Путин поставил точку в истории с мятежом ЧВК «Вагнер»

Слова президента РФ и исход протеста разрушили планы Запада

27 июня 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

Путин поставил точку в истории с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин поставил точку в истории с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер». Исход протеста и слова Путина разрушили планы Запада по развязыванию гражданской войны и разрушению России, комментируют политологи обращение главы государства 26 июня. По их словам, главе государства важно было поблагодарить россиян и армию за их твердую позицию и верность своей стране. Народ России проявил единство и не поддался на провокации организаторов вооруженного мятежа, сказал президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обращение президента Путина было анонсировано поздно вечером. Эфир начался в 22:10 по московскому времени. Путин обратился к россиянам со словами «дорогие друзья». Президент поблагодарил народ за «выдержку, сплоченность и патриотизм». «Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества», — отметил Путин. Он подчеркнул, что «вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен». «Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих», — заявил президент. Новость по теме Путин экстренно обратился к россиянам после мятежа: главное По словам Путина, враги России этого и хотели — братоубийства. Это касается и украинских неонацистов, и «их западных покровителей», и «разного рода национал-предателей». «Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте», — отметил Путин. Президент поблагодарил всех военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые остались верны присяге. Особые слова — о погибших летчиках. «Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — заявил глава государства. Большинство из участников «марша справедливости» (так владелец ЧВК «Вагнер», мятежник Евгений Пригожин назвал вооруженный марш-бросок группы на Ростов-на-Дону и на Москву) президент Путин тоже считает «патриотами России, преданными своему народу и государству. «Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — заявил Путин. Разрешить ситуацию России помог президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа), который вел переговоры с мятежником Евгением Пригожиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он поблагодарил бойцов «Вагнера» за то, что они «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты». Он предложил им либо продолжить службу в рядах регулярной армии или других силовых структур, либо вернуться домой, либо переместиться в Белоруссию, где и будет теперь базироваться ЧВК. Президента Белоруссии Александра Лукашенко Путин поблагодарил особо за помощь в урегулировании ситуации. Своим обращением Путин поставил точку в вооруженном мятеже, объяснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Эта речь президента имела колоссальное значение. Он дал оценку произошедшим событиям. Главное — это оценка действий российского общества. Она состоит в том, что мятеж показал высокую степень консолидации и единства россиян. Это главный урок, который мы можем вынести из этих событий», — полагает политолог. В такой ситуации власть не может отмалчиваться — обществу действительно важно было услышать оценку президента, убежден руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Но, по мнению политолога, это обращение Путину важно было донести не только до народа России, но и до Киева, и до коллективного Запада. «Мы не знаем, насколько Запад приложил руку к этому мятежу, но не сомневаюсь, что если бы все пошло по негативному сценарию, Запад этим бы воспользовался. Запад не скрывает, что хочет сменить власть в России, что он готов к тому, чтобы организовать у нас какие-то потрясения, дестабилизировать обстановку. Поэтому [Путину важно] подать Западу сигнал о том, что наша политическая система, что бы они ни делали, устойчивая, она продолжает работать», — отметил Родионов. Статья по теме Путин предупредил о последствиях попытки вооруженного мятежа По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, киевский режим и Запад «слишком злорадствовали в надежде развалить Россию». «Слишком рукоплескали „Вагнеру“ беглые олигархи, слишком много западных таблоидов устроили пляску на костях нашей страны. На Западе укоренилась точка зрения о том, что Россию невозможно победить извне, можно только развалить изнутри. Отсюда столь оголтелая реакция, которая на самом деле является не поддержкой основателя „Вагнера“ Евгения Пригожина, а проявлением русофобии, ненависти к России и русскому народу. Путину важно было дать понять, что эта страница перевернута, Россия и ее многонациональный народ успешно справились с очередным брошенным вызовом», — резюмировал Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин поставил точку в истории с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер». Исход протеста и слова Путина разрушили планы Запада по развязыванию гражданской войны и разрушению России, комментируют политологи обращение главы государства 26 июня. По их словам, главе государства важно было поблагодарить россиян и армию за их твердую позицию и верность своей стране. Обращение президента Путина было анонсировано поздно вечером. Эфир начался в 22:10 по московскому времени. Путин обратился к россиянам со словами «дорогие друзья». Президент поблагодарил народ за «выдержку, сплоченность и патриотизм». «Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества», — отметил Путин. Он подчеркнул, что «вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен». «Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. По словам Путина, враги России этого и хотели — братоубийства. Это касается и украинских неонацистов, и «их западных покровителей», и «разного рода национал-предателей». «Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте», — отметил Путин. Большинство из участников «марша справедливости» (так владелец ЧВК «Вагнер», мятежник Евгений Пригожин назвал вооруженный марш-бросок группы на Ростов-на-Дону и на Москву) президент Путин тоже считает «патриотами России, преданными своему народу и государству. «Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — заявил Путин. Он поблагодарил бойцов «Вагнера» за то, что они «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты». Он предложил им либо продолжить службу в рядах регулярной армии или других силовых структур, либо вернуться домой, либо переместиться в Белоруссию, где и будет теперь базироваться ЧВК. Президента Белоруссии Александра Лукашенко Путин поблагодарил особо за помощь в урегулировании ситуации. Своим обращением Путин поставил точку в вооруженном мятеже, объяснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Эта речь президента имела колоссальное значение. Он дал оценку произошедшим событиям. Главное — это оценка действий российского общества. Она состоит в том, что мятеж показал высокую степень консолидации и единства россиян. Это главный урок, который мы можем вынести из этих событий», — полагает политолог. В такой ситуации власть не может отмалчиваться — обществу действительно важно было услышать оценку президента, убежден руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Но, по мнению политолога, это обращение Путину важно было донести не только до народа России, но и до Киева, и до коллективного Запада. «Мы не знаем, насколько Запад приложил руку к этому мятежу, но не сомневаюсь, что если бы все пошло по негативному сценарию, Запад этим бы воспользовался. По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, киевский режим и Запад «слишком злорадствовали в надежде развалить Россию». «Слишком рукоплескали „Вагнеру“ беглые олигархи, слишком много западных таблоидов устроили пляску на костях нашей страны. На Западе укоренилась точка зрения о том, что Россию невозможно победить извне, можно только развалить изнутри. Отсюда столь оголтелая реакция, которая на самом деле является не поддержкой основателя „Вагнера“ Евгения Пригожина, а проявлением русофобии, ненависти к России и русскому народу. Путину важно было дать понять, что эта страница перевернута, Россия и ее многонациональный народ успешно справились с очередным брошенным вызовом», — резюмировал Орлов.