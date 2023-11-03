«Динамо» на последних секундах вышло в путь РПЛ Кубка России

Победа москвичей над «Пари НН» позволила обойти «Краснодар» в группе смерти турнира

03 ноября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Жеребьевка раунда плей-офф Кубка России состоится 3 ноября Фото: Донат Сорокин/ТАСС Завершился групповой этап пути РПЛ Кубка России по футболу. Три московские команды заняли первые места в группах. Еще один столичный коллектив «Динамо» вырвал победу на последних секундах, занял второе место в группе D и продолжит выступление в верхней сетке турнира. «Краснодар» и «Урал» отправились в путь регионов, где у них не будет шанса на ошибку. Подробнее — в материале URA.RU. Группа A «Сочи» 2:0 «Факел» (Воронеж) Перед стартовым свистком сочинцы занимали последнее место в группе, но шансы на выход давала победа в этом матче. «Факел» первым забил гол в матче, однако он был отменен из-за офсайда, в который угодил Максим Максимов. Это взбодрило сочинцев и спустя шесть минут Никита Бурмистров ворвался в штрафную и головой отправил мяч в сетку с передачи Тимофея Маргасова. В конце первой половины игры еще одна атака «Сочи» закончилась голом. Голкипер «Факела» Виталий Гудиев справился с первым ударом Луки Джорджевича, но на добивание подоспел Маргасов. Левый защитник сочинцев установил окончательный счет в матче — 2:0. Воронежцы выбывают из розыгрыша Кубка России. «ЦСКА» (Москва) 3:1 «Оренбург» Федор Чалов (слева) сделал дубль против «Оренбурга» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС В первые полчаса игры команды обменивались опасными ударами, пока полузащитник «ЦСКА» Аббосбек Файзуллаев не заработал пенальти. На 35-й минуте его уверенно реализовал Федор Чалов. «Оренбург» моментально ответил голом турка Эмирджана Гюрлюка после сольного прохода. Но победителем на перерыв ушли армейцы. Правый защитник Келвен смог головой вернуть мяч во вратарскую, где Антон Заболотный смог переправить его в ворота. В середине второго тайма Чалов еще раз огорчил оренбуржцев с передачи Файзулаева. Победа 3:1 вывела ЦСКА на первое место в группе, «Оренбург» — на втором, «Сочи» отправились в путь регионов. Итоговая таблица группы А пути РПЛ Кубка России по футболу Инфографика URA.RU Группа B «Локомотив» (Москва) 3:0 «Рубин» (Казань) «Локомотив» уверенно обыграл казанский «Рубин» Фото: Михаил Синицын/ТАСС Гости не были мотивированы на игру с «Локомотивом», так как не могли подняться выше последнего места в квартете. Москвичи не стали расслабляться и решили исход матча еще в первом тайме. На девятой минуте матча Наир Тикнизян ответил на навес Дмитрия Рыбчинского. «Локомотив» не стал останавливаться и выдал молниеносную контратаку, которая завершилась голевой передачей Тикнизяна на Антона Миранчука. На 37-й минуте уже сам Миранчук ассистировал Владиславу Сарвели — 3:0. «Локомотив» занял уверенное первое место в группе. «Ростов» 2:1 «Урал» (Екатеринбург) К шестому туру группового этапа у команд было одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям «Урал» был на втором месте в группе. Первый гол был забит под занавес первого тайма. Защитник ростовчан Виктор Мелехин разобрался с соперниками в штрафной площадке и прошил вратаря Алексея Мамина. В начале второй половины игры нападающий «Урала» Гильерме Шеттине протащил мяч со своей половины поля и пробил точно в девятку с 25 метров. Но последнее слово осталось за «Ростовом». Уже ставшая классикой передача с фланга Даниила Уткина на Николая Комличенко закончилась голом. За шесть минут до конца основного времени вторую желтую карточку получил защитник «Урала» Егор Филиппенко. «Ростов» продолжит выступление в Кубке России в пути РПЛ, а у уральцев не будет права на ошибку в пути регионов. Итоговая таблица группы B пути РПЛ Кубка России по футболу Инфографика URA.RU Группа C Статья по теме «Зенит» не позволил «Крыльям» хлопнуть дверью в Кубке России Матчи группы C игрались 31 октября. «Зенит» на своем поле спокойно, но с минимальным счетом обыграл самарские «Крылья Советов». Питерцы застолбили за собой первое место в квартете, а волжане вылетели из розыгрыша. «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла из группы со второго места. Грозненцы продолжат выступление в пути регионов. Ранее URA.RU уже писало о