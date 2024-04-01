01 апреля 2024

Короли тюменских госконтрактов: кто получит миллиарды из бюджета

URA.RU разбирает компании, выигравшие в Тюмени крупнейшие тендеры в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр строительства школы. Тюмень
Три из пяти контрактов 2024 года, стоимость которых больше миллиарда, связаны со строительством школ Фото:

За первые три месяца 2024 года правительство Тюменской области провело пять закупок, начальная стоимость которых превышала миллиард рублей. Все они связаны со строительством крупных объектов в регионе. URA.RU проанализировало состояние компаний, которые займутся исполнением этих контрактов.

Все данные по компаниям взяты из открытых источников. Базами данных послужили система «СБИС», сервис ФНС «Прозрачный бизнес», реестр квалифицированных подрядных организаций и сайты подрядчиков. Все представленные данные несут исключительно информационный характер.

Госконтракт для монополии

Вероятно, не стоит удивляться тому, что ключевые контракты на строительство систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки достаются естественному монополисту. Договор о строительстве канализационных очистных сооружений в Упоровском районе Тюменской области заключен с ООО «Тюмень Водоканал», которое входит в состав «Росводоканала», работающего в большом количестве регионов страны. Стоимость этого договора составила 1,1 млрд рублей, а исполнить его предстоит до конца июля 2026 года.

Чп в водоканале. Тюмень
«Тюмень Водоканал» является естественным монополистом в сфере услуг водоснабжения и водоотведения в Тюменской области
Фото:

Рассуждать о рисках компании такого масштаба бессмысленно — практически все возникающие финансовые трудности решаются в течение короткого времени. Как пример — исковой «бум», который «Тюмень Водоканал» пережило в декабре 2023 года. Тогда общая сумма судебных дел, где компания проходила ответчиком, за месяц превысила 36 млн рублей. И в течение месяца же волна сошла на нет, к январю упав до 100 тысяч.

Последняя известная сумма уплаченных налогов приблизилась к миллиарду — столько «Тюмень Водоканал» перечислило в бюджет региона в 2022 году. А по итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 2,8 млрд рублей. За 19 лет существования монополист принял участие в торгах 2,3 тысячи раз, а сам организовал закупки 4,6 тысяч раз. В целом, с учетом заключенного между «Тюмень Водоканал» и региональным правительством концессионного соглашения, этот договор вряд ли вызовет у кого-то лишние вопросы.

Местные — местным

У компании родом из Ишима, ООО «Стройимпульс», в Тюменской области уже сложилась определенная репутация. Контракт на возведение поликлиники областной больницы №4 стоимостью 1,57 млрд рублей стал не первым таким масштабным проектом.

Уборка снега и состояние улиц города Ишим, объекты городской инфраструктуры и мэр Федор Шишкин. Город Ишим, Тюменская область, 5 апреля 2017 года.
Поликлинику для ишимцев будет строить ишимская компания
Фото:

Компанию в 2008 году основал на правах единственного учредителя ишимский бизнесмен Игорь Олейников. Он же является единоличным владельцеми управляющей компании «Мечта» и совладельцем «Ишимской пивоваренной компании». Обе продолжают работу, однако дела у них идут со скрипом: пивоваренная компания последние несколько лет не вылезает из убытков, а управляющая — дает минимальную для этой сферы бизнеса прибыль.

ООО «Импульс» до июня 2024 года состоит в реестре квалифицированных подрядчиков и не имеет финансовых рисков. В 2022 году заплатила налогов на сумму 126 млн, оставшись в том же году с прибылью в размере почти 337 млн рублей. А в послужном списке компании — строящиеся в настоящий момент школы в Тюмени и исполненный капитальный ремонт корпуса реабилитационного центра в Большом Тараскуле. На данный момент общая стоимость исполненных и активных контрактов превышает 10 млрд рублей.

