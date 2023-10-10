Россия решает, что делать с нефтью после войны на Ближнем Востоке

В этом ей помогут крупнейшие экспортеры в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Ирака Фото:
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Выстраивание отношений со странами Ближнего Востока и Персидского залива позволяет России влиять на нефтяной рынок. Регион важен и с точки зрения безопасности — спокойствие там гарантирует защиту РФ в том числе от террористов. Об этом в интервью URA.RU рассказала профессор кафедры востоковедения МГИМО, заведующая сектором ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор наук Ирина Звягельская.

Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи
Россия выстраивает отношения со странами Персидского залива, исходя из прагматических интересов
Фото:

Президент РФ Владимир Путин 10 октября провел встречу с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В ходе встречи обсуждалась обострившаяся ситуация в регионе. Владимир Путин отметил, что эскалация конфликта произошла по причине провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

— Путин сегодня провел встречу с премьером Ирака Мухаммед ас-Судани. Россия последовательно выстраивает отношения со странами Ближнего Востока и Персидского залива, в частности. Почему для РФ это важно?

— Здесь идет речь об очень прагматических интересах.

Для России Ближний Восток действительно всегда был ближним. И с точки зрения того, что все возможные угрозы и вызовы, которые формируются на Ближнем Востоке, нас не обходят стороной. Мы помним, как столкнулись с террористической угрозой. Террористы действовали на нашей территории в том числе.

В частности, идеология Исламского Государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ) легко пересекала границы. Находились активные последователи в России в ближайших государствах-соседях. Поэтому Ближний Восток для нас очень важен. Не надо при этом еще забывать, что мы — нефтяная держава.

— К слову о нефти. Как выстраивание отношений со странами Ближнего востока влияет на формирование цен на мировом нефтяном рынке и насколько это помогает в их регулировании? У того же Ирака вторые по объему запасы нефти в мире.

Клипарт. Сургут
Выстраивание дружеских отношений со странами Персидского залива позволит России контролировать рост цен на нефтяном рынке, а также объемы производства
Фото:

— Саудовская Аравия, страны Персидского залива — это государства, с которыми мы находимся в одной организации — ОПЕК+. Саудовская Аравия имеет очень амбициозные планы развития, достаточно упомянуть «Видение 2030» (программа по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации ее экономики — прим. URA.RU). Естественно, чтобы осуществить эти планы, саудовцы нуждаются в средствах, в ресурсах.

Для саудовцев важно держать цены на нефть достаточно высокими. Это отвечаем и нашим интересам, и общему курсу ОПЕК+. В рамках организации как раз и принимаются решения о том, какой уровень цен держать и соответственно, какой будет уровень производства нефти.

Ирак за 2022 год в среднем экспортировал 4,2 млн баррелей в сутки. Среди стран Персидского залива лидерами по этому показателю являются: Саудовская Аравия — 10,02 млн баррелей в сутки, ОАЭ — от 3,52 до 3,657 млн баррелей в сутки и Кувейт — от 2,686 до 2,9 млн баррелей в сутки.

— Какова роль России в плане обеспечения безопасности и поддержания мира в странах Персидского залива? Почему Россия вообще как-то участвует в этом процессе?

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург
Российские войска уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков, в том числе 17 полевых командиров
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Нас, конечно, заботила и заботит ситуация с безопасностью на всем Ближнем Востоке. Но Персидский залив — это тоже очень важный регион, где мы видим столкновение конкурирующих держав.

Поэтому Россия выступала с предложениями о создании системы коллективной безопасности в Персидском заливе, которая бы включала самые различные государства. Это необходимые вещи, которые обеспечат и безопасность движения судов, что очень важно, мы же говорим о поставках энергии, танкеров. Это одна сторона.

Вторая сторона заключается в том, что у России есть свое присутствие в регионе. Например, Сирия, где мы внесли большой вклад в борьбу против экстремистов, радикальных исламистов.

— Можно ли говорить о закреплении России в районе Персидского залива? Каковы сегодня позиции США в этом регионе?

— Позиции США в этом регионе достаточно сильные, у них много баз. По разным оценкам, там находится от 40 до 50 тысяч американских военнослужащих. Разговоры о том, что США уходят из региона, не вполне отражают действительность. Однако сейчас американцы куда меньше, чем раньше, готовы вмешиваться в какие-то внутрирегиональные дела. В этой парадигме мы видим, что происходит определенная нормализация, деэскалация ситуации на Ближнем Востоке.

Но, к сожалению, эта тенденция не единственная. То, что мы имеем сейчас — страшная эскалация, не имеющая аналогов с прошлым, между ХАМАС и Израилем, — говорит о том, что тенденции к деэскалации еще не превалируют.

— Может ли палестино-израильский конфликт повлиять на отношение к России в странах Ближнего Востока и Персидского залива? Может ли это повлиять на цены на нефтяном рынке?

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— Что касается цен на нефтяном рынке — когда происходят конфликты, как правило, цены растут. Что касается отношения к нам со стороны стран Персидского залива, оно никак не поменяется, нет никаких оснований для этого.

