Свердловский губернатор пообещал новые льготы на фоне санкций

Компании-перевозчики Свердловской области получат налоговые льготы

Евгений Куйвашев анонсировал налоговые льготы для перевозчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компании-перевозчики Свердловской области, работающие на международных маршрутах, смогут платить только 50% транспортного налога в 2023 и 2024 годах. Такое решение принято правительством региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«Чтобы воспользоваться льготой, компании должны сохранить среднесписочную численность сотрудников не менее 90% к уровню прошлого года, а также гарантировать размер зарплаты не менее 100% к предыдущему году», — пояснила на заседании и. о. министра экономики Татьяна Гладкова. Законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение заксобрания области.

На ближайшие три года, по оценкам властей, налоговые преференции в Свердловской области составят 20 млрд рублей. Планируется, что предприятия направят высвободившиеся средства на собственное развитие, например, на увеличение зарплат работников.

В условиях санкций, которые были введены странами Запада после начала российской спецоперации на Украине, в Свердловской области идет работа над снижением нагрузки на бизнес. О такой задаче, в частности, еще весной говорил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.