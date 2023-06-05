Путин готовит Россию к жизни после спецоперации

Особую роль отведут дорогам и портам Донбасса

05 июня 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин указал на новые торговые пути для экспорта российских товаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин готовит страну к жизни после завершения спецоперации. Развивать торговые связи России поможет транспортная инфраструктура Донбасса и Новороссии. Так эксперты объяснили URA.RU итоги рабочей встречи главы государства с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым 5 июня. По словам аналитиков, восстановление железных дорог и морских портов позволит увеличить экспорт товаров на мировой рынок, а также ускорить процесс интеграции новых регионов. Развитие дорожного хозяйства и морских портов на личном контроле президента РФ Владимира Путина (в центре) Фото с сайта kremlin.ru Руководитель минтранса один из частых гостей президента — только в этом году Путин встретился с ним в третий раз. Главной темой обсуждения стала транспортная доступность новых регионов и восстановление инфраструктуры автомобильных и железных дорог, аэро- и морских портов. В частности, практически полностью восстановлено сообщение через Крымский мост — в настоящее время приводится в нормативное состояние первый путь железнодорожной части, завершить работы планируется до 1 июля. Как отметил Савельев, мост остается ключевым объектом транспортной доступности в Крым и дальше на новые территории. Но задействован и альтернативный маршрут — из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь на Джанкой. Отдельно президент остановился на морских портах. С возвращением Донбасса и Новороссии реестр российских гаваней пополнили Мариуполь и Бердянск. Путин уточнил глубину причалов, которая, как выяснилось, составляет около восьми метров, и добавил: «То есть большие суда смогут пройти? Это расширяет наши возможности». Статья по теме Путин создает экономическую платформу в обход Европы Согласно докладу министра транспорта, из 22 причалов Мариупольского порта в рабочем состоянии находятся 14. Сейчас ведомство занимается подъемом затонувших судов. Текущая мощность оценивается в 3,4 млн тонн, но в 2014 году он превышал 15,5 млн тонн грузов. «Поэтому порт достаточно серьезный, мы его будем полностью восстанавливать», — доложил Савельев. Председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, который также присутствовал на встрече, отчитался о рекордных грузовых и пассажирских перевозках— прирост составил 3,5%. Также рекорд установлен по контейнерным перевозкам — 6,5 млн единиц. «Каждый месяц серьезно идет рост перевозок с Китаем. Сняли ограничения, после подписания вами с председателем Си Цзиньпином документов прирост с Китаем — 84%», — сказал Белозеров. Также председатель правления РЖД поделился интересной статистикой: объем перевозок с дружественными странами вырос на 68%, а с недружественными снизился на 62%. «Мы едем с очень большим напряжением, практически на пределе, и без развития мы не сможем везти больше. Рекордная программа — один триллион 100 миллиардов рублей. Практически 500 миллиардов вкладывается в развитие», — доложил он. Путин поздравил главу РЖД с хорошими показателями и предупредил, что вся работа должна производиться в графике. «Чтобы железнодорожная инфраструктура — в данном случае транспортная в целом — не была сдерживающим фактором развития экономики. У нас многие вещи на пределе уже», — резюмировал глава государства. Порты в Мариуполе и Бердянске позволят России расширить географию морских перевозок Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Транспортная инфраструктура Донбасса и Новороссии открывает новые возможности для развития экономики России, считают аналитики. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов уверен — Путин показывает, как будут развиваться торговые связи страны и по каким путям будут экспортироваться товары после завершения спецоперации. «Президент не так давно сказал, что спецоперация спецоперацией, а товарные потоки должны двигаться. Мариупольский порт и Херсонская область дают возможности для расширения поставок грузов из России в дружественные и нейтральные страны. Это очень ценно, потому что России пришлось затратить немалые средства, чтобы компенсировать потери от закрытости и ограниченности портов недружественных государств. Ощущается потребность в возможности отправки грузов водными путями, которую и предстоит решить благодаря гаваням в Мариуполе и Бердянске», — сказал эксперт. На пунктах пропуска в Донбасс и Новороссию установят инспекционно-досмотровые комплексы, которые сократят время прохода транспорта до 5 минут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский подчеркнул, что Путин показывает альтернативные пути доставки грузов, в том числе и нефтегазового сырья, которые оказались под угрозой из-за ситуации на Украине. «Сегодня стоит вопрос о том, будут ли работать нефтепроводы и газопроводы. Зато флот танкеров показал себя великолепно, и с помощью него перенаправили все потоки. Фактически спасли нефтегазовую отрасль и бюджет страны. Крупных портов у России мало. Новороссийский порт перегружен, поэтому для страны развитие гавани в Мариуполе прекрасная возможность для экспортных поставок», — пояснил он. Еловский также отметил, что президент формирует образ будущего для «восстановленного из руин города». «Речь идет также и о развитии Мариуполя. Порт