— На фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем какие возможны риски его распространения на другие страны?

— Никаких рисков нет. Конфликт влияет на общую ситуацию. Он требует каких-то инициатив и действий со стороны ведущих государств Ближнего Востока, в том числе и государств Персидского залива. Естественно, это означает и то, что он воздействует на общественное настроение и будет продолжать воздействовать.

Потому что палестинская проблема есть, была и будет одной из центральных проблем арабо-израильского конфликта. На второй план ее отодвинуть не получается, это невозможно.

То есть без ее решения мы все-таки не можем говорить о реальной деэскалации, о реальной нормализации. Но сказать, что вооруженные действия могут распространиться на еще какие-то страны нельзя. Это абсолютно исключено.

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Выстраивание отношений со странами Ближнего Востока и Персидского залива позволяет России влиять на нефтяной рынок. Регион важен и с точки зрения безопасности — спокойствие там гарантирует защиту РФ в том числе от террористов. Об этом в интервью URA.RU рассказала профессор кафедры востоковедения МГИМО, заведующая сектором ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор наук Ирина Звягельская. Президент РФ Владимир Путин 10 октября провел встречу с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В ходе встречи обсуждалась обострившаяся ситуация в регионе. Владимир Путин отметил, что эскалация конфликта произошла по причине провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. — Путин сегодня провел встречу с премьером Ирака Мухаммед ас-Судани. Россия последовательно выстраивает отношения со странами Ближнего Востока и Персидского залива, в частности. Почему для РФ это важно? — Здесь идет речь об очень прагматических интересах. В частности, идеология Исламского Государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ) легко пересекала границы. Находились активные последователи в России в ближайших государствах-соседях. Поэтому Ближний Восток для нас очень важен. Не надо при этом еще забывать, что мы — нефтяная держава. — К слову о нефти. Как выстраивание отношений со странами Ближнего востока влияет на формирование цен на мировом нефтяном рынке и насколько это помогает в их регулировании? У того же Ирака вторые по объему запасы нефти в мире. — Саудовская Аравия, страны Персидского залива — это государства, с которыми мы находимся в одной организации — ОПЕК+. Саудовская Аравия имеет очень амбициозные планы развития, достаточно упомянуть «Видение 2030» (программа по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации ее экономики — прим. URA.RU). Естественно, чтобы осуществить эти планы, саудовцы нуждаются в средствах, в ресурсах. Ирак за 2022 год в среднем экспортировал 4,2 млн баррелей в сутки. Среди стран Персидского залива лидерами по этому показателю являются: Саудовская Аравия — 10,02 млн баррелей в сутки, ОАЭ — от 3,52 до 3,657 млн баррелей в сутки и Кувейт — от 2,686 до 2,9 млн баррелей в сутки. — Какова роль России в плане обеспечения безопасности и поддержания мира в странах Персидского залива? Почему Россия вообще как-то участвует в этом процессе? — Нас, конечно, заботила и заботит ситуация с безопасностью на всем Ближнем Востоке. Но Персидский залив — это тоже очень важный регион, где мы видим столкновение конкурирующих держав. Вторая сторона заключается в том, что у России есть свое присутствие в регионе. Например, Сирия, где мы внесли большой вклад в борьбу против экстремистов, радикальных исламистов. — Можно ли говорить о закреплении России в районе Персидского залива? Каковы сегодня позиции США в этом регионе? — Позиции США в этом регионе достаточно сильные, у них много баз. По разным оценкам, там находится от 40 до 50 тысяч американских военнослужащих. Разговоры о том, что США уходят из региона, не вполне отражают действительность. Однако сейчас американцы куда меньше, чем раньше, готовы вмешиваться в какие-то внутрирегиональные дела. В этой парадигме мы видим, что происходит определенная нормализация, деэскалация ситуации на Ближнем Востоке. Но, к сожалению, эта тенденция не единственная. То, что мы имеем сейчас — страшная эскалация, не имеющая аналогов с прошлым, между ХАМАС и Израилем, — говорит о том, что тенденции к деэскалации еще не превалируют. — Может ли палестино-израильский конфликт повлиять на отношение к России в странах Ближнего Востока и Персидского залива? Может ли это повлиять на цены на нефтяном рынке? — Что касается цен на нефтяном рынке — когда происходят конфликты, как правило, цены растут. Что касается отношения к нам со стороны стран Персидского залива, оно никак не поменяется, нет никаких оснований для этого. — На фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем какие возможны риски его распространения на другие страны? — Никаких рисков нет. Конфликт влияет на общую ситуацию. Он требует каких-то инициатив и действий со стороны ведущих государств Ближнего Востока, в том числе и государств Персидского залива. Естественно, это означает и то, что он воздействует на общественное настроение и будет продолжать воздействовать. То есть без ее решения мы все-таки не можем говорить о реальной деэскалации, о реальной нормализации. Но сказать, что вооруженные действия могут распространиться на еще какие-то страны нельзя. Это абсолютно исключено.
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