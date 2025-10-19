В Оренбургском аэропорту введен план «Ковер»
19 октября 2025 в 05:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Оренбургской области действует режим воздушных ограничений по плану «Ковер». В связи с этим, аэропорт Оренбурга временно приостановил прием и отправку авиарейсов. Опасность атаки БПЛА в регионе также сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Жителям Оренбургской области рекомендуется сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Также пассажирам, ожидающим свои рейсы, необходимо следить за обновлениями в терминале и на сайте авиагавани.
