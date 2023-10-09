Что такое ХАМАС

ХАМАС ответственен за более чем 1000 терактов по всему миру

09 октября 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Идеология ХАМАСа основана на «Исламской хартии» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль проводит военную операцию против палестинского движения ХАМАС в ответ на их ракетные атаки из сектора Газа. Боевики смогли захватить контроль над некоторыми населенными пунктами. URA.RU собрало информацию, которая даст представление о том, что из себя представляет организация из Палестины. Создание движения Движение ХАМАС было создано 14 декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином в качестве части организации «Братья-мусульмане» (признана террористической в России). Идеология ХАМАСа основана на «Исламской хартии», принятой в августе 1988 года. В ней отрицается право Израиля на существование, а главной целью является создание палестинского государства, охватывающего всю территорию, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году. В 2007 году боевики ХАМАС захватили власть в секторе Газа, в ответ Израиль ввел экономическую блокаду сектора. Структура Движение состоит из легального политического крыла и военизированных «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама». Численность военного крыла составляет около 10-12 тысяч человек. Ядро бригад состоит из нескольких сотен бойцов, которые прошли военную подготовку в Иране и Сирии. Боевые операции Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта Во время первой интифады (палестинское восстание, начавшееся в декабре 1987 года, направленное против израильской оккупации и для достижения национальной независимости) 18 февраля 1989 года, ХАМАС осуществил первую боевую операцию. Тогда был похищен и убит израильский военнослужащий. До периода перемирия в 1994 году ХАМАС убил десять израильских военных, осуществил ряд атак на мирных евреев и палестинцев, которых подозревали в коллаборационизме. Позднее движение перешло к использованию бомб и организации взрывов в 1994—1996 годах, в результате которых погибло 95 человек. 30 марта 2002 года ХАМАС совершил один из самых значительных терактов в своей истории — взрыв ресторана в Хайфе, в результате чего погибли 35 человек. За все время своей деятельности организация провела более 1100 терактов. Отношение государств к движению ХАМАС ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, Организацией американских государств и другими странами. В Иордании и Египте она также запрещена. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАСа. В то же время Россия не считает ХАМАС террористической организацией. Финансирование Главным спонсором ХАМАСа до конца 2011 года был Иран, который в месяц перечислял около 22 миллионов долларов. Однако помощь эта практически прекратилась из-за гражданской войны в Сирии, где Иран поддерживал правительство Башара Асада, а ХАМАС занял сторону боевиков. Также движение получает финансирование от частных спонсоров из Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, а также от палестинцев, проживающих в Европе и США. Вооружение автоматы Калашникова;

винтовки М-16;

пулеметы;

минометные снаряды различных калибров;

противотанковые снаряды типов PG-29, PG-7, «Фагот», «Конкурс» и «Корнет»;

БПЛА;

ракеты радиусом действия от 20 до 200 километров. Почему ХАМАС вновь атаковал Израиль Заслуженный научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Дениис Росс, считает, что основной причиной атаки ХАМАСа является подготовка договора о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. ХАМАС понимает, что это важное событие для всего Ближнего Востока и пытается помешать его совершению. Эта атака долго готовилась с поддержкой Ирана и группировки «Хезболла» из Ливана, которая также обстреляла территорию Израиля после атаки ХАМАСа, заключил Росс. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанесет жесткий ответ ХАМАСу, который приведет его к «трудным и ужасным» временам и изменит Ближний Восток. Армия Израиля ударила по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. В ответ на вторжение боевиков движения на территорию Израиля, страна объявила войну 7 октября 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израиль проводит военную операцию против палестинского движения ХАМАС в ответ на их ракетные атаки из сектора Газа. Боевики смогли захватить контроль над некоторыми населенными пунктами. URA.RU собрало информацию, которая даст представление о том, что из себя представляет организация из Палестины. Движение ХАМАС было создано 14 декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином в качестве части организации «Братья-мусульмане» (признана террористической в России). Идеология ХАМАСа основана на «Исламской хартии», принятой в августе 1988 года. В ней отрицается право Израиля на существование, а главной целью является создание палестинского государства, охватывающего всю территорию, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году. В 2007 году боевики ХАМАС захватили власть в секторе Газа, в ответ Израиль ввел экономическую блокаду сектора. Движение состоит из легального политического крыла и военизированных «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама». Численность военного крыла составляет около 10-12 тысяч человек. Ядро бригад состоит из нескольких сотен бойцов, которые прошли военную подготовку в Иране и Сирии. Во время первой интифады (палестинское восстание, начавшееся в декабре 1987 года, направленное против израильской оккупации и для достижения национальной независимости) 18 февраля 1989 года, ХАМАС осуществил первую боевую операцию. Тогда был похищен и убит израильский военнослужащий. До периода перемирия в 1994 году ХАМАС убил десять израильских военных, осуществил ряд атак на мирных евреев и палестинцев, которых подозревали в коллаборационизме. Позднее движение перешло к использованию бомб и организации взрывов в 1994—1996 годах, в результате которых погибло 95 человек. 30 марта 2002 года ХАМАС совершил один из самых значительных терактов в своей истории — взрыв ресторана в Хайфе, в результате чего погибли 35 человек. За все время своей деятельности организация провела более 1100 терактов. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, Организацией американских государств и другими странами. В Иордании и Египте она также запрещена. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАСа. В то же время Россия не считает ХАМАС террористической организацией. Главным спонсором ХАМАСа до конца 2011 года был Иран, который в месяц перечислял около 22 миллионов долларов. Однако помощь эта практически прекратилась из-за гражданской войны в Сирии, где Иран поддерживал правительство Башара Асада, а ХАМАС занял сторону боевиков. Также движение получает финансирование от частных спонсоров из Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, а также от палестинцев, проживающих в Европе и США. Заслуженный научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Дениис Росс, считает, что основной причиной атаки ХАМАСа является подготовка договора о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. ХАМАС понимает, что это важное событие для всего Ближнего Востока и пытается помешать его совершению. Эта атака долго готовилась с поддержкой Ирана и группировки «Хезболла» из Ливана, которая также обстреляла территорию Израиля после атаки ХАМАСа, заключил Росс. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанесет жесткий ответ ХАМАСу, который приведет его к «трудным и ужасным» временам и изменит Ближний Восток. Армия Израиля ударила по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. В ответ на вторжение боевиков движения на территорию Израиля, страна объявила войну 7 октября 2023 года.