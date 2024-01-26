Путин заложил новый «Ленинград»

Накануне 80-летия полного снятия блокады Ленинграда президент Владимир Путин приехал в родной город, чтобы заложить новый «Ленинград». Это будет один из серии современных мощных атомных ледоколов. В проекте участвуют Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и «Росатом», финансирует его банк ВТБ. Строительством занимается Балтийский завод, со стапелей которого уже сошло три подобных ледокола. Этим судам предстоит работать в самых сложных условиях.
Каким будет новый ледокол, на Балтийском заводе пока можно увидеть только на аншлагах. Впрочем, похожие корабли в составе ледокольного флота России уже есть — «Арктика», «Сибирь», «Урал».
Увидеть, как будет выглядеть будущий ледокол «Ленинград» пока можно только на картинке
Путин объяснил, почему новый корабль, способный проходить через льды толщиной почти 3 метра, получил имя «Ленинград» — в честь города, который пережил 872 дня фашистской блокады. «Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу Ленинграда, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов», — заявил Путин.
По словам президента, строительство нового ледокола — это «еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны». «Ленинград» будет работать на Северном морском пути, обеспечивая «надежное, устойчивое судоходство в сложных, труднодоступных арктических широтах».
«У России сегодня уникальный, самый большой ледокольный флот в мире, — подчеркнул президент. — И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов глобального уровня, для международного сотрудничества».
Рабочие, которые оказались на церемонии закладки «Ленинграда», после ее окончания долго не могли поверить, что история современного ледокольного флота будет твориться и их руками
Путин признался, что верит в возможности судостроителей, всех, кто задействован в проекте. «Это значит, что уже в скором будущем ледокол „Ленинград“ отправится нести вахту в Арктику. Он будет гордо носить свое славное имя и долгие годы работать на благо всей России», — убежден президент.
Заказчик проекта глава «Росатома» Алексей Лихачев напомнил, что здесь же, на стапелях Балтийского завода, стоит «Чукотка», а на воде достраивается «Якутия» — корабли той же серии. Путин добавил: «В 2025 году заложим еще один ледокол такого же класса, и назовем его „Сталинград“».
Председателю совета директоров ОСК, главе ВТБ Андрею Костину оставалось только пообещать, что ледокол будет построен в срок и с хорошим качеством. Он попросил у Путина разрешения установить закладную доску на стене первого отсека будущего корабля. Отвертки в руки вместе с самим Костиным взяли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Росатома» Алексей Лихачев. Президент отошел в сторону и наблюдал за процессом.
Ледокол «Красин» пришвартованным стоит недалеко от Балтийского завода, со стапелей которого сходят новейшие суда, способные прокладывать путь во льдах
Атомный ледокол «Ленинград» изначально должен был называться «Камчатка». Его решили переименовать в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда — с этой просьбой к президенту обратились ветераны войны и блокадники. Путин поддержал инициативу. То же самое произошло с его «братом-близнецом» — ледоколом «Сахалин». Это его упоминал сегодня президент — этот корабль и будет называться «Сталинград».
В современной геополитической обстановке и на фоне новой логистической картины в мировой торговле Севморпуть становится стратегическим — он короткий и безопасный. Поэтому, пояснил URA.RU гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, ледокольный флот для России является важнейшим конкурентным преимуществом. Отсюда и особое внимание президента к строительству новых судов такого типа.
История Балтийского завода тянется со времен царя Александра II. Корпуса той поры резко отличаются от построек советского времени
Личное участие Путина в закладке ледокола «Ленинград», по мнению профессора Института госслужбы управления РАНХиГС Вадима Евсеева, демонстрирует то, что является приоритетом для страны. «По статистике, проводка по Севморпути дешевле на 40%, чем через Азию. Поэтому Путин лично был на заводе и тем самым подтвердил особое внимание к ледокольному судостроению и судостроению вообще», — отметил Евсеев.
Балтийский завод, где будет построен «Ленинград», фактически переживает свое второе рождение. Он был основан в Петербурге спустя пару месяцев после поражения России в первой Крымской войне — в 1856 году. Тогда Империи важно было сохранить свой статус великой морской державы, а для этого нужно было модернизировать флот. Сейчас предприятие вновь стало одним из главных в процессе восстановления и раскрутки всей судостроительной отрасли страны.
«Росатом» под руководством Алексея Лихачева — основной заказчик Балтийского завода
Его основным заказчиком является «Росатом», который планировал купить контрольный пакет акций Балтийского завода у ОСК. В январе 2023 года о готовящейся сделке заявил экс-руководитель ОСК Алексей Рахманов. Однако в августе Путин передал всю ОСК в доверительное управление ВТБ, о чем сообщил на встрече с главой банка Андреем Костиным. «Это связано с финансовым оздоровлением компании. Это без всякого преувеличения — вызов», — сказал Путин.
