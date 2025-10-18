Житель Новосибирска ездил по поддельным правам 8 лет, пока не доехал до Прикамья

Срочная новость Фото: © URA.RU

Житель Новосибирска оштрафован на 25 тысяч рублей за использование поддельного водительского удостоверения, которое он применял более восьми лет после лишения прав. О материалах дела рассказывает Кунгурский городской суд. "Кунгурский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу о использовании поддельного водительского удостоверения. Установлено, что с января 2017 года по июль 2025 года мужчина хранил и использовал фальшивые права категорий «В, В1, М»", - говорится на странице суда во "ВКонтакте". В июле 2025 года на автодороге Пермь-Екатеринбург он был остановлен сотрудниками ГАИ, которые заподозрили подлог в документах. Экспертиза подтвердила, что удостоверение является поддельным. В ходе следствия обвиняемый пояснил, что приобрел фальшивые права после лишения законного водительского удостоверения. Суд учел полное признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначив наказание в виде штрафа 25 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.