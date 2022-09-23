Куда жители УрФО могут улететь сейчас и как подорожали билеты

Стоимость за перелет на некоторых направлениях выросла до сотен тысяч рублей

23 сентября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Россияне стали массово выкупать билеты на заграничные рейсы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители регионов УрФО стали массово выкупать билеты на заграничные рейсы. Стоимость за перелет в одну сторону на некоторые направлениях выросла до сотен тысяч рублей. URA.RU составило список самых популярных безвизовых направлений и оценила стоимость авиабилетов на них. Билеты из Екатеринбурга В Армению Согласно данным Aviasales, 23 сентября в столицу Армении (Ереван) из Екатеринбурга можно улететь за 401 тысячу рублей — в одну сторону. Стоимость билетов снизится 26 сентября до 192 тысяч рублей, а уже 28 сентября перелет из столицы Урала в Армению обойдется в 107 тысяч рублей. Самый дешевый билет в Ереван можно будет приобрести 30 сентября — 42 тысячи рублей. Стоимость за перелет в одну сторону на некоторые направления выросла до сотен тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Грузию Улететь в столицу Грузии (Тбилиси) 23, 24 и 25 сентября можно будет за 428 тысяч рублей. Стоимость билетов снизится 26 сентября до 160 тысяч рублей, а уже 28 сентября перелет из столицы Урала в Тбилиси обойдется в 80 тысяч рублей. Самый дешевый билет в Грузию можно будет купить 30 сентября за 55 тысяч рублей. В Казахстан Приобрести авиабилеты из Екатеринбурга в столицу Казахстана (Астану) не представляется возможным с 23 по 25 сентября. Самый дешевый билет появится только 26 сентября. За него придется выложить 74 тысячи рублей. В Израиль Согласно данным Aviasales, билеты из Екатеринбурга в Израиль (Тель-Авив) выкуплены на даты с 23 по 25 сентября. Билеты появятся только 26 сентября. За самый дешевый билет придется заплатить 104 тысячи рублей. Билеты из Челябинска В Армению Улететь в Ереван жители Челябинской области могут 23 сентября. За билет придется отдать 483 тысячи рублей. В Ереван из Екатеринбурга можно улететь за 401 тысячу рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Грузию Билетов из Челябинска в Тбилиси 23 сентября нет. Однако 24 числа в солнечную столицу Закавказья можно будет улететь за 68 тысяч рублей. В Казахстан Согласно данным Aviasales, на 23, 24 и 25 сентября все билеты в Астану распроданы. Авиабилеты в продаже появятся только 26 сентября. За перелет из Челябинска в Астану придется выложить 586 тысяч рублей. В Израиль Уехать из самого крупного города Челябинской области в Тель-Авив не получится 23 и 24 сентября. А вот уже 25 числа билет в Тель-Авив обойдется челябинцам в 595 тысяч рублей. Билеты из Кургана В Армению Приобрести авиабилеты из Кургана в столицу Армении (Ереван) не представляется возможным с 23 по 25 сентября. Самый дешевый билет появится только 26 сентября. За него придется отдать 175 тысяч рублей. Самый дорогой билет из Перми в Тель-Авив обойдется в 1 442 584 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Грузию Улететь в столицу Грузии (Тбилиси) 23, 24 и 25 сентября не получится — билеты распроданы. Доступные билеты появятся только 26 сентября. Стоимость самого дешевого билета составит 592 тысячи рублей. В Казахстан Согласно данным Aviasales, на 23,24 и 25 сентября все билеты распроданы. Билеты в продаже проявятся только 26 сентября. За перелет из Кургана в Астану придется выложить 558 тысяч рублей. В Израиль Улететь в Израиль из самого крупного города Курганской области не получится 23, 24 и 25 сентября. А вот уже 26 числа билет в Тель-Авив обойдется курганцам в 195 тысяч рублей. Билеты из Тюмени В Армению Согласно данным Aviasales, на 23,24 и 25 сентября все билеты из Тюмени в Армению (Ереван) распроданы. Возможность уехать из города появится только 26 сентября. Стоимость перелета в столицу Армении составит 181 тысячу рублей. В Грузию Улететь в Тбилиси 23, 24, 25 и 26 сентября будет невозможно из-за отсутствия билетов. Билеты появятся продаже только 27 сентября. Стоимость перелета 27 сентября составит 137 тысяч рублей. Авиабилеты в Астану выросли в несколько раз. На некоторые даты билетов уже нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Казахстан Отправиться в Астану жители Тюмени не смогу с 23 по 25 сентября так ка все билеты распроданы. В продаже билеты в столицу Казахстана появятся только 26 сентября. Стоимость билета в одну сторону составит 549 тысяч рублей. В Израиль По данным Aviasales, 23 и 24 сентября билетов в Тель-Авив нет. А вот 25 сентября можно будет уехать в город на побережье Средиземного моря за 492 тысячи рублей. Билеты из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры В Армению Билеты из административного центра ХМАО-ЮГРЫ города Ханты-Мансийска в Ереван (Армения) можно будет купить 23 сентября за 480 тысяч рублей. Возраст столицы Грузии насчитывает более 1500 лет Фото: Сергей Заикин © URA.RU В Грузию В Тбилиси из Ханты-Мансийского распроданы все билеты на 23 сентября. А вот 24 сентября улететь можно за 488 тысяч рублей. В Казахстан Жители ХМАО-ЮГРЫ могут улететь в Астану (Казахстан) всего за 29 тысяч рублей только 25 сентября. На 23 и 24 семья свободных билетов нет. В Израиль Билеты в Тель-Авив распроданы на 23,24 и 25 число текущего месяца. А вот 26 сентября стоимость билета в курортный город Израиля составит 462 тысячи рублей. Билеты из Ямала В Армению Улететь в столицу Армении Ереван из крупнейшего города Ямала Нового Уренгоя можно будет только 26 сентября. Стоимость перелета составит 125 тысяч рублей. Билетов на 23, 24 и 25 число распроданы. В Грузию Билетов в Тбилиси нет начиная с 23 сентября по 26 число включительно. Свободный билет появится только 27 сентября и его стоимость составит 607 тысяч рублей. В Казахстан Улететь в Астану можно будет только 26 сентября заплатив за билет 565 тысяч рублей. А вот на 23, 24 и 25 сентября все билет распроданы. В Израиль В Тель-Авив долететь можно будет 26 сентября. Выложить за билет придется 512 тысяч рублей. На более ранние даты билетов нет в наличие. Билеты из Перми В Армению Согласно данным Aviasales, 23 сентября в Ереван из Перми можно улететь за 485 тысяч рублей — в одну сторону. Самый бюджетный билет в ближайшее время появится только 1 октября — 28 тысяч рублей. 2800 лет назад был основан Ереван — древнейший город на территории бывшего СССР, старше Дербента и Самарканда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Грузию В солнечный Тбилиси можно будет приобрести билет на Aviasales за 497 тысяч рублей. Такая стоимость зафиксирована на 23 сентября. В Казахстан В Астану из Перми распроданы все билеты на 23, 24 и 25 сентября. А вот 26 сентября улететь можно за 558 тысяч рублей. В Израиль В Тель-Авив улететь из Перми можно будет только 26 сентября. Стоимость самого бюджетного билета составит 471 тысяча рублей, а вот самый дорогой билет обойдется в 1 442 584 рубля. Билеты на 23,24 и 25 число распроданы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители регионов УрФО стали массово выкупать билеты на заграничные рейсы. Стоимость за перелет в одну сторону на некоторые направлениях выросла до сотен тысяч рублей. URA.RU составило список самых популярных безвизовых направлений и оценила стоимость авиабилетов на них. Билеты из Екатеринбурга В Армению Согласно данным Aviasales, 23 сентября в столицу Армении (Ереван) из Екатеринбурга можно улететь за 401 тысячу рублей — в одну сторону. Стоимость билетов снизится 26 сентября до 192 тысяч рублей, а уже 28 сентября перелет из столицы Урала в Армению обойдется в 107 тысяч рублей. Самый дешевый билет в Ереван можно будет приобрести 30 сентября — 42 тысячи рублей. В Грузию Улететь в столицу Грузии (Тбилиси) 23, 24 и 25 сентября можно будет за 428 тысяч рублей. Стоимость билетов снизится 26 сентября до 160 тысяч рублей, а уже 28 сентября перелет из столицы Урала в Тбилиси обойдется в 80 тысяч рублей. Самый дешевый билет в Грузию можно будет купить 30 сентября за 55 тысяч рублей. В Казахстан Приобрести авиабилеты из Екатеринбурга в столицу Казахстана (Астану) не представляется возможным с 23 по 25 сентября. Самый дешевый билет появится только 26 сентября. За него придется выложить 74 тысячи рублей. В Израиль Согласно данным Aviasales, билеты из Екатеринбурга в Израиль (Тель-Авив) выкуплены на даты с 23 по 25 сентября. Билеты появятся только 26 сентября. За самый дешевый билет придется заплатить 104 тысячи рублей. Билеты из Челябинска В Армению Улететь в Ереван жители Челябинской области могут 23 сентября. За билет придется отдать 483 тысячи рублей. В Грузию Билетов из Челябинска в Тбилиси 23 сентября нет. Однако 24 числа в солнечную столицу Закавказья можно будет улететь за 68 тысяч рублей. В Казахстан Согласно данным Aviasales, на 23, 24 и 25 сентября все билеты в Астану распроданы. Авиабилеты в продаже появятся только 26 сентября. За перелет из Челябинска в Астану придется выложить 586 тысяч рублей. В Израиль Уехать из самого крупного города Челябинской области в Тель-Авив не получится 23 и 24 сентября. А вот уже 25 числа билет в Тель-Авив обойдется челябинцам в 595 тысяч рублей. Билеты из Кургана В Армению Приобрести авиабилеты из Кургана в столицу Армении (Ереван) не представляется возможным с 23 по 25 сентября. Самый дешевый билет появится только 26 сентября. За него придется отдать 175 тысяч рублей. В Грузию Улететь в столицу Грузии (Тбилиси) 23, 24 и 25 сентября не получится — билеты распроданы. Доступные билеты появятся только 26 сентября. Стоимость самого дешевого билета составит 592 тысячи рублей. В Казахстан Согласно данным Aviasales, на 23,24 и 25 сентября все билеты распроданы. Билеты в продаже проявятся только 26 сентября. За перелет из Кургана в Астану придется выложить 558 тысяч рублей. В Израиль Улететь в Израиль из самого крупного города Курганской области не получится 23, 24 и 25 сентября. А вот уже 26 числа билет в Тель-Авив обойдется курганцам в 195 тысяч рублей. Билеты из Тюмени В Армению Согласно данным Aviasales, на 23,24 и 25 сентября все билеты из Тюмени в Армению (Ереван) распроданы. Возможность уехать из города появится только 26 сентября. Стоимость перелета в столицу Армении составит 181 тысячу рублей. В Грузию Улететь в Тбилиси 23, 24, 25 и 26 сентября будет невозможно из-за отсутствия билетов. Билеты появятся продаже только 27 сентября. Стоимость перелета 27 сентября составит 137 тысяч рублей. В Казахстан Отправиться в Астану жители Тюмени не смогу с 23 по 25 сентября так ка все билеты распроданы. В продаже билеты в столицу Казахстана появятся только 26 сентября. Стоимость билета в одну сторону составит 549 тысяч рублей. В Израиль По данным Aviasales, 23 и 24 сентября билетов в Тель-Авив нет. А вот 25 сентября можно будет уехать в город на побережье Средиземного моря за 492 тысячи рублей. Билеты из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры В Армению Билеты из административного центра ХМАО-ЮГРЫ города Ханты-Мансийска в Ереван (Армения) можно будет купить 23 сентября за 480 тысяч рублей. В Грузию В Тбилиси из Ханты-Мансийского распроданы все билеты на 23 сентября. А вот 24 сентября улететь можно за 488 тысяч рублей. В Казахстан Жители ХМАО-ЮГРЫ могут улететь в Астану (Казахстан) всего за 29 тысяч рублей только 25 сентября. На 23 и 24 семья свободных билетов нет. В Израиль Билеты в Тель-Авив распроданы на 23,24 и 25 число текущего месяца. А вот 26 сентября стоимость билета в курортный город Израиля составит 462 тысячи рублей. Билеты из Ямала В Армению Улететь в столицу Армении Ереван из крупнейшего города Ямала Нового Уренгоя можно будет только 26 сентября. Стоимость перелета составит 125 тысяч рублей. Билетов на 23, 24 и 25 число распроданы. В Грузию Билетов в Тбилиси нет начиная с 23 сентября по 26 число включительно. Свободный билет появится только 27 сентября и его стоимость составит 607 тысяч рублей. В Казахстан Улететь в Астану можно будет только 26 сентября заплатив за билет 565 тысяч рублей. А вот на 23, 24 и 25 сентября все билет распроданы. В Израиль В Тель-Авив долететь можно будет 26 сентября. Выложить за билет придется 512 тысяч рублей. На более ранние даты билетов нет в наличие. Билеты из Перми В Армению Согласно данным Aviasales, 23 сентября в Ереван из Перми можно улететь за 485 тысяч рублей — в одну сторону. Самый бюджетный билет в ближайшее время появится только 1 октября — 28 тысяч рублей. В Грузию В солнечный Тбилиси можно будет приобрести билет на Aviasales за 497 тысяч рублей. Такая стоимость зафиксирована на 23 сентября. В Казахстан В Астану из Перми распроданы все билеты на 23, 24 и 25 сентября. А вот 26 сентября улететь можно за 558 тысяч рублей. В Израиль В Тель-Авив улететь из Перми можно будет только 26 сентября. Стоимость самого бюджетного билета составит 471 тысяча рублей, а вот самый дорогой билет обойдется в 1 442 584 рубля. Билеты на 23,24 и 25 число распроданы.