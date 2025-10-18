Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Миронов: закон о досрочной пенсии для отцов будет обязательно принят

19 октября 2025 в 03:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Закон о праве на досрочную пенсию для многодетных отцов может быть принят в ближайшее время. С таким заявлением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. "Настроение депутатов меняется, и ждать осталось недолго. Парламентарии от фракции СРЗП много лет пытаются провести соответствующий законопроект, однако пока безуспешно. Но уверен, что последовательность и настойчивость фракции позволят переломить ситуацию", - сказал Миронов. Его цитирует РИА Новости. Миронов подчеркнул, что отцы многодетных семей заслуживают особого отношения, а снижение пенсионного возраста станет признанием их вклада в демографию. Политик также отметил, что многие мужчины не доживают до пенсии, и новая мера поможет увеличить продолжительность жизни. Миронов надеется, что следующий День отца в 2026 году страна встретит в более радостной атмосфере.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал