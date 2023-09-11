Новый срок Моора начнется с интриг, которые изменят регион

Три главных задачи для вновь избранного главы региона

11 сентября 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Тюменскому губернатору предстоит выполнить ряд сверхзадач, чтобы сохранить благополучие региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU Победа Александра Моора на выборах губернатора Тюменской области положила начало его новой пятилетке и теперь вновь избранному к губернатору предстоять решить три сложных задачи. Их решение по итогу охарактеризует его новый срок и определит будущее региона. Моору предстоит разобраться с кадровыми вопросами, сохранить благоприятный инвестклимат в регионе в условиях нестабильности в мире, а также выработать новые решения для укрепления связей с Югрой и Ямалом. Подробнее — в материале URA.RU. Кадровый вопрос В деле формирования команды Моор, несмотря на спокойный и мягкий стиль управления, демонстрирует решительность. Когда он впервые стал губернатором в 2018 году, заменив на этом посту нынешнего полпреда УрФО Владимира Якушева, он в первую очередь приступил к переориентированию аппарата области на себя. Там, где это не удавалось, происходили ротации. Спокойно — без анонсов и скандалов. Новый срок для Моора должен стать демонстрацией его аппаратного мастерства, тем более что проявить его придется в полной мере. Александру Моору предстоит продемонстрировать аппаратное мастерство, чтобы подготовить регион к выборам президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вот лишь те вопросы, которые встанут перед губернатором в ближайшее время: кто станет главой Тюмени после повышения Руслана Кухарука? Кого назначить на должность главы Тюменского района? Отдать ли руководителю внутриполитического блока Павлу Белявскому должность вице-губернатора и как в таком случае поступить с нынешним вице Ольгой Кузнечевских? Через полгода страну ждут выборы президента, и к этому времени команда должна быть сформирована. Это потребует от Моора принятия взвешенных решений. Экономика Одна из главных задач Моора — удержать темпы роста экономики юга Тюменской области и не утратить инвестпривлекательности. В нынешнее нестабильное время это потребует особого мастерства и гибкости, учитывая прямую связь региональной экономики от экономики страны и мира. Фактически, Моор (правда, по другой причине) попадает в ситуацию 2018 года: тогда Тюменская область была на первом месте в национальном рейтинге инвестклимата. Эту заслугу приписывали Якушеву и считали, что новый губернатор может не удержать лидирующие позиции региона. Однако несмотря на прогнозы циников провала Моора не случилось: в 2019 году Тюменская область вновь вошла в топ и оказалась на третьем месте в рейтинге. Тандем Моора и Якушева спал Тюменскую область от резкого экономического спада Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Взаимодействие бывшего и нынешнего глав региона играют Тюменской области только на руку. Так, Моор и Якушев в успешной коллаборации уже решили часть сложных задач. К примеру, они приложили колоссальные усилия, чтобы попутный газ из ХМАО шел по продуктопроводу через Тобольск. Благодаря этим договоренностям возникла потребность в постройке нового предприятия в Тобольске. В 2023 году Александру Моору нужно найти новое «чудо», которое позволит региону получить новые крупные инфраструктурные проекты. Если этого не произойдет, доходы «Тюменской матрешки» начнут заметно сокращаться. Источники URA.RU прогнозируют также, что главной головной болью для Моора может стать поиск решения, которое поможет избежать сокращения расходов бюджета. Поскольку в этом случае провалится строительство школ, детских садов, дорог и прочей социальной инфраструктуры. Если это произойдет, неминуемо уменьшится инвестиционная привлекательность региона. Укрепление связей с Севером Выборы тюменского губернатора продемонстрировали высокую поддержку Моора Югрой и Ямалом. Несмотря на это, из-за сокращения нефтегазовых доходов напряжение в субъектах может расти, что всегда негативно отражается на конструкции региона. «Было совершенно очевидно, что отношения областей существенно изменились. Изменится ли отношение к получению прибыли? Оказалось, что газовая отрасль сильно просела. Деньги запрошены на соцподдержку, на финансирование системы образования — это меня очень сильно беспокоит. Это значит, что дела в экономике Ямала идут действительно не лучшим образом. Газовая отрасль в кризисе и не имеет рынков сбыта», — выразил свои опасения политолог Лев Березин. Сверхзадача Моора — удержать конструкцию «Тюменской матрешки» в условиях кризиса и трансфера власти Фото: Сергей Русанов © URA.RU В этой ситуации Моору нужно будет выработать решения и понять: что Юг Тюменской области может предложить северному соседу? Какие меры будут эффективными и своевременными? В то же время в ХМАО грядет большой трансфер власти. Через два года закончатся полномочия главы Натальи Комаровой. Тюменские элиты надеются пролоббировать на место губернатора ХМАО своего человека. В политтусовке Югры считается, что этим человеком может стать мэр Тюмени Руслан Кухарук. Обсуждают также кандидатуру тобольского главы Максима Афанасьева, известного своей способностью договариваться с крупным бизнесом в интересах подшефной территории. И это далеко не полный список обсуждаемых тюменских «варягов». Для Моора любой подобный вариант был бы позитивным, однако попытка поставить туда тюменского политика может привести к сопротивлению югорских элит, которые имеют своих кандидатов. Ситуация может привести к крупному конфликту, и Александру Моору придется нивелировать его. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Победа Александра Моора на выборах губернатора Тюменской области положила начало его новой пятилетке и теперь вновь избранному к губернатору предстоять решить три сложных задачи. Их решение по итогу охарактеризует его новый срок и определит будущее региона. Моору предстоит разобраться с кадровыми вопросами, сохранить благоприятный инвестклимат в регионе в условиях нестабильности в мире, а также выработать новые решения для укрепления связей с Югрой и Ямалом. Подробнее — в материале URA.RU. В деле формирования команды Моор, несмотря на спокойный и мягкий стиль управления, демонстрирует решительность. Когда он впервые стал губернатором в 2018 году, заменив на этом посту нынешнего полпреда УрФО Владимира Якушева, он в первую очередь приступил к переориентированию аппарата области на себя. Там, где это не удавалось, происходили ротации. Спокойно — без анонсов и скандалов. Новый срок для Моора должен стать демонстрацией его аппаратного мастерства, тем более что проявить его придется в полной мере. Вот лишь те вопросы, которые встанут перед губернатором в ближайшее время: кто станет главой Тюмени после повышения Руслана Кухарука? Кого назначить на должность главы Тюменского района? Отдать ли руководителю внутриполитического блока Павлу Белявскому должность вице-губернатора и как в таком случае поступить с нынешним вице Ольгой Кузнечевских? Через полгода страну ждут выборы президента, и к этому времени команда должна быть сформирована. Это потребует от Моора принятия взвешенных решений. Одна из главных задач Моора — удержать темпы роста экономики юга Тюменской области и не утратить инвестпривлекательности. В нынешнее нестабильное время это потребует особого мастерства и гибкости, учитывая прямую связь региональной экономики от экономики страны и мира. Фактически, Моор (правда, по другой причине) попадает в ситуацию 2018 года: тогда Тюменская область была на первом месте в национальном рейтинге инвестклимата. Эту заслугу приписывали Якушеву и считали, что новый губернатор может не удержать лидирующие позиции региона. Однако несмотря на прогнозы циников провала Моора не случилось: в 2019 году Тюменская область вновь вошла в топ и оказалась на третьем месте в рейтинге. Взаимодействие бывшего и нынешнего глав региона играют Тюменской области только на руку. Так, Моор и Якушев в успешной коллаборации уже решили часть сложных задач. К примеру, они приложили колоссальные усилия, чтобы попутный газ из ХМАО шел по продуктопроводу через Тобольск. Благодаря этим договоренностям возникла потребность в постройке нового предприятия в Тобольске. Источники URA.RU прогнозируют также, что главной головной болью для Моора может стать поиск решения, которое поможет избежать сокращения расходов бюджета. Поскольку в этом случае провалится строительство школ, детских садов, дорог и прочей социальной инфраструктуры. Если это произойдет, неминуемо уменьшится инвестиционная привлекательность региона. Выборы тюменского губернатора продемонстрировали высокую поддержку Моора Югрой и Ямалом. Несмотря на это, из-за сокращения нефтегазовых доходов напряжение в субъектах может расти, что всегда негативно отражается на конструкции региона. «Было совершенно очевидно, что отношения областей существенно изменились. Изменится ли отношение к получению прибыли? Оказалось, что газовая отрасль сильно просела. Деньги запрошены на соцподдержку, на финансирование системы образования — это меня очень сильно беспокоит. Это значит, что дела в экономике Ямала идут действительно не лучшим образом. Газовая отрасль в кризисе и не имеет рынков сбыта», — выразил свои опасения политолог Лев Березин. В этой ситуации Моору нужно будет выработать решения и понять: что Юг Тюменской области может предложить северному соседу? Какие меры будут эффективными и своевременными? В то же время в ХМАО грядет большой трансфер власти. Через два года закончатся полномочия главы Натальи Комаровой. Обсуждают также кандидатуру тобольского главы Максима Афанасьева, известного своей способностью договариваться с крупным бизнесом в интересах подшефной территории. И это далеко не полный список обсуждаемых тюменских «варягов». Для Моора любой подобный вариант был бы позитивным, однако попытка поставить туда тюменского политика может привести к сопротивлению югорских элит, которые имеют своих кандидатов. Ситуация может привести к крупному конфликту, и Александру Моору придется нивелировать его.