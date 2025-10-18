Пакистан и Афганистан согласились на мир

Срочная новость Фото: © URA.RU

Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня в ходе переговоров, которые прошли 18 октября в Дохе. Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара на своей официальной странице в соцсети Х «В ходе переговоров две стороны договорились о немедленном прекращении огня», — говорится в заявлении МИД Катара. Ведомство подчеркнуло, что достигнутые договоренности вступают в силу с момента подписания. Несколькими днями ранее Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов. Во вторник, 14 октября, на северо-западе страны, в удаленном приграничном регионе, произошли вооруженные столкновения между войсками двух стран.