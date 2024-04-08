Рыба в России подешевеет

Путин хочет добиться этого модернизацией отрасли, которую поручил ВТБ

08 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин косвенно дал понять, что уверен в развитии рыболовецкой отрасли, что позволит сделать морскую рыбу дешевым и массовым продуктом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Морская рыба в России станет дешевле благодаря модернизации отрасли, которой занялась группа ВТБ. На встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым 8 апреля президент РФ Владимир Путин дал понять, что доволен начавшимся процессом. Уже скоро рыболовецкие компании получат отечественные современные суда, а рыба станет по-настоящему доступным и массовым продуктом, пояснили эксперты. Встреча президента Путина с главой Росрыболовства — первая с 2020 года. Тогда они встречались в разгар пандемии коронавируса, на этот раз — в разгар санкционного давления Запада практически на все отрасли экономики РФ. Но, отметил Шестаков, санкции не помешали российским рыбакам в 2023 году получить «рекордный улов за последние 30 лет — 5,3 миллиона тонн». «Наш традиционный вид — это минтай. Хорошая была и лососевая путина: добыли 609 тысяч тонн — это второй по значимости рекорд за всю историю наблюдений — 670 тысяч. Сардина (иваси) — популярная рыба у россиян — 544 тысячи тонн», — отметил Шестаков. Глава Росрыболовства Илья Шестаков оптимистично смотрит на программу пополнения рыболовного флота страны Фото: Гавриил Григоров/ТАСС По словам руководителя агентства, одно из российских рыболовецких судов установило мировой рекорд, выловив в течение года более 90 тысяч тонн. Но пока это единичный пример. Отрасль нуждается в новых судах, строительство которых идет с отставанием от график. Как отметил Шестаков, на модернизацию, запланированную до 2027 года, только на первом этапе будет направлено 300 млрд рублей. «Планируется построить 105 судов, — сообщил Шестаков. — 22 судна построено с небольшим, где-то и с большим, отставанием». Статья по теме Путин заложил новый «Ленинград» Путин попросил уточнить, с чем связано отставание от графика строительства судов» (в 2020 году отставание составляло от полугода до двух лет). «Я так понимаю, это связано не в последнюю очередь с теми санкциями, которые вводятся или введены против российского судостроения: касаются запчастей, оборудования. Новые цепочки налажены? И собственное производство развивается?» — уточнил глава государства. Шестаков подтвердил, что раньше в отечественном судостроении использовались западные технологии. Теперь «налажены поставки из дружественных стран». «Наши промышленники обратили внимание и на отечественное оборудование, — сказал он. - Многие раньше пренебрежительно к нему относились, а сейчас очень довольны. Суда, которые уже работают на промысле, построенные на наших верфях, очень хорошего качества и показывают хорошие результаты». Он добавил, что графики строительства судов же удалось выровнять. В рамках второго этапа инвестиций, по словам Шестакова, появится еще 46 современных судов и шесть логистических комплексов с мощными холодильниками и контейнерными площадками. Планируется также построить «четыре транспортных рефрижераторных судна» — на них рыба будет доставляться с промыла на берег. С пополнение рыболовного флота новыми судами эксперты ожидают, что рыба станет по-настоящему доступным и массовым продуктом Фото: Сергей Русанов © URA.RU От наличия современного рыболовецкого флота во многом зависит экономика приморских регионов (в первую очередь, это Дальний Восток и Северный бассейн — Баренцево и Белое моря и впадающие в них реки, Онежское озеро, реки и озера Карелии, Коми, НАО, Архангельской, Мурманской, Вологодской и Кировской областей): рыба — серьезная статья экспортных доходов, пояснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. И второе — морская рыба является важным продуктом для сохранения здоровья нации, поэтому она должна быть доступной. Как рассказал URA.RU бывший зампред Госкомрыболовства, эксперт отрасли Леонид Холод, суда советских времен устарели и сильно изношены. Зачастую рыболовецкие компании получали суда через зарубежных партнеров. «И таким образом попадали в зависимость от них. Наши рыбаки „таксистами“ работали на них — расплачивались рыбой, а кредиторы таким образом получали наши национальные богатства, — пояснил Холод. — Поэтому президент и принял решение об обновлении флота за счет отечественных судов, а это — возможность загрузить свои судоверфи, свою судостроительную промышленность». По словам Холода, массовое производство современных, производительных рыболовецких судов, увеличение объемов вылова рыбы потенциально должно сделать эту продукцию более дешевым (за вычетом все же инфляции) и массовым продуктом. Не менее важно — решение вопросов с логистикой, с доставкой рыбы от морских портов в разные регионы страны, дополняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. И чем больше будут объемы добычи рыбы, тем больше будет спрос на транспортировку, что тоже положительно скажется на стоимости продукции. Статья по теме Путин нашел способ обеспечить Россию гражданским флотом Эксперты считают, что перспективы отрасли весьма хорошие, и Путин косвенно продемонстрировал это своей встречей с Шестаковым. Президент показал, что у Росрыболовства нет никаких противоречий с группой ВТБ, которой по его решению в 2023 году в управление на 5 лет была передана Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Глава ВТБ Андрей Костин тогда возглавил совет директоров ОСК. «Это — кивок в сторону новой команды ОСК. Менеджеры ВТБ сильно перестраивают работу всей компании. Планы серьезные, и эта встреча Путина с Шестаковым показывает, что у главы Росрыболовства налажены отношения с новой командой», — резюмировал Еловский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Морская рыба в России станет дешевле благодаря модернизации отрасли, которой занялась группа ВТБ. На встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым 8 апреля президент РФ Владимир Путин дал понять, что доволен начавшимся процессом. Уже скоро рыболовецкие компании получат отечественные современные суда, а рыба станет по-настоящему доступным и массовым продуктом, пояснили эксперты. Встреча президента Путина с главой Росрыболовства — первая с 2020 года. Тогда они встречались в разгар пандемии коронавируса, на этот раз — в разгар санкционного давления Запада практически на все отрасли экономики РФ. Но, отметил Шестаков, санкции не помешали российским рыбакам в 2023 году получить «рекордный улов за последние 30 лет — 5,3 миллиона тонн». «Наш традиционный вид — это минтай. Хорошая была и лососевая путина: добыли 609 тысяч тонн — это второй по значимости рекорд за всю историю наблюдений — 670 тысяч. Сардина (иваси) — популярная рыба у россиян — 544 тысячи тонн», — отметил Шестаков. По словам руководителя агентства, одно из российских рыболовецких судов установило мировой рекорд, выловив в течение года более 90 тысяч тонн. Но пока это единичный пример. Отрасль нуждается в новых судах, строительство которых идет с отставанием от график. Как отметил Шестаков, на модернизацию, запланированную до 2027 года, только на первом этапе будет направлено 300 млрд рублей. «Планируется построить 105 судов, — сообщил Шестаков. — 22 судна построено с небольшим, где-то и с большим, отставанием». Путин попросил уточнить, с чем связано отставание от графика строительства судов» (в 2020 году отставание составляло от полугода до двух лет). «Я так понимаю, это связано не в последнюю очередь с теми санкциями, которые вводятся или введены против российского судостроения: касаются запчастей, оборудования. Новые цепочки налажены? И собственное производство развивается?» — уточнил глава государства. Шестаков подтвердил, что раньше в отечественном судостроении использовались западные технологии. Теперь «налажены поставки из дружественных стран». «Наши промышленники обратили внимание и на отечественное оборудование, — сказал он. - Он добавил, что графики строительства судов же удалось выровнять. В рамках второго этапа инвестиций, по словам Шестакова, появится еще 46 современных судов и шесть логистических комплексов с мощными холодильниками и контейнерными площадками. Планируется также построить «четыре транспортных рефрижераторных судна» — на них рыба будет доставляться с промыла на берег. От наличия современного рыболовецкого флота во многом зависит экономика приморских регионов (в первую очередь, это Дальний Восток и Северный бассейн — Баренцево и Белое моря и впадающие в них реки, Онежское озеро, реки и озера Карелии, Коми, НАО, Архангельской, Мурманской, Вологодской и Кировской областей): рыба — серьезная статья экспортных доходов, пояснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. И второе — морская рыба является важным продуктом для сохранения здоровья нации, поэтому она должна быть доступной. Как рассказал URA.RU бывший зампред Госкомрыболовства, эксперт отрасли Леонид Холод, суда советских времен устарели и сильно изношены. Зачастую рыболовецкие компании получали суда через зарубежных партнеров. По словам Холода, массовое производство современных, производительных рыболовецких судов, увеличение объемов вылова рыбы потенциально должно сделать эту продукцию более дешевым (за вычетом все же инфляции) и массовым продуктом. Не менее важно — решение вопросов с логистикой, с доставкой рыбы от морских портов в разные регионы страны, дополняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. И чем больше будут объемы добычи рыбы, тем больше будет спрос на транспортировку, что тоже положительно скажется на стоимости продукции. Эксперты считают, что перспективы отрасли весьма хорошие, и Путин косвенно продемонстрировал это своей встречей с Шестаковым. Президент показал, что у Росрыболовства нет никаких противоречий с группой ВТБ, которой по его решению в 2023 году в управление на 5 лет была передана Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Глава ВТБ Андрей Костин тогда возглавил совет директоров ОСК. «Это — кивок в сторону новой команды ОСК. Менеджеры ВТБ сильно перестраивают работу всей компании. Планы серьезные, и эта встреча Путина с Шестаковым показывает, что у главы Росрыболовства налажены отношения с новой командой», — резюмировал Еловский.