матчах последнего тура группы C. Итоговая таблица группы C пути РПЛ Кубка России по футболу Инфографика URA.RU Группа D «Спартак» (Москва) 2:3 «Краснодар» Инфографика URA.RU Центральный матч шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России порадовал зрителей обилием голов. Южане быстро открыли счет уже на второй минуте матча усилиями восемнадцатилетнего Александра Кокшарова с передачи Ильзата Ахметова. Спустя пять минут «Спартак» получает право на пенальти после фола на Александре Соболеве. Сам пострадавший счет сравнял. В добавленное время первого тайма Соболев отрезал передачей двух центральных защитников «Краснодара» и вывел Наиля Умярова на рандеву с голкипером Станиславом Агкацевым. Полузащитник оббежал вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Александр Кокшаров стал открытием в игре с московским «Спартаком» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС С начала второго тайма «Краснодар» владел преимуществом, которое удалось конвертировать в очередной гол Кокшарова на 60-й минуте с передачи Мозеса Кобнена. Последнее взятие ворот осталось за южанами. После розыгрыша углового мяч оказался в ногах у Александра Эктова. Он решился на дальний удар и снаряд от ноги спартаковца Данила Денисова закатился в ворота. Вратарю Александру Селихову было сложно среагировать на изменение направления полета мяча. Но у «Спартака» появился шанс отыграться. В ворота «Краснодара» снова был назначен пенальти. Соболев его реализовал, но после просмотра видеоповтора судья не засчитал гол и назначил свободный удар. Решение было мотивировано тем, что во время удара у Соболева поехала опорная нога и он совершил двойное касание, что недопустимо правилами. Однако на повторе касание левой ногой выглядит неочевидным. Спорный эпизод обсуждается до сих пор, но это поражение не повлияло на первое место «Спартака» в сложной группе. «Динамо» (Москва) 2:1 «Пари НН» (Нижний Новгород) Главный тренер «Динамо» Марцел Личка добился выхода из сложной группы со второго места Фото: Александр Щербак/ТАСС В первом тайме игроки обеих команд наносили бесконечное количество ударов по воротам. Первыми забили гости. На 13-й минуте Эдгар Севикян принял мяч на углу штрафной, обыграл Хорхе Карраскаля и пробил в дальний угол без шансов для голкипера Антона Шунина. Спустя три минуты Карраскаль исправил свою ошибку, отдав голевую передачи на Константина Тюкавина. «Динамо» не устраивала ничья и москвичи продолжали давить нижегородцев. Гол пришел на последних секундах матча. Ярослав Гладышев отдал пас во фланг Даниилу Фомину, а сам пошел в штрафную. Фомин нашел передачей голову Гладышева — 2:1. Победа подняла «Динамо» на вторую строчку. «Краснодар» опустился на третье место. «Пари НН» с двумя очками вылетает из Кубка России. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 3 ноября. Итоговая таблица группы D пути РПЛ Кубка России по футболу Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завершился групповой этап пути РПЛ Кубка России по футболу. Три московские команды заняли первые места в группах. Еще один столичный коллектив «Динамо» вырвал победу на последних секундах, занял второе место в группе D и продолжит выступление в верхней сетке турнира. «Краснодар» и «Урал» отправились в путь регионов, где у них не будет шанса на ошибку. Подробнее — в материале URA.RU. Перед стартовым свистком сочинцы занимали последнее место в группе, но шансы на выход давала победа в этом матче. «Факел» первым забил гол в матче, однако он был отменен из-за офсайда, в который угодил Максим Максимов. Это взбодрило сочинцев и спустя шесть минут Никита Бурмистров ворвался в штрафную и головой отправил мяч в сетку с передачи Тимофея Маргасова. В конце первой половины игры еще одна атака «Сочи» закончилась голом. Голкипер «Факела» Виталий Гудиев справился с первым ударом Луки Джорджевича, но на добивание подоспел Маргасов. Левый защитник сочинцев установил окончательный счет в матче — 2:0. Воронежцы выбывают из розыгрыша Кубка России. В первые полчаса игры команды обменивались опасными ударами, пока полузащитник «ЦСКА» Аббосбек Файзуллаев не заработал пенальти. На 35-й минуте его уверенно реализовал Федор Чалов. «Оренбург» моментально ответил голом турка Эмирджана Гюрлюка после сольного прохода. Но победителем на перерыв ушли армейцы. Правый защитник Келвен смог головой вернуть мяч во