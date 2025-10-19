Логотип РИА URA.RU
Общество

В РФ рискуют появиться штрафы за прием лекарств, ухудшающих внимание

19 октября 2025 в 05:43
Новые штрафы рискуют появиться в России

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России может появиться официальный перечень лекарств, затрудняющих концентрацию внимания. Прием таких препаратов, включая снотворные и успокоительные, будет грозить водителю штрафом до 45 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Инициативой предлагается установить административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание», — рассказал Леонов. Его слова приводит агентство «Прайм».

За управление автомобилем после приема таких лекарств предлагается штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Для привлечения к ответственности должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, вызванных приемом препаратов. Леонов также предложил маркировать такие лекарства предупреждением «противопоказано при вождении» — это поможет водителям сразу видеть ограничение. Законопроект внесен правительством летом 2023 года.

