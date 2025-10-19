В РФ рискуют появиться штрафы за прием лекарств, ухудшающих внимание
Новые штрафы рискуют появиться в России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России может появиться официальный перечень лекарств, затрудняющих концентрацию внимания. Прием таких препаратов, включая снотворные и успокоительные, будет грозить водителю штрафом до 45 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Инициативой предлагается установить административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание», — рассказал Леонов. Его слова приводит агентство «Прайм».
За управление автомобилем после приема таких лекарств предлагается штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Для привлечения к ответственности должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, вызванных приемом препаратов. Леонов также предложил маркировать такие лекарства предупреждением «противопоказано при вождении» — это поможет водителям сразу видеть ограничение. Законопроект внесен правительством летом 2023 года.
