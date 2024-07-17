Якушев показал губернаторам и единороссам свой стиль управления

А его проверяли историей про срыв стройки из-за ареста замгубернатора

17 июля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Якушев продемонстрировал свой стиль управления руководству регионов РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред УрФО Владимир Якушев, назначенный в июне секретарем Генсовета ЕР, провел свой первый ВКС — он был посвящен капремонту и строительству новых садиков и школ. Это проект президента России Владимира Путина, реализуемый совместно «Единой Россией» и Минпросвещения (министр Сергей Кравцов — член партии). На общероссийском штабе Якушев раздал первые поручения главам регионов и продемонстрировал свой стиль управления. Сам проект стартовал в 2021 году, и в его рамках строится и ремонтируется почти 7,3 тысячи школ. Сегодня все региональные участники отчитывались перед Владимиром Якушевым. Министр просвещения Сергей Кравцов, сидящий справа от секретаря Генсовета, выступил во второстепенной роли: зачитал список регионов-лидеров и аутсайдеров по количеству построенных и отремонтированных школ. Слева от Якушева сидел глава партийного исполкома Александр Сидякин. Кравцову досталась второстепенная роль на заседании штаба по строительству школ Фото: Роман Наумов © URA.RU Якушев открыл заседание кратко и резко. Первым делом обозначил роль депутатов-единороссов в реализации программы. «За каждым объектом у нас закреплены депутаты местного и регионального уровней, сенаторы, депутаты Госдумы для того, чтобы программа жестко контролировалась на местах. Депутаты всех уровней несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ», — сообщил Владимир Якушев. Кравцов поддержал тему: «Хочу поблагодарить руководство партии „Единая Россия“ и региональные команды за работу. Когда каждый депутат закреплен за тем или иным объектом — эта система очень эффективная». Он также назвал регионы-рекордсмены, где объекты могут быть не сданы в срок. Большинство — в республике Дагестан — 15, в Забайкальском крае — 11, по 8 — в Кировской и Новосибирской областях, 7 — в Краснодарском крае. После спича Кравцова перешли к отчетам. Первыми заслушали отличников: Нижегородскую и Кемеровскую области, Ставропольский край, Татарстан. Слушать об успехах Якушеву было не слишком интересно: он благодарил губернаторов за работу и желал дальнейших успехов. Несколько раз «взбодрить» зал пытался Сергей Кравцов, колко комментируя выступления губернаторов. «Залог успеха Ставропольского края в том, что там замгубернатора курирует не только образование, но и финансы. Это решение, которое было принято вами, повлияло на реализацию всех наших проектов», — с улыбкой отреагировал он на выступление главы Ставрополья Владимира Владимирова (переизбирающегося этой осенью на третий срок). — Финансирование у нас по зеленой линии идет в образование, — подыграл губернатор. Зал заметно оживился. — Креативное решение, — заметил Якушев и вернул диалог в деловое русло, перейдя к Татарстану. Фарид Мухаметшин поразил присутствующих темпами строительства школ в Татарстане Фото: Александр Мамаев © URA.RU Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин (лидер списка ЕР на очередных выборах в Госсовет осенью этого года), отчитался о восьми построенных школах и трех дополнительных корпусах к уже существующим. По всем объектам в Татарстане укладываются в сроки. На несколько минут взял слово Кравцов. Он начал размышлять о факторах успеха Татарстана, но Якушев и тут оборвал его. «Успех бывает в трех случаях: это правильно планирование, бюджетирование и контроль. Вот тогда будет результат», — и на ВКС начали рассматривать аутсайдеров. Секретаря Генсовета они интересовали больше всего. Губернаторы регионов, проваливающих программу, лично не появились, а отправили своих заместителей. Якушева этот факт никак не смутил. Слушая выступления чиновников, он пытался докопаться до сути, перебивал, просил ускориться или, напротив, рассказать подробнее. Начали с Томской области, которой руководит Владимир Мазур (при тюменском губернаторе Якушеву Мазур был мэром Тобольска). Впрочем, увидеть экс-подчиненного не получилось — отчитывался замгубернатора Николай Руппель. Он начал оправдываться, по какой причине остановилась стройка одного из объектов, который должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2021 году. Получалось, что Корниловскую школу не удалось построить из-за ареста участников стройки, в том числе другого замгубернатора и еще семи человек. Из-за затянувшейся судебной экспертизы власти не могут возобновить работы. Якушев торопил участников штаба, не желая слушать оправдания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Давайте мы сейчас внимание отвлекать у всей страны. Отдельно на эту тему поговорим, потому что я думаю, что по стране у нас еще такие объекты есть. Мы их как-то скомпонуем, объединим и посмотрим, что с этим можно сделать. Поэтому давайте по другим вопросам за исключением этого, — перебил Якушев. Чиновник продолжил, но скоро вновь был остановлен Якушевым: — Я правильно понял, что в красной зоне только из-за этого объекта, который остановили из-за уголовного дела? — Совершенно верно. — Чтобы время не отвлекать: там, где хорошо — там хорошо. Давайте вот по тем объектам, которые в красной зоне и их проблематика. После того, как полпред осознал, что больше не получит новой информации, он завершил выступление Руппеля. «Давайте, ускоряйтесь по всей этой программе. Возможно, мой визит в Томскую область будет. Предметно обговорим все истории, чем смогу — постараюсь помочь. Но это не значит, что вам выключиться из процесса надо, договорились?» — заявил Якушев. Точно так же Якушев торопил и остальных докладчиков. «Коллеги, я прошу прощения. У нас вся страна на ВКС. Давайте только по тем объектам, где есть вопросы. Давайте время друг друга беречь», — перебил он представителя Кубани. Завершая выступление, новый секретарь Генсовета дал всем губернаторам первое поручение — «четко выстроить графики, где у нас какие депутаты и какого уровня на каких объектах присутствуют, чтобы не было такого, что мы ставим задачу — провести контроль, а у нас на объектах в зеленой зоне, в областной столице, все депутаты отметились, а на объекты, которые находятся за 300-400 км от областной столицы, ехать не хотят». «И информацию о состоянии этих объектов мы получаем иногда искаженную. Такие случаи у нас были. И не надо ездить туда десяти депутатам, пусть будет один ответственный. Этот процесс должен быть выстроен технологично», — заявил Якушев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред УрФО Владимир Якушев, назначенный в июне секретарем Генсовета ЕР, провел свой первый ВКС — он был посвящен капремонту и строительству новых садиков и школ. Это проект президента России Владимира Путина, реализуемый совместно «Единой Россией» и Минпросвещения (министр Сергей Кравцов — член партии). На общероссийском штабе Якушев раздал первые поручения главам регионов и продемонстрировал свой стиль управления. Сам проект стартовал в 2021 году, и в его рамках строится и ремонтируется почти 7,3 тысячи школ. Сегодня все региональные участники отчитывались перед Владимиром Якушевым. Министр просвещения Сергей Кравцов, сидящий справа от секретаря Генсовета, выступил во второстепенной роли: зачитал список регионов-лидеров и аутсайдеров по количеству построенных и отремонтированных школ. Слева от Якушева сидел глава партийного исполкома Александр Сидякин. Якушев открыл заседание кратко и резко. Первым делом обозначил роль депутатов-единороссов в реализации программы. «За каждым объектом у нас закреплены депутаты местного и регионального уровней, сенаторы, депутаты Госдумы для того, чтобы программа жестко контролировалась на местах. Депутаты всех уровней несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ», — сообщил Владимир Якушев. Кравцов поддержал тему: «Хочу поблагодарить руководство партии „Единая Россия“ и региональные команды за работу. Когда каждый депутат закреплен за тем или иным объектом — эта система очень эффективная». Он также назвал регионы-рекордсмены, где объекты могут быть не сданы в срок. Большинство — в республике Дагестан — 15, в Забайкальском крае — 11, по 8 — в Кировской и Новосибирской областях, 7 — в Краснодарском крае. После спича Кравцова перешли к отчетам. Первыми заслушали отличников: Нижегородскую и Кемеровскую области, Ставропольский край, Татарстан. Слушать об успехах Якушеву было не слишком интересно: он благодарил губернаторов за работу и желал дальнейших успехов. Несколько раз «взбодрить» зал пытался Сергей Кравцов, колко комментируя выступления губернаторов. «Залог успеха Ставропольского края в том, что там замгубернатора курирует не только образование, но и финансы. Это решение, которое было принято вами, повлияло на реализацию всех наших проектов», — с улыбкой отреагировал он на выступление главы Ставрополья Владимира Владимирова (переизбирающегося этой осенью на третий срок). — Финансирование у нас по зеленой линии идет в образование, — подыграл губернатор. Зал заметно оживился. — Креативное решение, — заметил Якушев и вернул диалог в деловое русло, перейдя к Татарстану. Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин (лидер списка ЕР на очередных выборах в Госсовет осенью этого года), отчитался о восьми построенных школах и трех дополнительных корпусах к уже существующим. По всем объектам в Татарстане укладываются в сроки. На несколько минут взял слово Кравцов. Он начал размышлять о факторах успеха Татарстана, но Якушев и тут оборвал его. «Успех бывает в трех случаях: это правильно планирование, бюджетирование и контроль. Вот тогда будет результат», — и на ВКС начали рассматривать аутсайдеров. Секретаря Генсовета они интересовали больше всего. Губернаторы регионов, проваливающих программу, лично не появились, а отправили своих заместителей. Якушева этот факт никак не смутил. Слушая выступления чиновников, он пытался докопаться до сути, перебивал, просил ускориться или, напротив, рассказать подробнее. Начали с Томской области, которой руководит Владимир Мазур (при тюменском губернаторе Якушеву Мазур был мэром Тобольска). Впрочем, увидеть экс-подчиненного не получилось — отчитывался замгубернатора Николай Руппель. Он начал оправдываться, по какой причине остановилась стройка одного из объектов, который должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2021 году. Получалось, что Корниловскую школу не удалось построить из-за ареста участников стройки, в том числе другого замгубернатора и еще семи человек. Из-за затянувшейся судебной экспертизы власти не могут возобновить работы. — Давайте мы сейчас внимание отвлекать у всей страны. Отдельно на эту тему поговорим, потому что я думаю, что по стране у нас еще такие объекты есть. Мы их как-то скомпонуем, объединим и посмотрим, что с этим можно сделать. Поэтому давайте по другим вопросам за исключением этого, — перебил Якушев. Чиновник продолжил, но скоро вновь был остановлен Якушевым: — Я правильно понял, что в красной зоне только из-за этого объекта, который остановили из-за уголовного дела? — Совершенно верно. — Чтобы время не отвлекать: там, где хорошо — там хорошо. Давайте вот по тем объектам, которые в красной зоне и их проблематика. После того, как полпред осознал, что больше не получит новой информации, он завершил выступление Руппеля. «Давайте, ускоряйтесь по всей этой программе. Возможно, мой визит в Томскую область будет. Предметно обговорим все истории, чем смогу — постараюсь помочь. Но это не значит, что вам выключиться из процесса надо, договорились?» — заявил Якушев. Точно так же Якушев торопил и остальных докладчиков. «Коллеги, я прошу прощения. У нас вся страна на ВКС. Давайте только по тем объектам, где есть вопросы. Давайте время друг друга беречь», — перебил он представителя Кубани. Завершая выступление, новый секретарь Генсовета дал всем губернаторам первое поручение — «четко выстроить графики, где у нас какие депутаты и какого уровня на каких объектах присутствуют, чтобы не было такого, что мы ставим задачу — провести контроль, а у нас на объектах в зеленой зоне, в областной столице, все депутаты отметились, а на объекты, которые находятся за 300-400 км от областной столицы, ехать не хотят». «И информацию о состоянии этих объектов мы получаем иногда искаженную. Такие случаи у нас были. И не надо ездить туда десяти депутатам, пусть будет один ответственный. Этот процесс должен быть выстроен технологично», — заявил Якушев.