Сенатор призвал развивать систему социального патронажа беременных
Государство может расширить поддержку беременных женщин
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России необходимо развивать систему социального патронажа беременных и устанавливать бэби-боксы. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибатдинов после недавних случаев обнаружения брошенных и погибших новорожденных в Санкт-Петербурге и Барнауле.
«Безусловно, важно работать именно с причинами таких трагедий. Необходимо активнее выявлять женщин, не вставших на учет по беременности, развивать систему социального патронажа, консультирования и анонимной помощи, а также укрепления материальной поддержки семей с детьми», — сказал Гибатдинов. Его слова передает ТАСС.
Сенатор отметил, что случаи обнаружения младенцев на улицах, в подъездах, у мусорных контейнеров свидетельствуют о сбоях в системе профилактики. Относительно спорного вопроса установки бэби-боксов Гибатдинов выразил мнение, что они могут стать элементом гуманной политики и спасти десятки жизней, предоставляя реальный шанс в критической ситуации. По словам политика, государство должно поддерживать женщин в трудной жизненной ситуации, когда они оказываются перед страшным выбором.
