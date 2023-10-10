Россия решает, что делать с нефтью после войны на Ближнем Востоке

В этом ей помогут крупнейшие экспортеры в мире

10 октября 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Ирака Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Выстраивание отношений со странами Ближнего Востока и Персидского залива позволяет России влиять на нефтяной рынок. Регион важен и с точки зрения безопасности — спокойствие там гарантирует защиту РФ в том числе от террористов. Об этом в интервью URA.RU рассказала профессор кафедры востоковедения МГИМО, заведующая сектором ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор наук Ирина Звягельская. Россия выстраивает отношения со странами Персидского залива, исходя из прагматических интересов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 10 октября провел встречу с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В ходе встречи обсуждалась обострившаяся ситуация в регионе. Владимир Путин отметил, что эскалация конфликта произошла по причине провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. — Путин сегодня провел встречу с премьером Ирака Мухаммед ас-Судани. Россия последовательно выстраивает отношения со странами Ближнего Востока и Персидского залива, в частности. Почему для РФ это важно? — Здесь идет речь об очень прагматических интересах. Для России Ближний Восток действительно всегда был ближним. И с точки зрения того, что все возможные угрозы и вызовы, которые формируются на Ближнем Востоке, нас не обходят стороной. Мы помним, как столкнулись с террористической угрозой. Террористы действовали на нашей территории в том числе. В частности, идеология Исламского Государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ) легко пересекала границы. Находились активные последователи в России в ближайших государствах-соседях. Поэтому Ближний Восток для нас очень важен. Не надо при этом еще забывать, что мы — нефтяная держава. — К слову о нефти. Как выстраивание отношений со странами Ближнего востока влияет на формирование цен на мировом нефтяном рынке и насколько это помогает в их регулировании? У того же Ирака вторые по объему запасы нефти в мире. Выстраивание дружеских отношений со странами Персидского залива позволит России контролировать рост цен на нефтяном рынке, а также объемы производства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — Саудовская Аравия, страны Персидского залива — это государства, с которыми мы находимся в одной организации — ОПЕК+. Саудовская Аравия имеет очень амбициозные планы развития, достаточно упомянуть «Видение 2030» (программа по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации ее экономики — прим. URA.RU). Естественно, чтобы осуществить эти планы, саудовцы нуждаются в средствах, в ресурсах. Для саудовцев важно держать цены на нефть достаточно высокими. Это отвечаем и нашим интересам, и общему курсу ОПЕК+. В рамках организации как раз и принимаются решения о том, какой уровень цен держать и соответственно, какой будет уровень производства нефти. Ирак за 2022 год в среднем экспортировал 4,2 млн баррелей в сутки. Среди стран Персидского залива лидерами по этому показателю являются: Саудовская Аравия — 10,02 млн баррелей в сутки, ОАЭ — от 3,52 до 3,657 млн баррелей в сутки и Кувейт — от 2,686 до 2,9 млн баррелей в сутки. — Какова роль России в плане обеспечения безопасности и поддержания мира в странах Персидского залива? Почему Россия вообще как-то участвует в этом процессе? Российские войска уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков, в том числе 17 полевых командиров Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Нас, конечно, заботила и заботит ситуация с безопасностью на всем Ближнем Востоке. Но Персидский залив — это тоже очень важный регион, где мы видим столкновение конкурирующих держав. Поэтому Россия выступала с предложениями о создании системы коллективной безопасности в Персидском заливе, которая бы включала самые различные государства. Это необходимые вещи, которые обеспечат и безопасность движения судов, что очень важно, мы же говорим о поставках энергии, танкеров. Это одна сторона. Вторая сторона заключается в том, что у России есть свое присутствие в регионе. Например, Сирия, где мы внесли большой вклад в борьбу против экстремистов, радикальных исламистов. — Можно ли говорить о закреплении России в районе Персидского залива? Каковы сегодня позиции США в этом регионе? — Позиции США в этом регионе достаточно сильные, у них много баз. По разным оценкам, там находится от 40 до 50 тысяч американских военнослужащих. Разговоры о том, что США уходят из региона, не вполне отражают действительность. Однако сейчас американцы куда меньше, чем раньше, готовы вмешиваться в какие-то внутрирегиональные дела. В этой парадигме мы видим, что происходит определенная нормализация, деэскалация ситуации на Ближнем Востоке. Но, к сожалению, эта тенденция не единственная. То, что мы имеем сейчас — страшная эскалация, не имеющая аналогов с прошлым, между ХАМАС и Израилем, — говорит о том, что тенденции к деэскалации еще не превалируют. — Может ли палестино-израильский конфликт повлиять на отношение к России в странах Ближнего Востока и Персидского залива? Может ли это повлиять на цены на нефтяном рынке? Новость по теме Что такое ХАМАС — Что касается цен на нефтяном рынке — когда происходят конфликты, как правило, цены растут. Что касается отношения