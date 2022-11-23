Свердловский губернатор пообещал новые льготы на фоне санкций

Компании-перевозчики Свердловской области, работающие на международных маршрутах, смогут платить только 50% транспортного налога в 2023 и 2024 годах. Такое решение принято правительством региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.
«Чтобы воспользоваться льготой, компании должны сохранить среднесписочную численность сотрудников не менее 90% к уровню прошлого года, а также гарантировать размер зарплаты не менее 100% к предыдущему году», — пояснила на заседании и. о. министра экономики Татьяна Гладкова. Законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение заксобрания области.
На ближайшие три года, по оценкам властей, налоговые преференции в Свердловской области составят 20 млрд рублей. Планируется, что предприятия направят высвободившиеся средства на собственное развитие, например, на увеличение зарплат работников.
В условиях санкций, которые были введены странами Запада после начала российской спецоперации на Украине, в Свердловской области идет работа над снижением нагрузки на бизнес. О такой задаче, в частности, еще весной говорил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
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