даст мощный толчок, чтобы у города появилось будущее. Президент показывает, насколько радикально отличается наша политика от западной. Западные страны разрушают города и бросают жителей. Россия восстанавливает города, разрушенные другими, и создает для них новый образ будущего, масштабный и красивый», — отметил политолог. Статья по теме Путин показал губернаторам силу, которая поможет одолеть санкции Путин готовит новые пути для внешнеэкономических связей, которые позволят России вести торговлю в том числе продовольственными товарами, считает старший преподаватель Московского государственного института международных отношений МИД РФ Алексей Зудин. «Морские порты — это окна во внешний мир. Речь идет о связях прежде всего с ближайшими соседями, а из государств, которые не относятся к числу враждебных, ближе всего Турция. Возможно, подразумевается активизация поставок зерна и других ресурсов, в частности минеральных удобрений. Россия намерена расширять географию морских перевозок», — подытожил он. 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Президент РФ Владимир Путин готовит страну к жизни после завершения спецоперации. Развивать торговые связи России поможет транспортная инфраструктура Донбасса и Новороссии. Так эксперты объяснили URA.RU итоги рабочей встречи главы государства с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым 5 июня. По словам аналитиков, восстановление железных дорог и морских портов позволит увеличить экспорт товаров на мировой рынок, а также ускорить процесс интеграции новых регионов. Руководитель минтранса один из частых гостей президента — только в этом году Путин встретился с ним в третий раз. Главной темой обсуждения стала транспортная доступность новых регионов и восстановление инфраструктуры автомобильных и железных дорог, аэро- и морских портов. В частности, практически полностью восстановлено сообщение через Крымский мост — в настоящее время приводится в нормативное состояние первый путь железнодорожной части, завершить работы планируется до 1 июля. Как отметил Савельев, мост остается ключевым объектом транспортной доступности в Крым и дальше на новые территории. Но задействован и альтернативный маршрут — из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь на Джанкой. Согласно докладу министра транспорта, из 22 причалов Мариупольского порта в рабочем состоянии находятся 14. Сейчас ведомство занимается подъемом затонувших судов. Текущая мощность оценивается в 3,4 млн тонн, но в 2014 году он превышал 15,5 млн тонн грузов. «Поэтому порт достаточно серьезный, мы его будем полностью восстанавливать», — доложил Савельев. Председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, который также присутствовал на встрече, отчитался о рекордных грузовых и пассажирских перевозках— прирост составил 3,5%. Также рекорд установлен по контейнерным перевозкам — 6,5 млн единиц. «Каждый месяц серьезно идет рост перевозок с Китаем. Сняли ограничения, после подписания вами с председателем Си Цзиньпином документов прирост с Китаем — 84%», — сказал Белозеров. Также председатель правления РЖД поделился интересной статистикой: объем перевозок с дружественными странами вырос на 68%, а с недружественными снизился на 62%. «Мы едем с очень большим напряжением, практически на пределе, и без развития мы не сможем везти больше. Рекордная программа — один триллион 100 миллиардов рублей. Практически 500 миллиардов вкладывается в развитие», — доложил он. Транспортная инфраструктура Донбасса и Новороссии открывает новые возможности для развития экономики России, считают аналитики. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов уверен — Путин показывает, как будут развиваться торговые связи страны и по каким путям будут экспортироваться товары после завершения спецоперации. Гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский подчеркнул, что Путин показывает альтернативные пути доставки грузов, в том числе и нефтегазового сырья, которые оказались под угрозой из-за ситуации на Украине. «Сегодня стоит вопрос о том, будут ли работать нефтепроводы и газопроводы. Зато флот танкеров показал себя великолепно, и с помощью него перенаправили все потоки. Фактически спасли нефтегазовую отрасль и бюджет страны. Крупных портов у России мало. Новороссийский порт перегружен, поэтому для страны развитие гавани в Мариуполе прекрасная возможность для экспортных поставок», — пояснил он. Еловский также отметил, что президент формирует образ будущего для «восстановленного из руин города». «Речь идет также и о развитии Мариуполя. Порт даст мощный толчок, чтобы у города появилось будущее. Президент показывает, насколько радикально отличается наша политика от западной. Западные страны разрушают города и бросают жителей. Россия восстанавливает города, разрушенные другими, и создает для них новый образ будущего, масштабный и красивый», — отметил политолог. Путин готовит новые пути для внешнеэкономических связей, которые позволят России вести торговлю в том числе продовольственными товарами, считает старший преподаватель Московского государственного института международных отношений МИД РФ Алексей Зудин. «Морские порты — это окна во внешний мир. Речь идет о связях прежде всего с ближайшими соседями, а из государств, которые не относятся к числу враждебных, ближе всего Турция. Возможно, подразумевается активизация поставок зерна и других ресурсов, в частности минеральных удобрений. Россия намерена расширять географию морских перевозок», — подытожил он.