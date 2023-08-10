Путин нашел способ обеспечить Россию гражданским флотом

Решить застарелую проблему поможет новая приватизация госимущества

10 августа 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Гражданский флот России получил шанс на развитие Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Президент Владимир Путин нашел способ обеспечить Россию гражданским флотом. К решению застарелой проблемы он подключил один из крупнейших банков страны — ВТБ, которому передается контрольный пакет Объединенной судостроительной корпорации, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Путина с главой ВТБ Андреем Костиным 10 августа. Аналитики видят в этом старт новой приватизации, которую еще в апреле и предлагал провести сам Костин. С главой ВТБ Путин, казалось, неожиданно решил встретиться второй раз за один месяц (предыдущий визит Костина в Кремль состоялся 11 июля). Но повод оказался действительно серьезным: президент объявил о передаче ВТБ госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации. «С таким предложением вышло правительство. Я его поддерживаю. Знаю, что с вами коллеги тоже об этом говорили, прорабатывали предварительно», — начал разговор Путин. Глава ВТБ Андрей Костин еще в апреле предложил начать новую приватизацию, а уже в августе первым получил в управление важнейший для государства актив Фото: Владимир Андреев © URA.RU Костин поблагодарил за доверие и признался, что это стало для него неожиданностью. «Мы хорошо знаем эту организацию. Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования. Там стоит много задач, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные», — заявил глава ВТБ. С тем, что «проблем и вопросов много», согласился и президент. При этом он подчеркнул, ОСК — это «работающая структура и в целом набирающая темп в этой работе». «Есть вопросы, требующие особого внимания. Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением корпорации. Поддержка в этом должна быть обеспечена со стороны правительства. Я очень рассчитываю на то, что ваши специалисты справятся. Конечно, это вызов, это серьезно, это целая отрасль», — подчеркнул Путин. Эксперты считают, что передача ВТБ госактивов ОСК позволит стимулировать развитие гражданского флота страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В решении о передаче госпакета акций ОСК ВТБ эксперты видят старт новой приватизации в стране, направленный на стимулирование наиболее важных, но финансово затратных отраслей экономики. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что именно Костин был одним из тех, кто предложил ее провести. Действительно в апреле 2023 года в РБК вышла статья главы ВТБ, в которой он заявил, что финансирование приоритетных проектов в России может быть обеспечено двумя способами: за счет расширения госдолга и за счет приватизации. Среди приоритетов (а всего их выделено три) на первое место Костин поставил «оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожной и портовой, на Восток и Юг» и «перезапуск целых отраслей промышленности на базе активного внедрения инновационных решений и импортозамещение высоких технологий». По словам политолога Журавлева, передачей госпакета акций ОСК под контроль ВТБ президент использует рыночные механизмы. Он надеется таким образом увеличить приток капитала в судостроительную отрасль. «Если проект очень большой, нужен инвестор, которому этот проект будет по плечу. У государства такая ситуация, что развивать отрасль надо, а прямых бюджетных дотаций не хватает», — пояснил политолог. Россия нуждается в обновлении и расширении гражданского и торгового флота, отметил директор Института нового общества Василий Колташов. Чтобы решить эту проблему, необходимы инвестиции, и для этого Путин прибегнул к помощи одного из крупнейших финансовых институтов страны. «Не хватает судов на Каспии, на Волге, огромная потребность в судах — круизных, торговых — на Дальнем Востоке, для Северного морского пути. Это задача экономическая. Нужно, чтобы кредитование ОСК осуществлялось активно и по комфортным ставкам», — полагает экономист. Новость по теме Путин: ВТБ получит контрольный пакет акций объединенной судостроительной корпорации Фактически Путин поручил Костину контролировать процесс крупнейших за последние годы финансовых вливаний в судостроительную отрасль. Тем самым он показал, что доверяет главе ВТБ, считает профессор Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Вадим Евсеев. «Речь идет о финансовом контроле. Именно через этот банк пойдут большие денежные потоки, которые требуют контроля со стороны доверенного лица [президента]. Кроме того, именно за Путиным рычаги влияния, и он сможет инициировать какие-то финансовые преференции, которые стимулируют развитие ОСК», — резюмировал Евсеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин нашел способ обеспечить Россию гражданским флотом. К решению застарелой проблемы он подключил один из крупнейших банков страны — ВТБ, которому передается контрольный пакет Объединенной судостроительной корпорации, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Путина с главой ВТБ Андреем Костиным 10 августа. Аналитики видят в этом старт новой приватизации, которую еще в апреле и предлагал провести сам Костин. С главой ВТБ Путин, казалось, неожиданно решил встретиться второй раз за один месяц (предыдущий визит Костина в Кремль состоялся 11 июля). Но повод оказался действительно серьезным: президент объявил о передаче ВТБ госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации. «С таким предложением вышло правительство. Я его поддерживаю. Знаю, что с вами коллеги тоже об этом говорили, прорабатывали предварительно», — начал разговор Путин. Костин поблагодарил за доверие и признался, что это стало для него неожиданностью. «Мы хорошо знаем эту организацию. Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования. Там стоит много задач, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные», — заявил глава ВТБ. С тем, что «проблем и вопросов много», согласился и президент. При этом он подчеркнул, ОСК — это «работающая структура и в целом набирающая темп в этой работе». «Есть вопросы, требующие особого внимания. Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением корпорации. Поддержка в этом должна быть обеспечена со стороны правительства. Я очень рассчитываю на то, что ваши специалисты справятся. Конечно, это вызов, это серьезно, это целая отрасль», — подчеркнул Путин. В решении о передаче госпакета акций ОСК ВТБ эксперты видят старт новой приватизации в стране, направленный на стимулирование наиболее важных, но финансово затратных отраслей экономики. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что именно Костин был одним из тех, кто предложил ее провести. Действительно в апреле 2023 года в РБК вышла статья главы ВТБ, в которой он заявил, что финансирование приоритетных проектов в России может быть обеспечено двумя способами: за счет расширения госдолга и за счет приватизации. Среди приоритетов (а всего их выделено три) на первое место Костин поставил «оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожной и портовой, на Восток и Юг» и «перезапуск целых отраслей промышленности на базе активного внедрения инновационных решений и импортозамещение высоких технологий». По словам политолога Журавлева, передачей госпакета акций ОСК под контроль ВТБ президент использует рыночные механизмы. Он надеется таким образом увеличить приток капитала в судостроительную отрасль. Россия нуждается в обновлении и расширении гражданского и торгового флота, отметил директор Института нового общества Василий Колташов. Чтобы решить эту проблему, необходимы инвестиции, и для этого Путин прибегнул к помощи одного из крупнейших финансовых институтов страны. «Не хватает судов на Каспии, на Волге, огромная потребность в судах — круизных, торговых — на Дальнем Востоке, для Северного морского пути. Это задача экономическая. Нужно, чтобы кредитование ОСК осуществлялось активно и по комфортным ставкам», — полагает экономист. Фактически Путин поручил Костину контролировать процесс крупнейших за последние годы финансовых вливаний в судостроительную отрасль. Тем самым он показал, что доверяет главе ВТБ, считает профессор Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Вадим Евсеев. «Речь идет о финансовом контроле. Именно через этот банк пойдут большие денежные потоки, которые требуют контроля со стороны доверенного лица [президента]. Кроме того, именно за Путиным рычаги влияния, и он сможет инициировать какие-то финансовые преференции, которые стимулируют развитие ОСК», — резюмировал Евсеев.