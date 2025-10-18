Сенатор призвал развивать систему социального патронажа беременных

Государство может расширить поддержку беременных женщин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России необходимо развивать систему социального патронажа беременных и устанавливать бэби-боксы. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибатдинов после недавних случаев обнаружения брошенных и погибших новорожденных в Санкт-Петербурге и Барнауле.

«Безусловно, важно работать именно с причинами таких трагедий. Необходимо активнее выявлять женщин, не вставших на учет по беременности, развивать систему социального патронажа, консультирования и анонимной помощи, а также укрепления материальной поддержки семей с детьми», — сказал Гибатдинов. Его слова передает ТАСС.