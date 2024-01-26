Путин заложил новый «Ленинград»

После окончания строительства его ждут суровые испытания

26 января 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

На Балтийском заводе президент РФ Владимир Путин заложил новый атомный ледокол «Ленинград», названный так в честь 80-летия полного снятия фашистской блокады города на Неве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне 80-летия полного снятия блокады Ленинграда президент Владимир Путин приехал в родной город, чтобы заложить новый «Ленинград». Это будет один из серии современных мощных атомных ледоколов. В проекте участвуют Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и «Росатом», финансирует его банк ВТБ. Строительством занимается Балтийский завод, со стапелей которого уже сошло три подобных ледокола. Этим судам предстоит работать в самых сложных условиях. Каким будет новый ледокол, на Балтийском заводе пока можно увидеть только на аншлагах. Впрочем, похожие корабли в составе ледокольного флота России уже есть — «Арктика», «Сибирь», «Урал». Увидеть, как будет выглядеть будущий ледокол «Ленинград» пока можно только на картинке Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путин объяснил, почему новый корабль, способный проходить через льды толщиной почти 3 метра, получил имя «Ленинград» — в честь города, который пережил 872 дня фашистской блокады. «Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу Ленинграда, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов», — заявил Путин. По словам президента, строительство нового ледокола — это «еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны». «Ленинград» будет работать на Северном морском пути, обеспечивая «надежное, устойчивое судоходство в сложных, труднодоступных арктических широтах». «У России сегодня уникальный, самый большой ледокольный флот в мире, — подчеркнул президент. — И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов глобального уровня, для международного сотрудничества». Рабочие, которые оказались на церемонии закладки «Ленинграда», после ее окончания долго не могли поверить, что история современного ледокольного флота будет твориться и их руками Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путин признался, что верит в возможности судостроителей, всех, кто задействован в проекте. «Это значит, что уже в скором будущем ледокол „Ленинград“ отправится нести вахту в Арктику. Он будет гордо носить свое славное имя и долгие годы работать на благо всей России», — убежден президент. Заказчик проекта глава «Росатома» Алексей Лихачев напомнил, что здесь же, на стапелях Балтийского завода, стоит «Чукотка», а на воде достраивается «Якутия» — корабли той же серии. Путин добавил: «В 2025 году заложим еще один ледокол такого же класса, и назовем его „Сталинград“». Председателю совета директоров ОСК, главе ВТБ Андрею Костину оставалось только пообещать, что ледокол будет построен в срок и с хорошим качеством. Он попросил у Путина разрешения установить закладную доску на стене первого отсека будущего корабля. Отвертки в руки вместе с самим Костиным взяли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Росатома» Алексей Лихачев. Президент отошел в сторону и наблюдал за процессом. Ледокол «Красин» пришвартованным стоит недалеко от Балтийского завода, со стапелей которого сходят новейшие суда, способные прокладывать путь во льдах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Атомный ледокол «Ленинград» изначально должен был называться «Камчатка». Его решили переименовать в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда — с этой просьбой к президенту обратились ветераны войны и блокадники. Путин поддержал инициативу. То же самое произошло с его «братом-близнецом» — ледоколом «Сахалин». Это его упоминал сегодня президент — этот корабль и будет называться «Сталинград». В современной геополитической обстановке и на фоне новой логистической картины в мировой торговле Севморпуть становится стратегическим — он короткий и безопасный. Поэтому, пояснил URA.RU гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, ледокольный флот для России является важнейшим конкурентным преимуществом. Отсюда и особое внимание президента к строительству новых судов такого типа. История Балтийского завода тянется со времен царя Александра II. Корпуса той поры резко отличаются от построек советского времени Личное участие Путина в закладке ледокола «Ленинград», по мнению профессора Института госслужбы управления РАНХиГС Вадима Евсеева, демонстрирует то, что является приоритетом для страны. «По статистике, проводка по Севморпути дешевле на 40%, чем через Азию. Поэтому Путин лично был на заводе и тем самым подтвердил особое внимание к ледокольному судостроению и судостроению вообще», — отметил Евсеев. Балтийский завод, где будет построен «Ленинград», фактически переживает свое второе рождение. Он был основан в Петербурге спустя пару месяцев после поражения России в первой Крымской войне — в 1856 году. Тогда Империи важно было сохранить свой статус великой морской державы, а для этого нужно было модернизировать