В Оренбургском аэропорту введен план «Ковер»

В Оренбургской области действует режим воздушных ограничений по плану «Ковер». В связи с этим, аэропорт Оренбурга временно приостановил прием и отправку авиарейсов. Опасность атаки БПЛА в регионе также сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Жителям Оренбургской области рекомендуется сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Также пассажирам, ожидающим свои рейсы, необходимо следить за обновлениями в терминале и на сайте авиагавани.