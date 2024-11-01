Зачем губернатору поручили отомстить олигарху Мордашову

Во вторник вся Россия узнала про губернатора неприметной Вологодской области Георгия Филимонова, разрешившего продавать алкоголь лишь два часа в будни. Но в российском истеблишменте Филимонова обсуждают уже год, потому что он воюет с олигархом Алексеем Мордашовым, занимающим пятое место рейтинга самых богатых миллиардеров России Forbes (состояние на 2023 год — 20,2 млрд долларов) и владеющем вторым по выручке металлургическим гигантом в стране «Северсталь». За этим видится новый этап отношений власти и олигархов, которые не сумели доказать лояльность к СВО. При поддержке федералов Филимонов забирает рычаги управления и доступ к власти у Мордашова. Сама фигура Филимонова уже уникальна для Вологодчины: он первый в истории Русского Севера губернатор, не связанный с регионообразующим предприятием. Корреспондент URA.RU побывал в Вологде в годовщину правления Филимонова и выяснил, как живет и развивается регион в условиях борьбы с промышленным гигантом.
Федеральное спецзадание Филимонова
44-летний Георгий Филимонов — уроженец Череповца (Вологодская область). Порядка 10 лет он работал в администрации президента: сначала в управлении по внешней, а потом — по внутренней политике. В 2021 году стал заместителем председателя правительства Подмосковья и, по данным источников, имел амбиции занять пост губернатора Московской области. «Но Юрий Воробьев (отец действующего губернатора Андрея Воробьева, сенатор) сделал все возможное, чтобы сына сохранили на посту на новый срок», — сообщает на условиях анонимности источник URA.RU.
Спецоперация открыла для Филимонова неожиданную перспективу — стать губернатором Вологодской области и заниматься там «равноудалением» от власти олигарха Алексея Мордашова. После начала СВО, по словам близких к администрации президента источников, у олигарха случился конфликт с высшим руководством страны, который длится до сих пор.
«„Северстали“ сделали ряд предложений по поддержке СВО, в первую очередь материальной. Просили закупить оборудование. Ведь „Северсталь“ во время спецоперации получила несколько больших активов. Им отдали Алчевск (ЛНР) с металлургическим заводом, который сама „Северсталь“ впоследствии охраняла от ВСУ», — объясняет причину конфликта инсайдер.
Он добавляет: «Скинулись все. Социально-ориентированные корпорации, такие как „Мечел“, РЖД, ЛУКОЙЛ, Транснефть. А есть Северсталь, которая заявила, что она — публичная мировая компания, у них акции упадут и т.д. Нехорошо получилось, сегодня нужно решить: с Россией вы или с заграницей», — отмечает собеседник агентства.
Судя по соцсетям, публично «Северсталь», действительно, абстрагируется от темы СВО. Агентство не нашло ни одной публикации про спецоперацию на официальных страницах Вконтакте и Telegram. Конкурент «Северстали» «Мечел» также публично не заявляет о поддержке СВО, однако средства и грузы, по данным инсайдеров, отправлял. Предприятие попало под санкции и продало заводы в Европе.Компания РЖД ввела льготы для участников, а глава фирмы Олег Белозеров публично заявлял, что полностью поддерживает операцию. Наиболее активная из всех перечисленных — «Транснефть», которая регулярно проводит благотворительные акции в поддержку военнослужащих и даже вошла в лидеры премии «Мы вместе», посвященной в том числе проектам, направленным на помощь бойцам СВО.
Последствия для Мордашова развернулись стремительно. В ноябре 2023 года в отставку по собственному желанию ушел губернатор Олег Кувшинников — выходец из «Северстали». Путин традиционно поблагодарил его за работу. Кувшинников проработал губернатором 12 лет. Именно с длительным сроком связывали тогда политологи его отставку, отмечая, что каких-то видимых предпосылок для увольнения не было. Значительная часть биографии бывшего губернатора связана с «Северсталью». С 2000 года он возглавлял цеха предприятия, а после вошел в совет директоров. В 2006 начал политическую карьеру в вотчине «Северстали» — Череповце, с должности вице-мэра. До Кувшинникова регионом с 1996 по 2011 годы управлял ещё один бывший сотрудник «Северстали» и мэр Череповца Вячеслав Позгалев.
Филимонов присутствовал на встрече Путина и Кувшинникова. Он отметил, что будет отталкиваться от уже имеющихся результатов, которых достигла прежняя команда. Уже тогда СМИ акцентировали внимание на том, что Филимонов — первый губернатор, не работавший в администрации Череповца.
Вологодская область впервые оказалась не под властью человека от промышленного гиганта. В регионе такого поворота событий никто не ожидал, — рассказывает URA.RU пиарщик, главный редактор портала «Вологда.РФ» Евгений Мокиевский.
«Смена Кувшинникова была для всех неожиданностью. У самого Кувшинникова были запланированы мероприятия, совещания, но его срочно вызвали в Москву, к президенту. Все были в тяжелейшем шоке. Область не находилась и не находится в развале, не было конфликтов элит, не было конфликта у правительства и законодательного собрания. Видимо, были серьезные внутренние причины», — делится с URA.RU Мокиевский.