флот. Сейчас предприятие вновь стало одним из главных в процессе восстановления и раскрутки всей судостроительной отрасли страны. «Росатом» под руководством Алексея Лихачева — основной заказчик Балтийского завода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Его основным заказчиком является «Росатом», который планировал купить контрольный пакет акций Балтийского завода у ОСК. В январе 2023 года о готовящейся сделке заявил экс-руководитель ОСК Алексей Рахманов. Однако в августе Путин передал всю ОСК в доверительное управление ВТБ, о чем сообщил на встрече с главой банка Андреем Костиным. «Это связано с финансовым оздоровлением компании. Это без всякого преувеличения — вызов», — сказал Путин. Уже в сентябре в интервью РБК Костин заявил, что продажи не будет: Балтийский завод, основной актив ОСК в Петербурге, останется в структуре госкорпорации. Тем более что этой продажей «финансовые дыры» в бюджете ОСК закрыть бы не удалось: по словам главы ВТБ, которые приводит РБК, все контракты корпорации убыточные, а отрасль находится «на подсосе государства». Этим он лишний раз подтвердил критику самого президента в адрес бывшего руководства ОСК, с которой Путин обрушился на Рахманова годом ранее. В ноябре 2023-го Костин доложил президенту о первых результатах аудита: заказы есть (причем солидные), но мощностей, технологий и кадров не хватает. На главу ВТБ Андрея Костина президент фактически возложил задачу — возродить судостроительную отрасль страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несколько дней назад ОСК сообщила о планах построить около 600 гражданских судов до 2035 года, в том числе 5 ледоколов. Однако закрыть потребности ледокольной отрасли это не сможет: если в декабре 2022 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил о 70 ледоколах, которые нужны для обеспечения перевозок по Севморпути, то в сентябре 2023 вице-премьер Денис Мантуров называл цифру 120 судов. Дирекция Севморпути оценивает потребность в 160 ледоколов уже к 2030 году. Учитывая такой запрос и «особое внимание к отрасли лично президента», ВТБ не торопится продавать Балтийский завод, говорит политолог Алексей Мухин. «Он пытается определить пользу, которую тот или иной актив будет приносить системе в целом. Возможно, сделка [с «Росатомом»] состоится позже. Но на данном этапе у Костина большие планы, и ему надо понять, насколько они реализуемы. Особенно в судостроении — очень чувствительной отрасли, которая находится под прямым контролем президента», — пояснил Мухин. По словам президента Центра стратегических разработок Владислава Онищенко, сохранение Балтийского завода в структуре профильного объединения способно дать «больший эффект», чем в случае «вертикального интегрирования» в структуру «Росатома». Это позволит комплексно подходить к решению проблем в отрасли, которая после развала СССР долгое время не была в приоритете, говорит Онищенко. Путину важно изменить ситуацию: для этого нужно модернизировать существующие верфи, заменить оборудование и подготовить кадры. Новость по теме Путин анонсировал закладку ледокола «Сталинград» в 2025 году Также нужно финансирование, с которым должен помочь ВТБ, что и показал Путин своим визитом на Балтийский завод. Профессор Вадим Евсеев считает, что президент еще раз дал понять: он не «слезет» с Костина. «Можно говорить о создании финансово-промышленного комплекса, где Костину поручено контролировать финансовые потоки, определять стратегию развития судостроительной отрасли. Сегодня президенту важно было увидеть и услышать первые результаты», — сказал Евсеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Накануне 80-летия полного снятия блокады Ленинграда президент Владимир Путин приехал в родной город, чтобы заложить новый «Ленинград». Это будет один из серии современных мощных атомных ледоколов. В проекте участвуют Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и «Росатом», финансирует его банк ВТБ. Строительством занимается Балтийский завод, со стапелей которого уже сошло три подобных ледокола. Этим судам предстоит работать в самых сложных условиях. Каким будет новый ледокол, на Балтийском заводе пока можно увидеть только на аншлагах. Впрочем, похожие корабли в составе ледокольного флота России уже есть — «Арктика», «Сибирь», «Урал». Путин объяснил, почему новый корабль, способный проходить через льды толщиной почти 3 метра, получил имя «Ленинград» — в честь города, который пережил 872 дня фашистской блокады. «Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу Ленинграда, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов», — заявил Путин. По словам президента, строительство нового ледокола — это «еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны». «Ленинград» будет работать на Северном морском пути, обеспечивая «надежное, устойчивое судоходство в сложных, труднодоступных арктических широтах». Путин признался, что верит в возможности судостроителей, всех, кто задействован в проекте. «Это значит, что уже в скором будущем ледокол „Ленинград“ отправится нести вахту в Арктику. Он будет гордо носить свое славное имя и долгие годы работать на благо всей России», — убежден президент. Заказчик