Уже в сентябре в интервью РБК Костин заявил, что продажи не будет: Балтийский завод, основной актив ОСК в Петербурге, останется в структуре госкорпорации. Тем более что этой продажей «финансовые дыры» в бюджете ОСК закрыть бы не удалось: по словам главы ВТБ, которые приводит РБК, все контракты корпорации убыточные, а отрасль находится «на подсосе государства». Этим он лишний раз подтвердил критику самого президента в адрес бывшего руководства ОСК, с которой Путин обрушился на Рахманова годом ранее. В ноябре 2023-го Костин доложил президенту о первых результатах аудита: заказы есть (причем солидные), но мощностей, технологий и кадров не хватает.
На главу ВТБ Андрея Костина президент фактически возложил задачу — возродить судостроительную отрасль страны
Несколько дней назад ОСК сообщила о планах построить около 600 гражданских судов до 2035 года, в том числе 5 ледоколов. Однако закрыть потребности ледокольной отрасли это не сможет: если в декабре 2022 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил о 70 ледоколах, которые нужны для обеспечения перевозок по Севморпути, то в сентябре 2023 вице-премьер Денис Мантуров называл цифру 120 судов. Дирекция Севморпути оценивает потребность в 160 ледоколов уже к 2030 году.
Учитывая такой запрос и «особое внимание к отрасли лично президента», ВТБ не торопится продавать Балтийский завод, говорит политолог Алексей Мухин. «Он пытается определить пользу, которую тот или иной актив будет приносить системе в целом.
Возможно, сделка [с «Росатомом»] состоится позже. Но на данном этапе у Костина большие планы, и ему надо понять, насколько они реализуемы. Особенно в судостроении — очень чувствительной отрасли, которая находится под прямым контролем президента», — пояснил Мухин.
По словам президента Центра стратегических разработок Владислава Онищенко, сохранение Балтийского завода в структуре профильного объединения способно дать «больший эффект», чем в случае «вертикального интегрирования» в структуру «Росатома». Это позволит комплексно подходить к решению проблем в отрасли, которая после развала СССР долгое время не была в приоритете, говорит Онищенко. Путину важно изменить ситуацию: для этого нужно модернизировать существующие верфи, заменить оборудование и подготовить кадры.
Также нужно финансирование, с которым должен помочь ВТБ, что и показал Путин своим визитом на Балтийский завод. Профессор Вадим Евсеев считает, что президент еще раз дал понять: он не «слезет» с Костина. «Можно говорить о создании финансово-промышленного комплекса, где Костину поручено контролировать финансовые потоки, определять стратегию развития судостроительной отрасли. Сегодня президенту важно было увидеть и услышать первые результаты», — сказал Евсеев.
Накануне 80-летия полного снятия блокады Ленинграда президент Владимир Путин приехал в родной город, чтобы заложить новый «Ленинград». Это будет один из серии современных мощных атомных ледоколов. В проекте участвуют Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и «Росатом», финансирует его банк ВТБ. Строительством занимается Балтийский завод, со стапелей которого уже сошло три подобных ледокола. Этим судам предстоит работать в самых сложных условиях. Каким будет новый ледокол, на Балтийском заводе пока можно увидеть только на аншлагах. Впрочем, похожие корабли в составе ледокольного флота России уже есть — «Арктика», «Сибирь», «Урал». Путин объяснил, почему новый корабль, способный проходить через льды толщиной почти 3 метра, получил имя «Ленинград» — в честь города, который пережил 872 дня фашистской блокады. «Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу Ленинграда, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов», — заявил Путин. По словам президента, строительство нового ледокола — это «еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны». «Ленинград» будет работать на Северном морском пути, обеспечивая «надежное, устойчивое судоходство в сложных, труднодоступных арктических широтах». Путин признался, что верит в возможности судостроителей, всех, кто задействован в проекте. «Это значит, что уже в скором будущем ледокол „Ленинград“ отправится нести вахту в Арктику. Он будет гордо носить свое славное имя и долгие годы работать на благо всей России», — убежден президент. Заказчик проекта глава «Росатома» Алексей Лихачев напомнил, что здесь же, на стапелях Балтийского завода, стоит «Чукотка», а на воде достраивается «Якутия» — корабли той же серии. Путин добавил: «В 2025 году заложим еще один ледокол такого же класса, и назовем его „Сталинград“». Председателю совета директоров ОСК, главе ВТБ Андрею Костину оставалось только пообещать, что ледокол будет построен в срок и с хорошим качеством. Он попросил у Путина