Как уничтожали группировку Мордашова во власти
Филимонов тут же начал исполнять возложенную на него функцию и избавляться от кадров, связанных с «Северсталью», которые составляли большую часть областного правительства. Он отправил в отставку глав департаментов природных ресурсов, лесного комплекса, экономразвития, Облохотдепартамента и Комитета по охране объектов культурного наследия. 21 марта 2024 подал в отставку первый замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак, замгубернатора по внутренней политике Евгений Богомазов и мэр Вологды Сергей Воропанов.
Отставки начались и в вотчине»Северстали» — Череповце. В конце июня пост вице-мэра покинул Дмитрий Лавров, бывший глава электроремонтного цеха «Северстали».
Близкие к правительству Вологды источники агентства рассказали, что Мордашов даже позвонил Филимонову и попросил его оставить на посту мэра Череповца Вадима Германова и главврача медсанчасти «Северсталь» Сергея Жукова, который до этого возглавлял городскую больницу. Германов пост сохранил, а вот Жуков в августе 2024 года все же ушел в отставку. Так Филимонов продемонстрировал, что не станет считаться с интересами «Северстали».
На сегодня представителей «Северстали» в правительстве области почти не осталось. Они сохранили присутствие в заксобрании региона, однако серьезной фронды не представляют. Там их порядка семи человек из 34, примерно столько же было и до прихода Филимонова. Однако новый губернатор обезглавил эту фракцию, добившись отставку спикера заксобрания Андрея Луценко, который в июне ушел в отставку по собственному желанию. О том, как сегодня функционирует заксобрание, URA.RU рассказал депутат, зампред комитета по местному самоуправлению Владислав Зворыкин.
«Я не вижу сегодня ярко выраженных противоречий, яркого отстаивания интересов крупного бизнеса. Такого нет, все довольно-таки сбалансированно. Если кто-то в рамках работы забывает об интересах граждан и действует в интересах какой-то группы лиц, это как минимум неправильно, а как максимум — незаконно», — говорит Зворыкин.
«Северсталь» потеряла «поблажки»
С приходом Филимонова Мордашов начал терять не только кадры, но и преференции. Такое предположение в беседе с корреспондентом агентства сделал политтехнолог Антон Холодов, который в 2024 году работал в федеральном штабе по выборам президента, отвечал за взаимодействие с заместителями губернаторов по внутренней политике по всей стране.
«Когда у тебя большой завод, какой-то уровень GR, конечно, необходим, чтобы в том же Череповце была социальная инфраструктура, детские сады для сотрудников, школа, когда работники живут комфортно в этом городе. И власть в этом помогала „Северстали“. Насколько выгоден был для Мордашова подконтрольный губернатор и что он с этого получал? Налоговые преференции? — наверное, да. Возможно, где-то закрывались глаза на экологические проблемы в регионе, возможно выделялись отдельные субсидии на уровне налогообложения», — говорит Холодов.
Возможно, именно это противостояние отразилось на последующих электоральных результатах в регионе. Вологодская область стала одним из четырех регионов, где поддержка Путина была меньше 80% (79%). Сам Филимонов на своих выборах осенью 2024 году набрал второй с конца (среди всех избиравшихся губернаторов) результат: он получил 62%. Ниже — только Беглов (Санкт-Петербург), который получил 59,8%. В Череповце за Филимонова проголосовало 55% избирателей.
«Филимонову, как первому губернатору извне, сегодня очень непросто выстраивать отношения. Крупный бизнес привык работать в определенном векторе, и губернатор этот вектор ему сегодня предлагает изменить. Изменить, исходя из законодательства, на благо развития региона. Бизнес не всегда работает в белую. Губернатор же призывает все уровни бизнеса максимально соблюдать законодательство, работать в белую, по-честному, не обманывать друг друга», — комментирует депутат Владислав Зворыкин.
Кому звонит Филимонов в Кремле
Вести подобную борьбу без серьезной протекции невозможно. Анонимные telegram-каналы писали о дружбе Филимонова с дочерью Путина Катериной Тихоновой. Однако собеседники из Вологды уверяют, что связи Филимонова куда серьезнее. Он, якобы, регулярно созванивается с руководителем АП Антоном Вайно и его заместителем Сергеем Кириенко, что немыслимо для других губернаторов.
Сотрудник федерального штаба на выборах президента-2024, политтехнолог Антон Холодов отмечает: «Уровень контактов у нового губернатора очень высокий. Работая в АП, он близко общался с первыми лицами, которые принимают решения на уровне страны. Все эти связи теперь работают на регион. Кроме того, Филимонова сегодня ставят в пример на обучениях заместителей губернаторов по внутренней политике в Сенеже, называя губернатором нового типа. Мода на губернаторов-технократов уходит назад и появляется новая мода на таких, как Георгий Юрьевич, активных, интересных, ярких, может быть жестких, но рейтинг у них есть и людям это нравится».
