Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Оренбургском аэропорту введен план «Ковер»

19 октября 2025 в 05:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Оренбургской области действует режим воздушных ограничений по плану «Ковер». В связи с этим, аэропорт Оренбурга временно приостановил прием и отправку авиарейсов. Опасность атаки БПЛА в регионе также сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Жителям Оренбургской области рекомендуется сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Также пассажирам, ожидающим свои рейсы, необходимо следить за обновлениями в терминале и на сайте авиагавани.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал