Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пакистан и Афганистан согласились на мир

19 октября 2025 в 03:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня в ходе переговоров, которые прошли 18 октября в Дохе. Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара на своей официальной странице в соцсети Х «В ходе переговоров две стороны договорились о немедленном прекращении огня», — говорится в заявлении МИД Катара. Ведомство подчеркнуло, что достигнутые договоренности вступают в силу с момента подписания. Несколькими днями ранее Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов. Во вторник, 14 октября, на северо-западе страны, в удаленном приграничном регионе, произошли вооруженные столкновения между войсками двух стран.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал