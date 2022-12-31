Какие льготы проиндексируют в 2023 в Свердловской области

С 1 января 2023 года в Свердловской области изменится размер соцвыплат. Например, люди, признанные инвалидами вследствие поствакцинального осложнения, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. А вот члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, получат единовременную поддержку в размере 30 тысяч рублей. URA.RU публикует список льгот.
Социальные выплаты за счет средств областного бюджета
Ежемесячное пособие на ребенка
- Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов — 1033 руб./1078 руб;
- Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования — 1033 руб./1078 руб;
- Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено — 1377 руб./ 1436 руб;
- Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся усыновителем ребенка, не состоящему в браке — 1377 руб./ 1436 руб;
- Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено — 1377 руб./ 1436 руб;
- Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ними — 2753 руб./ 2873 руб;
- Ежемесячная денежная выплата детям в возрасте от трех до семи лет включительно — 50% — 7311,50 руб, 75% — 10967,25 руб,100% — 14623 руб (Семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Свердловской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением этой меры социальной поддержки);
- Ежемесячное пособие одному из родителей или законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида — 1609 руб;
- Единовременное пособие женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей — 5 000 руб. Единовременная денежная выплата полагается свердловчанам, которые усыновили ребенка-инвалида
Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка
- Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-инвалида — 580 227 руб;
- Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет — 290 116 руб;
- Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являющихся полнородными и (или) неполнородными братьями и (или) сестрами — 290 116 руб.
Материальная помощь и предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан
- Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам — от 282 руб. до 560 руб;
- Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий — 1686 руб;
- Единовременная денежная выплата в связи с освобождением из мест лишения свободы — 500 руб.
Социальная поддержка многодетных семей
- Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации — 550 руб;
- Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка или последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31 декабря 2012 года, возраста трех лет — 14623 руб.
- Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации — не более 2000 руб. (1 раз в два календарных года).
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия «Материнская доблесть»
- Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 1 степени — 181 399 руб;
- Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 2 степени — 90 699 руб;
- Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 3 степени — 45 350 руб.
Единовременные денежных выплаты в связи с участием граждан в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ».
- Военнослужащие (лица, проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации), принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики — 20000 руб;
- Ребенок военнослужащего, который проживает на территории Свердловской области и в период участия военнослужащего в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики либо в период прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации является (являлся) несовершеннолетним или после достижения возраста 18 лет, но не более чем до достижения 23 лет, обучался в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения — 20000 руб.
Ранее URA.RU писало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал новые льготы на фоне санкций. По словам главы региона, компании-перевозчики, работающие на международных маршрутах, смогут платить только 50% транспортного налога в 2023 году. Чтобы воспользоваться льготой, компании должны сохранить численность сотрудников не менее 90%.
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