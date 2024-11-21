Смена губернатора Ростовской области привела к зачисткам в судебной и исполнительной власти. Это может быть объяснено сменой госкорпорации, отвечающей за регион: вместо «Газпрома» актором стал «Ростех». По другой версии — происходит перераспределение влияния между силами на Юге страны, которое вызывала СВО. Ситуация может спровоцировать конфликты на выборах в гордуму Ростова-на-Дону в 2025 году. Подробнее — в материале URA.RU
Борьба на регион
Борьба за Ростовскую область в Москве шла еще с 2019 года. Уже тогда, как сообщают источники агентства из региона, влиятельная группа Чемезова лоббировала Юрия Слюсаря на пост главы Ростовской области, где располагается предприятие холдинга «Ростех» — «Росвертол». В 2023 году оно принесло компании выручку в 50 млрд рублей. Рекордная прибыль зафиксирована в 2018 году — 93 млрд рублей. Слюсарь с 2015 года возглавлял «Объединенную авиастроительную корпорацию», принадлежащую «Ростеху».
Однако тогда добиться назначения не удалось. Влияние «Газпрома» и Алексея Миллера, в чей клан, по словам инсайдеров, неформально входит экс-губернатор Василий Голубев, оказалось выше. Газовая отрасль — одна из ключевых в экономике региона. Предприятие «Газпром добыча Краснодар» извлекает три четверти газа на территории Ростовской области. По состоянию на 2023 год Ростовская область занимает первое место среди регионов по объему реализации природного газа.
Массовые отставки
Недавняя отставка Голубева, работавшего на своем посту три срока подряд (с 2010 года), повлекла за собой массу других. В регионе началась полномасштабная зачистка судебной власти. 15 ноября 10 судей и председателей судов одновременно подали в отставку. Места освободили судьи Ростовского областного суда Александра Микулина и Ирина Худякова, судья Миллеровского районного суда Анжела Шоркина. Силовики приняли меры в отношении семи председателей судов: Ворошиловского, Кировского, Шахтинского, Белокалтвинского, Красносулинского, Миллеровского и Пролетарского.
«В прошлом судьи в Ростовской области согласовывались с Голубевым. Они — ключевые звенья, обеспечивали влияние прежнему руководству. Теперь эти связи разрублены», — комментирует агентству источник на условиях анонимности.
Инсайдеры, близкие к истеблишменту региона, сообщают о планирующихся массовых отставках в исполнительной власти. Пока что уволился только министр ЖКХ Сергей Сизиков. В ближайшее время, по словам инсайдеров, посты покинут замгубернатора и министр транспорта Виталий Кушнарев, министр экономразвития Максим Папушенко, министр финансов Лилия Федотова.
«Новый губернатор Слюсарь пока присматривается. Громких увольнений в исполнительной власти пока не было, однако разговоры идут. Я думаю, что зачистки во власти не закончились. Область имеет стратегическое значение, граничит с новыми территориями, здесь планируются крупные инфраструктурные проекты. Поэтому сюда запустили такого серьезного федерального чиновника. Ему дан большой карт-бланш для наведения системного порядка. При Голубеве была чехарда. Федералы, видимо, устали от регулярных жалоб граждан и бизнеса», — говорит в беседе с URA.RU политолог, эксперт по регионам Юга Евгений Михайлов.
Риски на выборах-2025
Самая важная кадровая перестановка, которую ожидают в регионе, — отставка мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Он неоднократно попадал в федеральные скандалы, но, будучи человеком Голубева, сохранял кресло с 2019 года. По данным агентства, в этом году чиновник в четвертый раз провалил подготовку к зиме. Ростехнадзор не выдал городу паспорт готовности к отопительному сезону. Кроме того, в городе остро стоит проблема расселения, а в кулуарах он получил прозвище «ростовский кличко».
Отставка Логвиненко будет означать, что выборы в гордуму в 2025 году пройдут с конфликтами. «На сегодня гордума — это вотчина Логвиненко. В 2020 году он формировал списки, договаривался с кандидатами. Около половины депутатов так или иначе — близкие к Логвиненко люди. И они не отдадут без боя свои мандаты, поэтому противоборство будет как на праймериз „Единой России“, так и после . Оставленные „за бортом“ депутаты, не прошедшие праймериз, попытаются попасть в думу другими способами», — комментирует агентству источник, близкий к руководству отделения парламентской партии в Ростовской области.
«Смена губернатора оставила в подвешенном состоянии большинство кандидатов в городскую думу. Пока вопрос по мэру не решится, координировать дальнейшие действия сложно. На нем было завязано много договоренностей», — делится другой источник URA.RU из региона.
Будет ли участвовать в битве за гордуму ради сохранения влияния в регионе экс-губернатор Голубев — остается интригой. Экс-депутат Ростовской облдумы Ирина Полякова полагает, что на посту сенатора, куда Голубев должен избраться от заксобрания в ближайшее время, война за гордуму ему будет не интересна. «Если территориально его Ростовская область больше ничем интересовать не будет, я не думаю, что у него будет смысл хвататься за это. Сформированные в регионе элиты уже живут с новым губернатором и будут действовать в его пользу. А противоборство нового и старого губернатора — процесс крайне сложный, который не приветствуется в Москве», — считает Полякова.
Передел влияния на Юге
Российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети #PolitRUS Виталий Арьков в беседе с URA.RU заявил, что перемены в Ростовской области связаны с перераспределением южных регионов между группами влияния. «Юг страны находится под большим прицелом в Кремле. Это связано со многими факторами, в том числе и с международным транспортным коридором Север-Юг. Поскольку западные „ворота“ России закрыты, Юг остается главными большими „воротами“. При этом наше первое лицо использует систему сдержек и противовесов, чтобы элиты не конфликтовали между собой, а соперничали», — считает эксперт.
Политолог добавил, что часть уволенной команды прежнего губернатора, вероятно, заменят на ставленников федерального центра. «Людей Слюсарю спустят старшие товарищи. Они будут формально находиться в подчинении губернатора, но выполнять будут свои задачи, поставленные Москвой», — отмечает Арьков.
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