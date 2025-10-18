США заявили о потенциальном нарушении ХАМАС перемирия в Газе

США готовы продолжить борьбу с ХАМАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

США предупредили страны-гаранты мирных договоренностей в секторе Газа о риске нарушения режима прекращения огня со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Госдепартамента США.

«Есть достоверные данные, указывающие на неминуемое нарушение режима прекращения огня ХАМАС», — сообщили в пресс-службе Госдепа. Как пояснили в ведомстве, подобные действия ХАМАС могут стать угрозой для мирного процесса и безопасности мирных жителей Газы.

Американская сторона подчеркнула, что страны-гаранты требуют от ХАМАС неукоснительного соблюдения всех обязательств по условиям прекращения огня. В случае реализации планов ХАМАС будут приняты меры для защиты гражданского населения Газы. Также государства-гаранты сохраняют приверженность безопасности мирных жителей, продолжению перемирия и укреплению мира и стабильности как в секторе Газа, так и в целом в регионе.

