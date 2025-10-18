Логотип РИА URA.RU
Общество

Сенатор призвал развивать систему социального патронажа беременных

19 октября 2025 в 04:49
Государство может расширить поддержку беременных женщин

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России необходимо развивать систему социального патронажа беременных и устанавливать бэби-боксы. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибатдинов после недавних случаев обнаружения брошенных и погибших новорожденных в Санкт-Петербурге и Барнауле.

«Безусловно, важно работать именно с причинами таких трагедий. Необходимо активнее выявлять женщин, не вставших на учет по беременности, развивать систему социального патронажа, консультирования и анонимной помощи, а также укрепления материальной поддержки семей с детьми», — сказал Гибатдинов. Его слова передает ТАСС.

Сенатор отметил, что случаи обнаружения младенцев на улицах, в подъездах, у мусорных контейнеров свидетельствуют о сбоях в системе профилактики. Относительно спорного вопроса установки бэби-боксов Гибатдинов выразил мнение, что они могут стать элементом гуманной политики и спасти десятки жизней, предоставляя реальный шанс в критической ситуации. По словам политика, государство должно поддерживать женщин в трудной жизненной ситуации, когда они оказываются перед страшным выбором.