С Мордашовым же Филимонов, напротив, практически не общается. По словам инсайдеров, встречались они последний раз на ПМЭФ в июле 2024 года. Разговаривали там порядка полутора часов, и с тех пор вживую не виделись.
На смену металлургам позвали аграриев
На сегодня у Мордашова практически отсутствуют рычаги для того, чтобы экономически повлиять на Филимонова и Вологодскую область. Серьезный ущерб для бюджета будет только в случае переезда предприятий из региона, что почти невозможно технически. В остальных случаях «Северсталь» продолжит платить земельный налог и налог на прибыль в казну Вологодчины.
Зависимость областного бюджета от налогов «Северстали» в последние годы ослабевает, — уверяют собеседники агентства из региона.
«Долгие годы доля „Северстали“ в общих налоговых поступлениях была превалирующей, но в последнее время снизилась, потому что развиваются и другие отрасли — лесная, перерабатывающая. Но крупные поступления в бюджет, которые позволяют иметь области дополнительные доходы, приходят от „ФосАгро“ и „Северстали“», — комментирует Евгений Мокиевский.
Чтобы обезопасить себя от потенциальных экономических рисков, которые могут возникнуть из-за конфликта с Мордашовым, Филимонов пошел договариваться с другими олигархами. Он добился, чтобы в регион начал вкладываться другой крупный игрок — «ФосАгро», также базирующийся в Череповце. На днях холдинг благоустроил центральную площадь Вологды возле правительства за 90 млн рублей. До избрания Филимонова «ФосАгро» не заходило в Вологду, а благоустраивало только Череповец.
«Сейчас внимания больше в сторону „ФосАгро“. Влияние „Северстали“ падает, а структуры Гурьева показывают себя более социально ответственно», — говорит Антон Холодов.
Агентство направило запрос в «Северсталь» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Кто победит: губернатор или олигарх?
URA.RU спросило у представителей вологодского истеблишмента, каким они видят окончание конфликта между Филимоновым и Мордашовым. Большинство из них уверены, что противостояние завершится в течение года победой губернатора и АП. Предприятия «Северстали» же продолжат работу на территории Вологодчины.
«Я думаю, что из власти окончательно удалят представителей „Северстали“, но завод в Череповце останется и будет работать. Попытки „огрызаться“ в медиапространстве, проплаченные кампании в telegram-каналах, еще будут. Не одна, не две и не три. Но воевать дальше Мордашову бессмысленно, тем более, с учетом его специфики последних отношений с президентом», — полагает близкий к АП политтехнолог Антон Холодов.
Другой собеседник URA.RU полагает, что Мордашов просто откажется от политических амбиций и продолжит финансово обеспечивать регион даже после потери рычагов во власти с «Нужна ли эта политическая борьба „Северстали“? Это Мордашов, вероятно, как-то покажет. Например, он продолжает максимально вкладываться в реконструкцию объектов в Череповеце. Это социально-активный бизнес. Если бы он обиделся, вряд ди бы он вкладывал 3 млрд рублей», — считает пиарщик и главред «Вологда.РФ» Евгений Мокиевский.
Несмотря на позитивные ожидания собеседников, в реальности конфликт находится в острой фазе. Филимонов продолжает чистки и только за октябрь уволил трех глав муниципалитетов и заместителя по экономике Татьяну Голыгину, которую также связывают с «Северсталью». В ответ губернатора распекают федеральные telegram-каналы и СМИ, связанные с Мордашовым. Некоторые даже прочат ему отставку.
«Личная неприязнь Филимонова к Мордашову возникла в его бытность работы в правительстве Московской области, когда Мордашов отказал в бесплатном зачислении детей Филимонова в свою частную школу на Новой Риге. Филимонову вообще свойственна любовь к дорогим подаркам, подарочным картам в дорогие рестораны и магазины», — пишет «Незыгарь».
А телеканал «Русский Север», принадлежащий Мордашову, слил в интернет запись с закрытого совещания губернатора. Там Филимонов распекал присутствующих за то, что они отвлекались на мобильные телефоны. А после заставлял присутствующую журналистку отключить камеру.
«А это что за камера? Отключайтесь! Сразу же! Это нельзя пускать в эфир. Удивляться в другом месте будете, девушка, не здесь», — повысив голос, требовал Филимонов.
Депутат Зворыкин убежден, что стороны придут к перемирию, и это будет выгодно для области. «Последствия этой ситуации могут быть максимально положительными. И с точки зрения отчисления налогов, и с точки зрения перспектив развития самой структуры. Уверен, что баланс взаимодействия будет соблюден и выстроится конструктивная работа. Но баланс нужно соблюдать, не должна выигрывать одна из сторон, перегибов быть не должно», — отмечает депутат заксобрания Владислав Зворыкин.
Сумеет ли выстоять в Вологде первый губернатор не от «Северстали» — остается интригой, но Филимонов, очевидно, не сдается и борется, в том числе создавая вирусные поводы о запрете на продажу алкоголя и о создании на Вологодчине собственной идеологии русского консерватизма.
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