разрешения установить закладную доску на стене первого отсека будущего корабля. Отвертки в руки вместе с самим Костиным взяли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Росатома» Алексей Лихачев. Президент отошел в сторону и наблюдал за процессом. Атомный ледокол «Ленинград» изначально должен был называться «Камчатка». Его решили переименовать в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда — с этой просьбой к президенту обратились ветераны войны и блокадники. Путин поддержал инициативу. То же самое произошло с его «братом-близнецом» — ледоколом «Сахалин». Это его упоминал сегодня президент — этот корабль и будет называться «Сталинград». В современной геополитической обстановке и на фоне новой логистической картины в мировой торговле Севморпуть становится стратегическим — он короткий и безопасный. Поэтому, пояснил URA.RU гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, ледокольный флот для России является важнейшим конкурентным преимуществом. Отсюда и особое внимание президента к строительству новых судов такого типа. Личное участие Путина в закладке ледокола «Ленинград», по мнению профессора Института госслужбы управления РАНХиГС Вадима Евсеева, демонстрирует то, что является приоритетом для страны. «По статистике, проводка по Севморпути дешевле на 40%, чем через Азию. Поэтому Путин лично был на заводе и тем самым подтвердил особое внимание к ледокольному судостроению и судостроению вообще», — отметил Евсеев. Балтийский завод, где будет построен «Ленинград», фактически переживает свое второе рождение. Он был основан в Петербурге спустя пару месяцев после поражения России в первой Крымской войне — в 1856 году. Тогда Империи важно было сохранить свой статус великой морской державы, а для этого нужно было модернизировать флот. Сейчас предприятие вновь стало одним из главных в процессе восстановления и раскрутки всей судостроительной отрасли страны. Его основным заказчиком является «Росатом», который планировал купить контрольный пакет акций Балтийского завода у ОСК. В январе 2023 года о готовящейся сделке заявил экс-руководитель ОСК Алексей Рахманов. Однако в августе Путин передал всю ОСК в доверительное управление ВТБ, о чем сообщил на встрече с главой банка Андреем Костиным. «Это связано с финансовым оздоровлением компании. Это без всякого преувеличения — вызов», — сказал Путин. Уже в сентябре в интервью РБК Костин заявил, что продажи не будет: Балтийский завод, основной актив ОСК в Петербурге, останется в структуре госкорпорации. Тем более что этой продажей «финансовые дыры» в бюджете ОСК закрыть бы не удалось: по словам главы ВТБ, которые приводит РБК, все контракты корпорации убыточные, а отрасль находится «на подсосе государства». Этим он лишний раз подтвердил критику самого президента в адрес бывшего руководства ОСК, с которой Путин обрушился на Рахманова годом ранее. В ноябре 2023-го Костин доложил президенту о первых результатах аудита: заказы есть (причем солидные), но мощностей, технологий и кадров не хватает. Несколько дней назад ОСК сообщила о планах построить около 600 гражданских судов до 2035 года, в том числе 5 ледоколов. Однако закрыть потребности ледокольной отрасли это не сможет: если в декабре 2022 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил о 70 ледоколах, которые нужны для обеспечения перевозок по Севморпути, то в сентябре 2023 вице-премьер Денис Мантуров называл цифру 120 судов. Дирекция Севморпути оценивает потребность в 160 ледоколов уже к 2030 году. Учитывая такой запрос и «особое внимание к отрасли лично президента», ВТБ не торопится продавать Балтийский завод, говорит политолог Алексей Мухин. «Он пытается определить пользу, которую тот или иной актив будет приносить системе в целом. По словам президента Центра стратегических разработок Владислава Онищенко, сохранение Балтийского завода в структуре профильного объединения способно дать «больший эффект», чем в случае «вертикального интегрирования» в структуру «Росатома». Это позволит комплексно подходить к решению проблем в отрасли, которая после развала СССР долгое время не была в приоритете, говорит Онищенко. Путину важно изменить ситуацию: для этого нужно модернизировать существующие верфи, заменить оборудование и подготовить кадры. Также нужно финансирование, с которым должен помочь ВТБ, что и показал Путин своим визитом на Балтийский завод. Профессор Вадим Евсеев считает, что президент еще раз дал понять: он не «слезет» с Костина. «Можно говорить о создании финансово-промышленного комплекса, где Костину поручено контролировать финансовые потоки, определять стратегию развития судостроительной отрасли. Сегодня президенту важно было увидеть и услышать первые результаты», — сказал Евсеев.