проекта глава «Росатома» Алексей Лихачев напомнил, что здесь же, на стапелях Балтийского завода, стоит «Чукотка», а на воде достраивается «Якутия» — корабли той же серии. Путин добавил: «В 2025 году заложим еще один ледокол такого же класса, и назовем его „Сталинград“». Председателю совета директоров ОСК, главе ВТБ Андрею Костину оставалось только пообещать, что ледокол будет построен в срок и с хорошим качеством. Он попросил у Путина разрешения установить закладную доску на стене первого отсека будущего корабля. Отвертки в руки вместе с самим Костиным взяли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Росатома» Алексей Лихачев. Президент отошел в сторону и наблюдал за процессом. Атомный ледокол «Ленинград» изначально должен был называться «Камчатка». Его решили переименовать в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда — с этой просьбой к президенту обратились ветераны войны и блокадники. Путин поддержал инициативу. То же самое произошло с его «братом-близнецом» — ледоколом «Сахалин». Это его упоминал сегодня президент — этот корабль и будет называться «Сталинград». В современной геополитической обстановке и на фоне новой логистической картины в мировой торговле Севморпуть становится стратегическим — он короткий и безопасный. Поэтому, пояснил URA.RU гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, ледокольный флот для России является важнейшим конкурентным преимуществом. Отсюда и особое внимание президента к строительству новых судов такого типа. Личное участие Путина в закладке ледокола «Ленинград», по мнению профессора Института госслужбы управления РАНХиГС Вадима Евсеева, демонстрирует то, что является приоритетом для страны. «По статистике, проводка по Севморпути дешевле на 40%, чем через Азию. Поэтому Путин лично был на заводе и тем самым подтвердил особое внимание к ледокольному судостроению и судостроению вообще», — отметил Евсеев. Балтийский завод, где будет построен «Ленинград», фактически переживает свое второе рождение. Он был основан в Петербурге спустя пару месяцев после поражения России в первой Крымской войне — в 1856 году. Тогда Империи важно было сохранить свой статус великой морской державы, а для этого нужно было модернизировать флот. Сейчас предприятие вновь стало одним из главных в процессе восстановления и раскрутки всей судостроительной отрасли страны. Его основным заказчиком является «Росатом», который планировал купить контрольный пакет акций Балтийского завода у ОСК. В январе 2023 года о готовящейся сделке заявил экс-руководитель ОСК Алексей Рахманов. Однако в августе Путин передал всю ОСК в доверительное управление ВТБ, о чем сообщил на встрече с главой банка Андреем Костиным. «Это связано с финансовым оздоровлением компании. Это без всякого преувеличения — вызов», — сказал Путин. Уже в сентябре в интервью РБК Костин заявил, что продажи не будет: Балтийский завод, основной актив ОСК в Петербурге, останется в структуре госкорпорации. Тем более что этой продажей «финансовые дыры» в бюджете ОСК закрыть бы не удалось: по словам главы ВТБ, которые приводит РБК, все контракты корпорации убыточные, а отрасль находится «на подсосе государства». Этим он лишний раз подтвердил критику самого президента в адрес бывшего руководства ОСК, с которой Путин обрушился на Рахманова годом ранее. В ноябре 2023-го Костин доложил президенту о первых результатах аудита: заказы есть (причем солидные), но мощностей, технологий и кадров не хватает. Несколько дней назад ОСК сообщила о планах построить около 600 гражданских судов до 2035 года, в том числе 5 ледоколов. Однако закрыть потребности ледокольной отрасли это не сможет: если в декабре 2022 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил о 70 ледоколах, которые нужны для обеспечения перевозок по Севморпути, то в сентябре 2023 вице-премьер Денис Мантуров называл цифру 120 судов. Дирекция Севморпути оценивает потребность в 160 ледоколов уже к 2030 году. Учитывая такой запрос и «особое внимание к отрасли лично президента», ВТБ не торопится продавать Балтийский завод, говорит политолог Алексей Мухин. «Он пытается определить пользу, которую тот или иной актив будет приносить системе в целом. По словам президента Центра стратегических разработок Владислава Онищенко, сохранение Балтийского завода в структуре профильного объединения способно дать «больший эффект», чем в случае «вертикального интегрирования» в структуру «Росатома». Это позволит комплексно подходить к решению проблем в отрасли, которая после развала СССР долгое время не была в приоритете, говорит Онищенко. Путину важно изменить ситуацию: для этого нужно модернизировать существующие верфи, заменить оборудование и подготовить кадры. Также нужно финансирование, с которым должен помочь ВТБ, что и показал Путин своим визитом на Балтийский завод. Профессор Вадим Евсеев считает, что президент еще раз дал понять: он не «слезет» с Костина. «Можно говорить о создании финансово-промышленного комплекса, где Костину поручено контролировать финансовые потоки, определять стратегию развития судостроительной отрасли. Сегодня президенту важно было увидеть и услышать первые результаты», — сказал Евсеев.