вратарскую, где Антон Заболотный смог переправить его в ворота. В середине второго тайма Чалов еще раз огорчил оренбуржцев с передачи Файзулаева. Победа 3:1 вывела ЦСКА на первое место в группе, «Оренбург» — на втором, «Сочи» отправились в путь регионов. Гости не были мотивированы на игру с «Локомотивом», так как не могли подняться выше последнего места в квартете. Москвичи не стали расслабляться и решили исход матча еще в первом тайме. На девятой минуте матча Наир Тикнизян ответил на навес Дмитрия Рыбчинского. «Локомотив» не стал останавливаться и выдал молниеносную контратаку, которая завершилась голевой передачей Тикнизяна на Антона Миранчука. На 37-й минуте уже сам Миранчук ассистировал Владиславу Сарвели — 3:0. «Локомотив» занял уверенное первое место в группе. К шестому туру группового этапа у команд было одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям «Урал» был на втором месте в группе. Первый гол был забит под занавес первого тайма. Защитник ростовчан Виктор Мелехин разобрался с соперниками в штрафной площадке и прошил вратаря Алексея Мамина. В начале второй половины игры нападающий «Урала» Гильерме Шеттине протащил мяч со своей половины поля и пробил точно в девятку с 25 метров. Но последнее слово осталось за «Ростовом». Уже ставшая классикой передача с фланга Даниила Уткина на Николая Комличенко закончилась голом. За шесть минут до конца основного времени вторую желтую карточку получил защитник «Урала» Егор Филиппенко. «Ростов» продолжит выступление в Кубке России в пути РПЛ, а у уральцев не будет права на ошибку в пути регионов. Матчи группы C игрались 31 октября. «Зенит» на своем поле спокойно, но с минимальным счетом обыграл самарские «Крылья Советов». Питерцы застолбили за собой первое место в квартете, а волжане вылетели из розыгрыша. «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла из группы со второго места. Грозненцы продолжат выступление в пути регионов. Ранее URA.RU уже писало о матчах последнего тура группы C. Центральный матч шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России порадовал зрителей обилием голов. Южане быстро открыли счет уже на второй минуте матча усилиями восемнадцатилетнего Александра Кокшарова с передачи Ильзата Ахметова. Спустя пять минут «Спартак» получает право на пенальти после фола на Александре Соболеве. Сам пострадавший счет сравнял. В добавленное время первого тайма Соболев отрезал передачей двух центральных защитников «Краснодара» и вывел Наиля Умярова на рандеву с голкипером Станиславом Агкацевым. Полузащитник оббежал вратаря и отправил мяч в пустые ворота. С начала второго тайма «Краснодар» владел преимуществом, которое удалось конвертировать в очередной гол Кокшарова на 60-й минуте с передачи Мозеса Кобнена. Последнее взятие ворот осталось за южанами. После розыгрыша углового мяч оказался в ногах у Александра Эктова. Он решился на дальний удар и снаряд от ноги спартаковца Данила Денисова закатился в ворота. Вратарю Александру Селихову было сложно среагировать на изменение направления полета мяча. Но у «Спартака» появился шанс отыграться. В ворота «Краснодара» снова был назначен пенальти. Соболев его реализовал, но после просмотра видеоповтора судья не засчитал гол и назначил свободный удар. Решение было мотивировано тем, что во время удара у Соболева поехала опорная нога и он совершил двойное касание, что недопустимо правилами. Однако на повторе касание левой ногой выглядит неочевидным. Спорный эпизод обсуждается до сих пор, но это поражение не повлияло на первое место «Спартака» в сложной группе. В первом тайме игроки обеих команд наносили бесконечное количество ударов по воротам. Первыми забили гости. На 13-й минуте Эдгар Севикян принял мяч на углу штрафной, обыграл Хорхе Карраскаля и пробил в дальний угол без шансов для голкипера Антона Шунина. Спустя три минуты Карраскаль исправил свою ошибку, отдав голевую передачи на Константина Тюкавина. «Динамо» не устраивала ничья и москвичи продолжали давить нижегородцев. Гол пришел на последних секундах матча. Ярослав Гладышев отдал пас во фланг Даниилу Фомину, а сам пошел в штрафную. Фомин нашел передачей голову Гладышева — 2:1. Победа подняла «Динамо» на вторую строчку. «Краснодар» опустился на третье место. «Пари НН» с двумя очками вылетает из Кубка России. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 3 ноября.