к нам со стороны стран Персидского залива, оно никак не поменяется, нет никаких оснований для этого. — На фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем какие возможны риски его распространения на другие страны? — Никаких рисков нет. Конфликт влияет на общую ситуацию. Он требует каких-то инициатив и действий со стороны ведущих государств Ближнего Востока, в том числе и государств Персидского залива. Естественно, это означает и то, что он воздействует на общественное настроение и будет продолжать воздействовать. Потому что палестинская проблема есть, была и будет одной из центральных проблем арабо-израильского конфликта. На второй план ее отодвинуть не получается, это невозможно. То есть без ее решения мы все-таки не можем говорить о реальной деэскалации, о реальной нормализации. Но сказать, что вооруженные действия могут распространиться на еще какие-то страны нельзя. Это абсолютно исключено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выстраивание отношений со странами Ближнего Востока и Персидского залива позволяет России влиять на нефтяной рынок. Регион важен и с точки зрения безопасности — спокойствие там гарантирует защиту РФ в том числе от террористов. Об этом в интервью URA.RU рассказала профессор кафедры востоковедения МГИМО, заведующая сектором ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор наук Ирина Звягельская. Президент РФ Владимир Путин 10 октября провел встречу с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В ходе встречи обсуждалась обострившаяся ситуация в регионе. Владимир Путин отметил, что эскалация конфликта произошла по причине провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. — Путин сегодня провел встречу с премьером Ирака Мухаммед ас-Судани. Россия последовательно выстраивает отношения со странами Ближнего Востока и Персидского залива, в частности. Почему для РФ это важно? — Здесь идет речь об очень прагматических интересах. В частности, идеология Исламского Государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ) легко пересекала границы. Находились активные последователи в России в ближайших государствах-соседях. Поэтому Ближний Восток для нас очень важен. Не надо при этом еще забывать, что мы — нефтяная держава. — К слову о нефти. Как выстраивание отношений со странами Ближнего востока влияет на формирование цен на мировом нефтяном рынке и насколько это помогает в их регулировании? У того же Ирака вторые по объему запасы нефти в мире. — Саудовская Аравия, страны Персидского залива — это государства, с которыми мы находимся в одной организации — ОПЕК+. Саудовская Аравия имеет очень амбициозные планы развития, достаточно упомянуть «Видение 2030» (программа по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации ее экономики — прим. URA.RU). Естественно, чтобы осуществить эти планы, саудовцы нуждаются в средствах, в ресурсах. Ирак за 2022 год в среднем экспортировал 4,2 млн баррелей в сутки. Среди стран Персидского залива лидерами по этому показателю являются: Саудовская Аравия — 10,02 млн баррелей в сутки, ОАЭ — от 3,52 до 3,657 млн баррелей в сутки и Кувейт — от 2,686 до 2,9 млн баррелей в сутки. — Какова роль России в плане обеспечения безопасности и поддержания мира в странах Персидского залива? Почему Россия вообще как-то участвует в этом процессе? — Нас, конечно, заботила и заботит ситуация с безопасностью на всем Ближнем Востоке. Но Персидский залив — это тоже очень важный регион, где мы видим столкновение конкурирующих держав. Вторая сторона заключается в том, что у России есть свое присутствие в регионе. Например, Сирия, где мы внесли большой вклад в борьбу против экстремистов, радикальных исламистов. — Можно ли говорить о закреплении России в районе Персидского залива? Каковы сегодня позиции США в этом регионе? — Позиции США в этом регионе достаточно сильные, у них много баз. По разным оценкам, там находится от 40 до 50 тысяч американских военнослужащих. Разговоры о том, что США уходят из региона, не вполне отражают действительность. Однако сейчас американцы куда меньше, чем раньше, готовы вмешиваться в какие-то внутрирегиональные дела. В этой парадигме мы видим, что происходит определенная нормализация, деэскалация ситуации на Ближнем Востоке. Но, к сожалению, эта тенденция не единственная. То, что мы имеем сейчас — страшная эскалация, не имеющая аналогов с прошлым, между ХАМАС и Израилем, — говорит о том, что тенденции к деэскалации еще не превалируют. — Может ли палестино-израильский конфликт повлиять на отношение к России в странах Ближнего Востока и Персидского залива? Может ли это повлиять на цены на нефтяном рынке? — Что касается цен на нефтяном рынке — когда происходят конфликты, как правило, цены растут. Что касается отношения к нам со стороны стран Персидского залива, оно никак не поменяется, нет никаких оснований для этого. — На фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем какие возможны риски его распространения на другие страны? — Никаких рисков нет. Конфликт влияет на общую ситуацию. Он требует каких-то инициатив и действий со стороны ведущих государств Ближнего Востока, в том числе и государств Персидского залива. Естественно, это означает и то, что он воздействует на общественное настроение и будет продолжать воздействовать. То есть без ее решения мы все-таки не можем говорить о реальной деэскалации, о реальной нормализации. Но сказать, что вооруженные действия могут распространиться на еще какие-то страны нельзя. Это абсолютно исключено.