринимают, как врага, а коллективный Запад после введенных санкций под это подходит. «Рейтинг Путина из-за действий США и ЕС начал расти, потому что наш глубинный народ всегда так реагирует на внешнее давление», — полагает Чадаев. Статья по теме Путин включил внутренний ресурс РФ в борьбу с давлением Запада Прессинг России странами ЕС и США воспринимается людьми, как действия коллективного врага, согласился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Есть понимание, что наши действия справедливы, правда на нашей стороне, все это ведет к сплоченности», — отметил собеседник. Коллективный Запад не может понять, что в условиях испытаний мы никогда не предадим власть и не перейдем на его сторону, объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «У них слишком прямая связь между материальным благополучием и поддержкой: гамбургеры подорожали — власть выгнать, гамбургеры подешевели — руководство страны вернуть обратно. В России отношение к власти устроено сложнее. Наш человек всегда поддерживает президента в условиях испытаний», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции Запада сплотили россиян вокруг президента Владимира Путина. На это указывает выросший рейтинг доверия к главе РФ, опубликованный Фондом общественное мнение (ФОМ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), объясняют URA.RU эксперты. По их словам, давление США и ЕС воспринимается людьми, как действия коллективного врага. «По мнению 82% [рост за неделю на 3%] респондентов, Путин хорошо работает на своем посту. 79% [+2%] опрошенных доверяют президенту» — говорится на сайте ФОМ. Всего с начала спецоперации (24 февраля) рейтинг главы государства вырос на 19%. Так, 20 февраля он составлял 60%, 27 февраля, когда проводился следующий опрос, — 71%, уже 3 апреля достиг 79%. Такие же тенденции выявил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По результатам опроса, опубликованного в пятницу, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента увеличился с 62,9% до 78,9%, а индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Рейтинг Путина находится близко к максимальному уровню, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Такие же цифры в районе 78%-80% были в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. [Нынешний рост рейтинга] — это реакция общества на действия президента и проводимую им политику», — считает социолог. URA.RU также обратилось за комментарием в ФОМ. На момент публикации ответа не поступило. На поддержку Путина больше повлияли санкции Запада, чем спецоперация на Украине, считает директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. «Когда началась спецоперация, роста еще не было, как только началось санкционное давление и противостояние с Западом, рейтинг пошел вверх», — отметил политолог. По словам эксперта, Украину россияне не воспринимают, как врага, а коллективный Запад после введенных санкций под это подходит. «Рейтинг Путина из-за действий США и ЕС начал расти, потому что наш глубинный народ всегда так реагирует на внешнее давление», — полагает Чадаев. Прессинг России странами ЕС и США воспринимается людьми, как действия коллективного врага, согласился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Есть понимание, что наши действия справедливы, правда на нашей стороне, все это ведет к сплоченности», — отметил собеседник. Коллективный Запад не может понять, что в условиях испытаний мы никогда не предадим власть и не перейдем на его сторону, объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «У них слишком прямая связь между материальным благополучием и поддержкой: гамбургеры подорожали — власть выгнать, гамбургеры подешевели — руководство страны вернуть обратно. В России отношение к власти устроено сложнее. Наш человек всегда поддерживает президента в условиях испытаний», — резюмировал эксперт.