США заявили о потенциальном нарушении ХАМАС перемирия в Газе
США готовы продолжить борьбу с ХАМАС
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
США предупредили страны-гаранты мирных договоренностей в секторе Газа о риске нарушения режима прекращения огня со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Госдепартамента США.
«Есть достоверные данные, указывающие на неминуемое нарушение режима прекращения огня ХАМАС», — сообщили в пресс-службе Госдепа. Как пояснили в ведомстве, подобные действия ХАМАС могут стать угрозой для мирного процесса и безопасности мирных жителей Газы.
Американская сторона подчеркнула, что страны-гаранты требуют от ХАМАС неукоснительного соблюдения всех обязательств по условиям прекращения огня. В случае реализации планов ХАМАС будут приняты меры для защиты гражданского населения Газы. Также государства-гаранты сохраняют приверженность безопасности мирных жителей, продолжению перемирия и укреплению мира и стабильности как в секторе Газа, так и в целом в регионе.
Ранее стороны при посредничестве США достигли соглашения о первой фазе мирного плана, предусматривающего освобождение заложников ХАМАС и вывод израильских войск из части сектора Газа. Вашингтон подчеркивал, что не будет направлять военных в регион, а координация стабилизации обстановки осуществляется через созданный Центр гражданско-военной координации.
