Какие льготы проиндексируют в 2023 в Свердловской области

URA.RU подготовило инфографику, как с 1 января 2023 года изменится размер соцвыплат

01 января 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Социальные выплаты за счет средств областного бюджета полаются разным категориям граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 января 2023 года в Свердловской области изменится размер соцвыплат. Например, люди, признанные инвалидами вследствие поствакцинального осложнения, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. А вот члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, получат единовременную поддержку в размере 30 тысяч рублей. URA.RU публикует список льгот. Социальные выплаты за счет средств областного бюджета Ежемесячная выплата детям от трех до семи лет не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ежемесячное пособие на ребенка Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов — 1033 руб./1078 руб;

Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования — 1033 руб./1078 руб;

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено — 1377 руб./ 1436 руб;

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся усыновителем ребенка, не состоящему в браке — 1377 руб./ 1436 руб;

Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено — 1377 руб./ 1436 руб;

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ними — 2753 руб./ 2873 руб;

Ежемесячная денежная выплата детям в возрасте от трех до семи лет включительно — 50% — 7311,50 руб, 75% — 10967,25 руб,100% — 14623 руб (Семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Свердловской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением этой меры социальной поддержки);

Ежемесячное пособие одному из родителей или законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида — 1609 руб;

Единовременное пособие женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей — 5 000 руб. Единовременная денежная выплата полагается свердловчанам, которые усыновили ребенка-инвалида Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-инвалида — 580 227 руб;

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет — 290 116 руб;

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являющихся полнородными и (или) неполнородными братьями и (или) сестрами — 290 116 руб. Материальная помощь и предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан Единовременная денежная выплата также полагается освобожденным из мест лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам — от 282 руб. до 560 руб;

Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий — 1686 руб;

Единовременная денежная выплата в связи с освобождением из мест лишения свободы — 500 руб. Социальная поддержка многодетных семей Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации — 550 руб;

Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка или последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31 декабря 2012 года, возраста трех лет — 14623 руб.

Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации — не более 2000 руб. (1 раз в два календарных года). Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия «Материнская доблесть» Социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области уделяют особое внимание Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 1 степени — 181 399 руб;

Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 2 степени — 90 699 руб;

Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 3 степени — 45 350 руб. Единовременные денежных выплаты в связи с участием граждан в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ». Военнослужащие (лица, проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации), принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики — 20000 руб;

Ребенок военнослужащего, который проживает на территории Свердловской области и в период участия военнослужащего в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики либо в период прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации является (являлся) несовершеннолетним или после достижения возраста 18 лет, но не более чем до достижения 23 лет, обучался в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения — 20000 руб. Ранее URA.RU писало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал новые льготы на фоне санкций. По словам главы региона, компании-перевозчики, работающие на международных маршрутах, смогут платить только 50% транспортного налога в 2023 году. Чтобы воспользоваться льготой, компании должны сохранить численность сотрудников не менее 90%. Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 января 2023 года в Свердловской области изменится размер соцвыплат. Например, люди, признанные инвалидами вследствие поствакцинального осложнения, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. А вот члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, получат единовременную поддержку в размере 30 тысяч рублей. URA.RU публикует список льгот. Социальные выплаты за счет средств областного бюджета Ежемесячное пособие на ребенка Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка Материальная помощь и предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан Социальная поддержка многодетных семей Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия «Материнская доблесть» Единовременные денежных выплаты в связи с участием граждан в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ». Ранее URA.RU писало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал новые льготы на фоне санкций. По словам главы региона, компании-перевозчики, работающие на международных маршрутах, смогут платить только 50% транспортного налога в 2023 году. Чтобы воспользоваться льготой, компании должны сохранить численность сотрудников не менее 90%.