Курганский новичок

На этом местные компании в списках «Королей госконтрактов» заканчиваются. Следующий победитель крупных торгов имеет курганское происхождение и не имеет опыта в работе с масштабными проектами. Первым в послужном списке станет школа в Мальково: за ее строительство компания получит 1,9 млрд рублей.

Клипарт Строительство. Тюмень
Для курганцев строительство школы в Мальково станет знакомством со строительным рынком Тюменкой области

ООО «Арагацстрой» была основана в Кургане в 2008 году и в настоящий момент входит в реестр квалифицированных подрядных организаций. Однако, у «курганского новичка» есть некоторые финансовые риски. Компания является ответчиком по судебным делам на 17,8 млрд рублей. Ее рентабельность не превышает 1,4% при среднем показателе по отрасли в 7,1%. По итогам 2023 года получила прибыль всего в 2,3 млн при уплаченном налоге в 13,7 млн рублей.

Это первый настолько крупный контракт компании, хотя она уже несколько лет работает в Кургане и Тюмени, имеет в активе контракт в Краснодаре. «Арагацстрой» принадлежит Карену Минасяну, у которого есть еще ресторанная компания, зарегистрированная в Ялуторовске. В целом, оба бизнеса показывают определенную доходность, а крупный госконтракт может помочь подрядчику крепче встать на ноги.
СБИС
«Прозрачный бизнес»

Бизнес с корнями в Сургуте

Еще одним иногородним участником «звездной пятерки» в марте стала компания из Москвы, чьи корни уходят в ХМАО. ООО «Ремистр» занимается строительством долгожданной школы в тюменском микрорайоне «Ямальский-1». Стоимость этого контракта — 2,14 млрд рублей.

Одежда в Галерее Вояж. Тюмень
До строительства владелец бизнеса занимался продажей одежды в Сургуте
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

ООО «Ремистр» работает на рынке промышленного и гражданского строительства с 1999 года, но за это время так и не попало в реестр квалифицированных подрядчиков. Фирму организовала некая Наталья Соляник, которой ранее принадлежала компания по продаже одежды в Сургуте. Директор фирмы, Артем Кальной, тоже имеет югорское происхождение: его ИП так же зарегистрировано в Сургуте.

По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в 107 млн рублей, отдав при этом 64,7 млн рублей в региональный бюджет. Имеет несколько отработанных некрупных контрактов с управлениями капитального строительства Югры и Тюмени. Для ООО «Ремистр» это второй заказ, стоимость которого превышает миллиард: параллельно фирма занимается реконструкцией центра физкультуры и спорта «Олимпия» в Боровском.
СБИС
«Прозрачный бизнес»

Забег вслепую

Последняя компания в этом списке оказалась настоящей «темной лошадкой». Некое ООО «Спецстрой» получит 1,93 млрд рублей, если доведет до завершения строительство школы в Винзилях.

Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург
Фирма, которая будет строить школу в Винзилях, раньше в Тюменской области не работала
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скудная информация гласит, что этот подрядчик был основан Гором Егояном в Москве в 2020 году. О Егояне неизвестно практически ничего — кроме того, что в Тюмени у него есть три небольших компании, приносящие мизерные доходы. Само ООО «Спецстрой» по последним данным не имеет сотрудников, но принесло своему владельцу в 2023 году прибыль в 177 млн рублей. Последние данные об уплаченных налогах датированы 2022 годом: тогда компания отдала бюджету 3,5 млн рублей.

