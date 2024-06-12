Путин вручил награды лучшим людям России

Кто формирует повестку развития страны

12 июня 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Путин в Георгиевском зале Кремля вручил медали Героя труда и Государственные премии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин в День России вручил госнаграды выдающимся гражданам страны. Именно они — врачи, ученые, архитекторы, инженеры, деятели культуры — являются основой российской государственности и находятся в первых рядах тех, кто сегодня формирует повестку развития России. Церемония вручения золотых медалей «Герой труда Российской Федерации» и государственных премий за выдающиеся успехи прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. С подробностями — корреспондент URA.RU. В день национального праздника ливневые дожди в Москве решили взять паузу. Вокруг Кремля уже с самого утра толпились многочисленные туристы, основная масса которых прибыла из Китая: группы по 10-20 человек с рюкзаками, тяжелыми объективами фотоаппаратов и включенными камерами на смартфонах без остановки «щелкали» башни Кремля на память. Церемония проходила в музыкальном сопровождении кремлевского оркестра Фото: Даниил Глухов © URA.RU Тем временем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашенные в ожидании главы государства активно общались между собой и с удовольствием фотографировались. На лицах неизменно светилась улыбка. Некоторое время спустя в зал строгими шеренгами вошли солдаты кремлевского полка, державшие на подушечках госнаграды. Собравшиеся сразу перешли на шепот, несколько секунд спустя куранты пробили полдень. Президент вошел в Георгиевский зал под гимн России. «Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем России! Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», — сказал глава государства. После того, как в Георгиевский зал зашли солдаты кремлевского полка, зал «перешел на шепот» Фото: Даниил Глухов © URA.RU По его словам, несмотря на все трудности, граждане России всегда успешно преодолевали преграды и умножали величие российской государственности. Как подчеркнул президент, решать масштабные задачи, стоящие перед страной, можно только вместе. Огромную роль при этом играет личный пример талантливых, умных и успешных граждан, «готовых сделать все, что в их силах, ради общего блага». Путин лично представил каждого из награждаемых. Глава государства подробно рассказал о трудовых заслугах Героев труда: Людмиле Беспаловой, ученом-селекционере, которой удалось создать более ста новых сортов и гибридов пшеницы; главе «Севмаша» Михаиле Будниченко, под чьим руководством выпускаются атомные ракетоносцы нового поколения, обеспечивающие боевые возможности ядерной триады России; машинисте мельниц Михайловского горно-обогатительного комбината Владимире Щедове и водителе Тугнуйского угольного разреза Алексее Халмакшинове. В числе лауреатов госпремии в области науки и технологий были такие известные ученые, как Михаил Ковальчук и Евгений Адамов, обеспечившие безопасность атомной энергетики для окружающей среды. Также молекулярный биолог Петр Чумаков, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства Марина Минина, хирурги-трансплантологи Могели Хубутия и Сергей Гортье. За вклад в российскую культуру глава государства наградил директора музея-заповедника «Царское Село» Ольгу Таратынову и реставратора Бориса Игдалова. В том числе скульптора Андрея Коробцова, архитектора Константина Фомина и оперного певца Ильдара Абдразакова. Премии были вручены также особо отличившимся в области благотворительности и правозащитной деятельности. Юлия Белехова передала президенту платок с изображением Катюши, олицетворяющей русскую женщину Фото: Даниил Глухов © URA.RU Все они заверили президента в том, что готовы и впредь, не покладая рук, работать во благо России и ее граждан. Так, оперный певец Ильдар Абдразаков, награжденный за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства, сообщил Путину, что полностью выполнил демографический план в своей семье. У Абдразакова в общей сложности шестеро детей. В свою очередь глава общественной организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова передала президенту платок с изображением Катюши, олицетворяющей русскую женщину — «яркую, сильную, настоящую». «Задача государственных органов — не мешать таким людям, как вы, замечать то, что вы делаете, поддержать. Повестку развития определяют как раз такие люди, как вы», — сказал Путин. Алексей Халмакшинов признался корреспонденту URA.RU, что ему было очень волнительно получать награду из рук главы государства Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Водитель Тугнуйского угольного разреза Алексей Халмакшинов сообщил корреспонденту URA.RU, что ему было очень волнительно получать награду из рук главы государства. Герой труда России рассказал, что награды он был удостоен за то, «что работает с самого начала, со дня основания разреза, которому в этом году исполняется 35 лет». Со своей стороны глава благотворительной организации «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин сказал URA.RU, что для него важно «получить награду в то время, когда политика страны направлена на сохранение традиционных ценностей». «Это важно, потому что традиционные ценности позволяют укреплять наши