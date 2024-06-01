Школьница стала инвалидом после жуткого ДТП под Нижней Турой

Кира Казаринова хотела стать дизайнером, но все ее планы рухнули в один день

02 июня 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Кира находилась в Toyota Auris, когда автомобиль опрокинулся Фото: telegram-канал УГИБДД по Свердловской области Жуткая авария осенью 2023-го разделила жизнь 17-летней Киры Казариновой на «до» и «после». В результате ДТП, в котором Toyota Auris с молодыми людьми опрокинулась на трассе, Кира получила травмы позвоночника. Сейчас она передвигается на инвалидном кресле. Нужна реабилитация. Ее стоимость — 528 тысяч рублей, таких денег у семьи нет. История Киры, которая учится заново жить после трагедии, — в материале URA.RU. Кира с детства проявляла любознательность и уверенность в себе. Ее дружелюбие и смелость помогали находить общий язык с окружающими. «С самых ранних лет дочка показывала интерес к творчеству, а школьные годы углубили ее страсть к рисованию и дизайну», — вспоминает Анастасия — мама Киры. Несмотря на увлечение художественным конструированием, она выбрала более практичную специальность и поступила в Исовский геологоразведочный техникум. Через год после поступления жизнь Киры изменилась навсегда. Анастасия старается всячески отвлекать дочь от негативных мыслей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трагическое событие произошло в деревне Малая Именная. Вечером 6 октября автомобиль Toyota Auris с пассажирами опрокинулся на трассе Кушва — Нижняя Тура. В результате аварии пострадали четыре человека, трое из которых смогли выбраться из автомобиля самостоятельно. Кира, четвертая пострадавшая в ДТП, оказалась зажатой в поврежденной машине и нуждалась в экстренной помощи спасателей. Анастасия до сих пор не может вспомнить тот момент, когда узнала о происшествии. «Помню лишь то, что неслась к дочери сломя голову. Боялась, что могу потерять ее». Киру госпитализировали в Детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге. «Довезли в „девятку“, все сделали. МРТ показало перелом трех шейных позвонков». Кира ждала более пяти часов, пока решался вопрос, какая больница сможет принять ее на лечение. В итоге девочку транспортировали в горбольницу №36. «Когда мы туда приехали, врачи сказали, что мы прибыли слишком поздно». Хирурги несколько часов оперировали Киру, но прогнозов не давали (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Казариновой провели сложную операцию. «Мне тогда сказали: команда борется за жизнь Киры, и мечтать о том, что она сможет двигаться, не стоит. Пациент оказался слишком тяжелым». Анастасия провела шесть тревожных часов в ожидании за дверью операционной. «Помню, что боялась услышать от врачей плохие новости». Несмотря на стабильное состояние Киры сразу после операции, позже состояние ухудшилось. Но врачам удалось стабилизировать ситуацию. Затем Кира проходила курс реабилитации в Клиническом институте мозга в Березовском. «В КИМе мне понравилось. Все доктора относились с теплотой. Там у меня появились первые успехи. Например, одна рука начала немного двигаться. Я благодарна медикам. Без их рекомендаций прогресса бы не было, в этом я уверена. Они дали мне ценные советы, которым я стараюсь следовать дома», — говорит уже сама Кира. Она столкнулась с равнодушием со стороны бывших друзей, которые не проявили интереса к ее состоянию после трагедии. Отношения со многими из них оборвались, и лишь одна подруга продолжает оставаться рядом. Особенно девушку разочаровало поведение бывшего парня. Он был с ней в машине в момент трагедии, а после прекратил общение. «Для меня это стало тяжелым испытанием. Я тогда очень нуждалась в его поддержке и сочувствии. Первое время я очень злилась на него, но теперь уже забыла. Пусть это будет на его совести». Кира старается выполнять все рекомендации врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главная цель у Киры сейчас — сесть. Девушка может находиться только в полулежачем положении, и ее мама помогает ей перемещаться в инвалидное кресло. «Я мечтаю встать на ноги, несмотря на слабость в руках и ногах». Сложный путь восстановления Киры требует специализированной помощи, которую она может получить в клинике «Реабилитация доктора Волковой». «На данном этапе реабилитации крайне необходимо заняться вертикализацией девочки. Основные задачи лечения — обезболивание, вертикализация, повышение мобильности, увеличение возможностей для самообслуживания, улучшение эмоционального состояния, профилактика пролежневой болезни и тромбоза. Мы Кире поможем максимально адаптироваться, чтобы в дальнейшем она могла продолжить учебу и найти работу», — отметила известный в Екатеринбурге невролог Ирина Волкова. Курс реабилитации Киры предполагает 30-дневное пребывание в стационаре и обойдется в 528 тысяч рублей. Анастасия, воспитывающая двоих детей в одиночку, была вынуждена обратиться за помощью к общественности. «Дочь научилась сидеть полулежа, вернулась чувствительность рук — она может есть самостоятельно, пользоваться смартфоном. Но впереди нелегкий путь восстановления. Мы поддерживаем Киру и верим, что у нее все получится. Дочку готовы взять для прохождения интенсивной реабилитации врачи клиники „Реабилитация доктора Волковой“, но лечение там платное. Оплатить его я не могу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жуткая авария осенью 2023-го разделила жизнь 17-летней Киры Казариновой на «до» и «после». В результате ДТП, в котором Toyota Auris с молодыми людьми опрокинулась на трассе, Кира получила травмы позвоночника. Сейчас она передвигается на инвалидном кресле. Нужна реабилитация. Ее стоимость — 528 тысяч рублей, таких денег у семьи нет. История Киры, которая учится заново жить после трагедии, — в материале URA.RU. Кира с детства проявляла любознательность и уверенность в себе. Ее дружелюбие и смелость помогали находить общий язык с окружающими. «С самых ранних лет дочка показывала интерес к творчеству, а школьные годы углубили ее страсть к рисованию и дизайну», — вспоминает Анастасия — мама Киры. Несмотря на увлечение художественным конструированием, она выбрала более практичную специальность и поступила в Исовский геологоразведочный техникум. Через год после поступления жизнь Киры изменилась навсегда. Трагическое событие произошло в деревне Малая Именная. Вечером 6 октября автомобиль Toyota Auris с пассажирами опрокинулся на трассе Кушва — Нижняя Тура. В результате аварии пострадали четыре человека, трое из которых смогли выбраться из автомобиля самостоятельно. Кира, четвертая пострадавшая в ДТП, оказалась зажатой в поврежденной машине и нуждалась в экстренной помощи спасателей. Анастасия до сих пор не может вспомнить тот момент, когда узнала о происшествии. «Помню лишь то, что неслась к дочери сломя голову. Боялась, что могу потерять ее». Киру госпитализировали в Детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге. «Довезли в „девятку“, все сделали. МРТ показало перелом трех шейных позвонков». Кира ждала более пяти часов, пока решался вопрос, какая больница сможет принять ее на лечение. В итоге девочку транспортировали в горбольницу №36. «Когда мы туда приехали, врачи сказали, что мы прибыли слишком поздно». Казариновой провели сложную операцию. «Мне тогда сказали: команда борется за жизнь Киры, и мечтать о том, что она сможет двигаться, не стоит. Пациент оказался слишком тяжелым». Анастасия провела шесть тревожных часов в ожидании за дверью операционной. «Помню, что боялась услышать от врачей плохие новости». Несмотря на стабильное состояние Киры сразу после операции, позже состояние ухудшилось. Но врачам удалось стабилизировать ситуацию. Затем Кира проходила курс реабилитации в Клиническом институте мозга в Березовском. «В КИМе мне понравилось. Все доктора относились с теплотой. Там у меня появились первые успехи. Например, одна рука начала немного двигаться. Я благодарна медикам. Без их рекомендаций прогресса бы не было, в этом я уверена. Они дали мне ценные советы, которым я стараюсь следовать дома», — говорит уже сама Кира. Особенно девушку разочаровало поведение бывшего парня. Он был с ней в машине в момент трагедии, а после прекратил общение. «Для меня это стало тяжелым испытанием. Я тогда очень нуждалась в его поддержке и сочувствии. Первое время я очень злилась на него, но теперь уже забыла. Пусть это будет на его совести». Главная цель у Киры сейчас — сесть. Девушка может находиться только в полулежачем положении, и ее мама помогает ей перемещаться в инвалидное кресло. «Я мечтаю встать на ноги, несмотря на слабость в руках и ногах». Сложный путь восстановления Киры требует специализированной помощи, которую она может получить в клинике «Реабилитация доктора Волковой». «На данном этапе реабилитации крайне необходимо заняться вертикализацией девочки. Основные задачи лечения — обезболивание, вертикализация, повышение мобильности, увеличение возможностей для самообслуживания, улучшение эмоционального состояния, профилактика пролежневой болезни и тромбоза. Мы Кире поможем максимально адаптироваться, чтобы в дальнейшем она могла продолжить учебу и найти работу», — отметила известный в Екатеринбурге невролог Ирина Волкова. «Дочь научилась сидеть полулежа, вернулась чувствительность рук — она может есть самостоятельно, пользоваться смартфоном. Но впереди нелегкий путь восстановления. Мы поддерживаем Киру и верим, что у нее все получится. Дочку готовы взять для прохождения интенсивной реабилитации врачи клиники „Реабилитация доктора Волковой“, но лечение там платное. Оплатить его я не могу».