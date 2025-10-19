Шестидневной рабочей недели в октябре можно избежать

В октябре россиян ждет рабочая неделя в шесть дней Фото: Илья Московец © URA.RU

Россиян в конце октября 2025 года ожидает единственная в этом году шестидневная рабочая неделя, которую можно сократить, взяв отпуск на 1 ноября — это позволит сохранить стандартную пятидневку и получить четыре выходных подряд с 1 по 4 ноября. Об этом сообщил директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.

«Если вы совсем не желаете работать шестидневку, можно взять отпуск на 1 ноября. Тогда последняя неделя октября останется стандартной. И удастся отдохнуть не три, а четыре дня — с 1 по 4 ноября», — советует Муравьев в беседе с агентством «Прайм». Причина шестидневки — перенос выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, что связано с празднованием Дня народного единства.

Таким образом, в ноябре граждане России смогут отдыхать подряд три дня, с 2 по 4 ноября. Муравьев пояснил, что подобная практика переносов выходных дней становится привычной для россиян. Эксперт обратил внимание, что для желающих увеличить ноябрьские выходные существуют разные варианты. Можно взять один или два дня отпуска перед праздничными днями — так получится отдыхать четыре или пять дней подряд.

Другой способ — оформить отпуск с 5 по 7 ноября, чтобы получить восемь выходных дней подряд. Вместе с тем Муравьев отметил, что ноябрь считается дорогим месяцем для отпуска, поскольку в нем всего 19 рабочих дней вместо обычных 22, поэтому потеря в зарплате при отдыхе будет ощутимее. Впервые в 2025 году россияне будут работать шесть дней подряд с 27 октября по 1 ноября — это связано с переносом выходного дня из-за празднования Дня народного единства.