В РФ рискуют появиться штрафы за прием лекарств, ухудшающих внимание

В России может появиться официальный перечень лекарств, затрудняющих концентрацию внимания. Прием таких препаратов, включая снотворные и успокоительные, будет грозить водителю штрафом до 45 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Инициативой предлагается установить административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание», — рассказал Леонов. Его слова приводит агентство «Прайм».