В послужном списке у компании нет крупных контрактов, но она успела отметиться в ХМАО и Москве. В качестве юридического адреса указаны апартаменты на северо-западе столицы России. При этом у компании нет ни финансовых рисков, ни сколько-нибудь заметной судебной истории. Когда контракты стоимостью почти в два миллиарда выигрывают такого типа фирмы, возникает некоторая тревожность. Впрочем, возможно, этот «забег вслепую» принесет Тюмени еще одного надежного строительного партнера.
СБИС
«Прозрачный бизнес»

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За первые три месяца 2024 года правительство Тюменской области провело пять закупок, начальная стоимость которых превышала миллиард рублей. Все они связаны со строительством крупных объектов в регионе. URA.RU проанализировало состояние компаний, которые займутся исполнением этих контрактов. Вероятно, не стоит удивляться тому, что ключевые контракты на строительство систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки достаются естественному монополисту. Договор о строительстве канализационных очистных сооружений в Упоровском районе Тюменской области заключен с ООО «Тюмень Водоканал», которое входит в состав «Росводоканала», работающего в большом количестве регионов страны. Стоимость этого договора составила 1,1 млрд рублей, а исполнить его предстоит до конца июля 2026 года. Рассуждать о рисках компании такого масштаба бессмысленно — практически все возникающие финансовые трудности решаются в течение короткого времени. Как пример — исковой «бум», который «Тюмень Водоканал» пережило в декабре 2023 года. Тогда общая сумма судебных дел, где компания проходила ответчиком, за месяц превысила 36 млн рублей. И в течение месяца же волна сошла на нет, к январю упав до 100 тысяч. У компании родом из Ишима, ООО «Стройимпульс», в Тюменской области уже сложилась определенная репутация. Контракт на возведение поликлиники областной больницы №4 стоимостью 1,57 млрд рублей стал не первым таким масштабным проектом. Компанию в 2008 году основал на правах единственного учредителя ишимский бизнесмен Игорь Олейников. Он же является единоличным владельцеми управляющей компании «Мечта» и совладельцем «Ишимской пивоваренной компании». Обе продолжают работу, однако дела у них идут со скрипом: пивоваренная компания последние несколько лет не вылезает из убытков, а управляющая — дает минимальную для этой сферы бизнеса прибыль. На этом местные компании в списках «Королей госконтрактов» заканчиваются. Следующий победитель крупных торгов имеет курганское происхождение и не имеет опыта в работе с масштабными проектами. Первым в послужном списке станет школа в Мальково: за ее строительство компания получит 1,9 млрд рублей. ООО «Арагацстрой» была основана в Кургане в 2008 году и в настоящий момент входит в реестр квалифицированных подрядных организаций. Однако, у «курганского новичка» есть некоторые финансовые риски. Компания является ответчиком по судебным делам на 17,8 млрд рублей. Ее рентабельность не превышает 1,4% при среднем показателе по отрасли в 7,1%. По итогам 2023 года получила прибыль всего в 2,3 млн при уплаченном налоге в 13,7 млн рублей. Еще одним иногородним участником «звездной пятерки» в марте стала компания из Москвы, чьи корни уходят в ХМАО. ООО «Ремистр» занимается строительством долгожданной школы в тюменском микрорайоне «Ямальский-1». Стоимость этого контракта — 2,14 млрд рублей. ООО «Ремистр» работает на рынке промышленного и гражданского строительства с 1999 года, но за это время так и не попало в реестр квалифицированных подрядчиков. Фирму организовала некая Наталья Соляник, которой ранее принадлежала компания по продаже одежды в Сургуте. Директор фирмы, Артем Кальной, тоже имеет югорское происхождение: его ИП так же зарегистрировано в Сургуте. Последняя компания в этом списке оказалась настоящей «темной лошадкой». Некое ООО «Спецстрой» получит 1,93 млрд рублей, если доведет до завершения строительство школы в Винзилях. Скудная информация гласит, что этот подрядчик был основан Гором Егояном в Москве в 2020 году. О Егояне неизвестно практически ничего — кроме того, что в Тюмени у него есть три небольших компании, приносящие мизерные доходы. Само ООО «Спецстрой» по последним данным не имеет сотрудников, но принесло своему владельцу в 2023 году прибыль в 177 млн рублей. Последние данные об уплаченных налогах датированы 2022 годом: тогда компания отдала бюджету 3,5 млн рублей.
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