В Екатеринбурге неизвестные избили подростка
19 октября 2025 в 05:11
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Екатеринбурге группа неизвестных напала на подростка, проходившего мимо трамвая, ошибочно посчитав его причастным к административному правонарушению. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по области. "В городе Екатеринбурге неизвестные избили подростка, проходившего мимо трамвая, полагая, что он совершает административное правонарушение", — рассказали в ведомстве. По этому поводу было возбуждено уголовное дело. Руководитель областного СУ СК России Борис Францишко представит доклад в центральный аппарат ведомства о ходе расследования. Такое поручение Францишко дал глава СКР Александр Бастрыкин.
Подписаться
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал