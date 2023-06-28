Санкции раскрыли потенциал крупной отрасли России

Путин показал успехи региона, где 20 лет назад шла война

29 июня 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию курортов Северного Кавказа Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что благодаря западным санкциям туриндустрия в России получила мощный импульс для развития. Миллионы долларов, которые раньше вывозились за рубеж, теперь оседают на внутренних курортах страны, что позволяет регионам развиваться. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы поездки главы государства в Республику Дагестан 28 июня. Путин послал сигнал, что считает Северный Кавказ перспективным направлениям, считают аналитики. Президент посетил Дагестан в один из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам. Визит начался с осмотра выставки народных промыслов в архитектурно-археологическом комплексе «Цитадель Нарын-Кала». Путин в беседе с главным архитектором Дербента согласился с тем, что городу уже более пяти тысяч лет. «Это не легенды! С 1971 года исследования идут археологические, тогда уже пришли к выводу, что первые поселения здесь были и раньше», — заявил президент. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку народных промыслов в комплексе «Цитадель Нарын-Кала» Фото с сайта kremlin.ru Следующей точкой посещения стала дербентская Джума-мечеть, имеющая статус памятника федерального значения и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Путину преподнесли подарок — Коран, и глава государства вспомнил недавнее сожжение Священного Писания в Швеции. «Это святыня для мусульман, она и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление! И по Конституции, и по 282 статье уголовного кодекса. И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», — заверил Путин. Своими впечатлениями от увиденного президент поделился на совещании по вопросам развития туризма, в котором по видеосвязи приняли участие главы республик Северо-Кавказского федерального округа, а также федеральные министры профильных ведомств. Путин подчеркнул, что Дагестан стал лидером по темпам роста внутреннего развития, а Дербент вышел на рекордные показатели. Это объясняется древней историей, обилием культурных достопримечательностей, уникальной природой. «Конечно, всем известны традиции кавказского гостеприимства, связанные в том числе и с местными напитками, производство которых активно развивается. Это, конечно, тоже одна из сопровождающих туристического направления: что греха таить, на отдыхе это само собой разумеется. Но об этой составляющей — а она имеет и экономическое значение — мы, надеюсь, тоже сегодня поговорим», — добавил глава государства. Статья по теме Путин готовит Россию к жизни после спецоперации Путин подчеркнул, что отечественная туриндустрия выходит на новый уровень. Развивается транспортная инфраструктура, строятся гостиницы и рестораны, благоустраиваются общественные пространства. Благодаря этому все больше людей делают выбор отдыхать именно в России. «Уже говорил, что в последние годы внутренний туризм у нас активно развивается, динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы: разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров. Хотел бы повторить — мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма, и это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей и в этой связи целых регионов», — сказал Путин. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов итогами совещания остался доволен Фото с сайта kremlin.ru / Сергей Савостьянов, ТАСС С докладом выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников, который сообщил, что доковидные показатели по числу туристов, остановившихся в гостиницах, были превышены на 35% в прошлом году. С начала текущего года рост составил уже 40%. «Потенциал Северного Кавказа гораздо больше. Оцениваем его почти в пять млн туристов к 2030 году — рост в два раза. Округ уникален, так как в каждом регионе свои точки притяжения. Здесь есть все, что нужно туристу для круглогодичного отдыха: горы, море, каньоны, целебные источники, история, архитектура, кухня», — добавил министр. Президент РФ Владимир Путин провел день в самом южном городе России — Дербенте Фото с сайта kremlin.ru В завершение совещания президент дал несколько поручений правительству России. В ближайшее время будет запущена работа электронных виз для иностранцев, а все формальности для зарубежных туристов «должны стать максимально удобными». Кроме того, Путин поддержал инициативы глав регионов о создании инвестиционных условий для турбизнеса, но предостерег от злоупотребления ими. «Нужно быть уверенными абсолютно в том, что эти инвестиционные условия будут использованы. А если они не будут использованы, то тогда имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам. А то сейчас вместо того, чтобы гостиницу, начнут строить апартаменты. И никакого выигрыша от курортного сбора не будет. Люди будут просто держать эти апартаменты, но это не совсем туристический объект, это не гостиница и не санаторий», — резюмировал глава государства. Путин продемонстрировал, что благодаря западным санкциям туриндустрия в России получила мощный импульс для развития, отмечают аналитики. По словам генерального директора Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, президент также показал, что считает Северный Кавказ перспективным направлением для инвестиций. «Сейчас туристический трафик сместился из заграничного во внутренний. Еще на прошлом питерском форуме Путин говорил, что ежегодный трафик внутреннего туризма составляет около 10-12 миллионов человек. Огромные деньги, которые раньше уходили за рубеж, теперь остаются внутри страны и работают на развитие внутрироссийского курортного комплекса», — сказал эксперт. На совещании с главой государства присутствовал полпред президента в СКФО Юрий Чайка (второй слева) Фото с сайта kremlin.ru Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев отметил, что президент побывал в самом южном городе России, который по праву называют жемчужиной туристического кластера. «В Дагестане можно совершить „кругосветное путешествие“, не покидая пределов России. Здесь есть и море, и горы, и песчаные барханы, и снежные горы, и альпийские луга, и лиановые леса. За прошедшие три года сделан существенный рывок по части гостиничного комплекса, ресторанного сервиса, гидов, транспортной доступности. Большим плюсом является, что молодежи не нужно уезжать из республики, чтобы зарабатывать», — пояснил Хамзаев. Статья по теме Путин поставил точку в истории с мятежом ЧВК «Вагнер» Эксперты подчеркнули и другой смысл визита главы государства в Дагестан. По словам генерального директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Путин продемонстрировал, что вопрос вооруженного мятежа окончательно закрыт и страна вернулась в привычный ритм жизни. «Совещание прошло после „жарких“ пятницы и субботы прошлой недели. Путин демонстрирует, что в общем-то ничего экстраординарного не произошло, обсуждаются текущие проблемы, связанные именно с развитием. Тем более такая отрасль как туризм, который не отрасль выживания, а отрасль мирной жизни, отдыха. Повестка президента вернулась в привычную колею, и он продолжает в ней работать», — пояснил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что благодаря западным санкциям туриндустрия в России получила мощный импульс для развития. Миллионы долларов, которые раньше вывозились за рубеж, теперь оседают на внутренних курортах страны, что позволяет регионам развиваться. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы поездки главы государства в Республику Дагестан 28 июня. Путин послал сигнал, что считает Северный Кавказ перспективным направлениям, считают аналитики. Президент посетил Дагестан в один из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам. Визит начался с осмотра выставки народных промыслов в архитектурно-археологическом комплексе «Цитадель Нарын-Кала». Путин в беседе с главным архитектором Дербента согласился с тем, что городу уже более пяти тысяч лет. «Это не легенды! С 1971 года исследования идут археологические, тогда уже пришли к выводу, что первые поселения здесь были и раньше», — заявил президент. Следующей точкой посещения стала дербентская Джума-мечеть, имеющая статус памятника федерального значения и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Путину преподнесли подарок — Коран, и глава государства вспомнил недавнее сожжение Священного Писания в Швеции. «Это святыня для мусульман, она и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление! И по Конституции, и по 282 статье уголовного кодекса. И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», — заверил Путин. Своими впечатлениями от увиденного президент поделился на совещании по вопросам развития туризма, в котором по видеосвязи приняли участие главы республик Северо-Кавказского федерального округа, а также федеральные министры профильных ведомств. Путин подчеркнул, что Дагестан стал лидером по темпам роста внутреннего развития, а Дербент вышел на рекордные показатели. Это объясняется древней историей, обилием культурных достопримечательностей, уникальной природой. Путин подчеркнул, что отечественная туриндустрия выходит на новый уровень. Развивается транспортная инфраструктура, строятся гостиницы и рестораны, благоустраиваются общественные пространства. Благодаря этому все больше людей делают выбор отдыхать именно в России. «Уже говорил, что в последние годы внутренний туризм у нас активно развивается, динамика здесь очень хорошая. С докладом выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников, который сообщил, что доковидные показатели по числу туристов, остановившихся в гостиницах, были превышены на 35% в прошлом году. С начала текущего года рост составил уже 40%. «Потенциал Северного Кавказа гораздо больше. Оцениваем его почти в пять млн туристов к 2030 году — рост в два раза. Округ уникален, так как в каждом регионе свои точки притяжения. Здесь есть все, что нужно туристу для круглогодичного отдыха: горы, море, каньоны, целебные источники, история, архитектура, кухня», — добавил министр. В завершение совещания президент дал несколько поручений правительству России. В ближайшее время будет запущена работа электронных виз для иностранцев, а все формальности для зарубежных туристов «должны стать максимально удобными». Кроме того, Путин поддержал инициативы глав регионов о создании инвестиционных условий для турбизнеса, но предостерег от злоупотребления ими. «Нужно быть уверенными абсолютно в том, что эти инвестиционные условия будут использованы. А если они не будут использованы, то тогда имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам. А то сейчас вместо того, чтобы гостиницу, начнут строить апартаменты. И никакого выигрыша от курортного сбора не будет. Люди будут просто держать эти апартаменты, но это не совсем туристический объект, это не гостиница и не санаторий», — резюмировал глава государства. Путин продемонстрировал, что благодаря западным санкциям туриндустрия в России получила мощный импульс для развития, отмечают аналитики. По словам генерального директора Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, президент также показал, что считает Северный Кавказ перспективным направлением для инвестиций. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев отметил, что президент побывал в самом южном городе России, который по праву называют жемчужиной туристического кластера. «В Дагестане можно совершить „кругосветное путешествие“, не покидая пределов России. Здесь есть и море, и горы, и песчаные барханы, и снежные горы, и альпийские луга, и лиановые леса. За прошедшие три года сделан существенный рывок по части гостиничного комплекса, ресторанного сервиса, гидов, транспортной доступности. Большим плюсом является, что молодежи не нужно уезжать из республики, чтобы зарабатывать», — пояснил Хамзаев. Эксперты подчеркнули и другой смысл визита главы государства в Дагестан. По словам генерального директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Путин продемонстрировал, что вопрос вооруженного мятежа окончательно закрыт и страна вернулась в привычный ритм жизни. «Совещание прошло после „жарких“ пятницы и субботы прошлой недели. Путин демонстрирует, что в общем-то ничего экстраординарного не произошло, обсуждаются текущие проблемы, связанные именно с развитием. Тем более такая отрасль как туризм, который не отрасль выживания, а отрасль мирной жизни, отдыха. Повестка президента вернулась в привычную колею, и он продолжает в ней работать», — пояснил политолог.