семьи», — подчеркнул он. Известный оперный певец Ильдар Абдразаков в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал о значимости госпреммии Фото: Александр Казаков/ТАСС Всемирно известный певец, народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков в разговоре с корреспондентом агентства отметил, что для него присуждение госпремии в области культуры являются значимой наградой в то время, как в странах коллективного Запада сегодня предпринимаются попытки отменить русскую культуру. «Нас поджимают с разных сторон. В этот непростой для России момент требуется поддержать, нужно быть дома», — сказал Абдразаков, признанный лучшим басом на планете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин в День России вручил госнаграды выдающимся гражданам страны. Именно они — врачи, ученые, архитекторы, инженеры, деятели культуры — являются основой российской государственности и находятся в первых рядах тех, кто сегодня формирует повестку развития России. Церемония вручения золотых медалей «Герой труда Российской Федерации» и государственных премий за выдающиеся успехи прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. С подробностями — корреспондент URA.RU. В день национального праздника ливневые дожди в Москве решили взять паузу. Вокруг Кремля уже с самого утра толпились многочисленные туристы, основная масса которых прибыла из Китая: группы по 10-20 человек с рюкзаками, тяжелыми объективами фотоаппаратов и включенными камерами на смартфонах без остановки «щелкали» башни Кремля на память. Тем временем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашенные в ожидании главы государства активно общались между собой и с удовольствием фотографировались. На лицах неизменно светилась улыбка. Некоторое время спустя в зал строгими шеренгами вошли солдаты кремлевского полка, державшие на подушечках госнаграды. Собравшиеся сразу перешли на шепот, несколько секунд спустя куранты пробили полдень. Президент вошел в Георгиевский зал под гимн России. По его словам, несмотря на все трудности, граждане России всегда успешно преодолевали преграды и умножали величие российской государственности. Как подчеркнул президент, решать масштабные задачи, стоящие перед страной, можно только вместе. Огромную роль при этом играет личный пример талантливых, умных и успешных граждан, «готовых сделать все, что в их силах, ради общего блага». Путин лично представил каждого из награждаемых. Глава государства подробно рассказал о трудовых заслугах Героев труда: Людмиле Беспаловой, ученом-селекционере, которой удалось создать более ста новых сортов и гибридов пшеницы; главе «Севмаша» Михаиле Будниченко, под чьим руководством выпускаются атомные ракетоносцы нового поколения, обеспечивающие боевые возможности ядерной триады России; машинисте мельниц Михайловского горно-обогатительного комбината Владимире Щедове и водителе Тугнуйского угольного разреза Алексее Халмакшинове. В числе лауреатов госпремии в области науки и технологий были такие известные ученые, как Михаил Ковальчук и Евгений Адамов, обеспечившие безопасность атомной энергетики для окружающей среды. Также молекулярный биолог Петр Чумаков, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства Марина Минина, хирурги-трансплантологи Могели Хубутия и Сергей Гортье. За вклад в российскую культуру глава государства наградил директора музея-заповедника «Царское Село» Ольгу Таратынову и реставратора Бориса Игдалова. В том числе скульптора Андрея Коробцова, архитектора Константина Фомина и оперного певца Ильдара Абдразакова. Премии были вручены также особо отличившимся в области благотворительности и правозащитной деятельности. Все они заверили президента в том, что готовы и впредь, не покладая рук, работать во благо России и ее граждан. Так, оперный певец Ильдар Абдразаков, награжденный за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства, сообщил Путину, что полностью выполнил демографический план в своей семье. У Абдразакова в общей сложности шестеро детей. В свою очередь глава общественной организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова передала президенту платок с изображением Катюши, олицетворяющей русскую женщину — «яркую, сильную, настоящую». Водитель Тугнуйского угольного разреза Алексей Халмакшинов сообщил корреспонденту URA.RU, что ему было очень волнительно получать награду из рук главы государства. Герой труда России рассказал, что награды он был удостоен за то, «что работает с самого начала, со дня основания разреза, которому в этом году исполняется 35 лет». Со своей стороны глава благотворительной организации «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин сказал URA.RU, что для него важно «получить награду в то время, когда политика страны направлена на сохранение традиционных ценностей». «Это важно, потому что традиционные ценности позволяют укреплять наши семьи», — подчеркнул он. Всемирно известный певец, народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков в разговоре с корреспондентом агентства отметил, что для него присуждение госпремии в области культуры являются значимой наградой в то время, как в странах коллективного Запада сегодня предпринимаются попытки отменить русскую культуру. «Нас поджимают с разных сторон. В этот непростой для России момент требуется поддержать, нужно быть дома», — сказал Абдразаков, признанный лучшим басом на планете.